Endstation Bremen-Sebaldsbrück. Das wollen die Beiräte ändern. (PETRA STUBBE)

Mit der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungplans (VEP) haben die Bremer Beiräte erneut die Gelegenheit bekommen, ihre Sichtweise auf die geplanten Verkehrsbaumaßnahmen in Bremen darzustellen. Im Bremer Südosten fordern die Stadtteilparlamente vor allem eine Umsetzung schon überfälliger Maßnahmen in ihren Beiratsgebieten – unabhängig ob für Bus, Bahn oder Fahrrad.

Osterholz: Die umfassendste Stellungnahme hat der Beirat Osterholz abgegeben. Dieser hatte nach einem Onlineseminar zum VEP den Eindruck gewonnen, dass vor allem Maßnahmen im Stadtzentrum mit höherer Priorität verfolgt werden. In seiner Stellungnahme stellt das Gremium dann auch eine Forderung voran: Die aufgelisteten Maßnahmen in den verschiedenen Stadtteilen sollen mit gleicher Priorität verfolgt werden. Sprich: Keine Sonderbehandlung für die City. Oder andersherum: Keine Benachteiligung der Quartiere am Stadtrand.

Mit dem VEP werden die Weichen für die Mobilität der Zukunft gestellt. Dazu gehören zum Beispiel Großprojekte wie der Bau neuer Straßenbahnstrecken, aber auch kleinere Maßnahmen wie der barrierefreie Umbau von Haltestellen oder die Förderung von Fuß- und Radverkehr. In dem Plan wird auch ein grober zeitlicher Ablaufplan aufgestellt.

„Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 2 nach Osterholz ist unsere Hauptforderung, die ist ja inzwischen seit 40 Jahren in der Planung“, sagt dazu der Sprecher des Osterholzer Bauausschusses Klaus Peter Sporleder (CDU). Neben der Straßenbahnverlängerung wünscht sich der Osterholzer Beirat eine rasche Umsetzung der geplanten Verbesserungen im Busnetz. Dazu zählen die Einrichtung einer Buslinie von Borgfeld nach Sebaldsbrück über die Schevemoorer Landstraße und der Graubündener Straße, eine Veränderung der Streckenführung der Linie 29 und einer Busverbindung zwischen Weserpark über die Osterholzer Heerstraße bis in die Innenstadt. „Daneben müssten die maroden Radwege dringend saniert werden, zum Beispiel in der Züricher Straße“, sagt Sporleder.

Der Osterholzer Beirat richtet seinen Blick auch über die Stadtgrenzen hinaus. Die Takte, aber auch die Tarife, des öffentlichen Nahverkehrs in das Bremer Umland seien sehr unattraktiv und Arbeitsstätten könnten kaum erreicht werden, heißt es. Der Beirat Osterholz fordert in seiner Stellungnahme die Einführung eines einheitlichen Kurzstreckentarifs für Bremen und das Umland sowie ein 365-Euro-Jahresticket für junge Menschen im gesamten Netz des Verkehrsverbundes Bremen Niedersachsen (VBN).

Vahr: Die Beiratsmitglieder in der Vahr möchten – wie ihre Osterholzer Nachbarn – gerne vor allem mehr Tempo bei der Abarbeitung des VEPs. „Die Umsetzung der schon im ursprünglichen VEP geplanten Maßnahmen, insbesondere die Querspange Ost, sind für die Vahr von besonderer Bedeutung“, sagt Tim Haga (CDU), Sprecher des Bau- und Verkehrsausschuss in der Vahr. Als Querspange Ost wird die geplante Trasse zwischen Bennigsenstraße und Haltestelle Steubenstraße bezeichnet. Die Verzögerungen beim Bau seien nicht nachvollziehbar, sagt Haga. Gleiches gelte für den barrierefreien Umbau der Haltestellen im Stadtteil, der nur im Schneckentempo geschehe. Haga kritisiert außerdem, dass die Fortschreibung vor allem den Stadtkern in den Blick genommen habe. „Dabei gebe es auch in den anderen Stadtteilen genug zu tun.“ Für den Beirat hätten zum Beispiel auch der Umbau der Kreuzung an der Berliner Freiheit – ein Unfallschwerpunkt – und eine bessere Verbindung der Vahr mit Schwachhausen mit einer Buslinie in den VEP gehört.

Hemelingen: In der Werkbank Bremens, wie Hemelingen wegen seines hohen Anteils an Gewerbebetrieben auch genannt wird, fährt der Beirat in Bezug auf die Querspange einen Entweder-oder-Kurs. Ja zum Ausbau nur, wenn gleichzeitig die Verbindung zwischen Weserwehr und Malerstraße gebaut wird. Ansonsten lehnt der Beirat die Querspange ab.

Endlich Aufsatteln möchte der Beirat beim Thema Fahrradverkehr. „Die Rad-Premiumroute wird zurzeit größtenteils in der Innenstadt vorangebracht, dabei wäre zum Beispiel in Mahndorf und Arbergen genügend Platz, um dort zu beginnen“, sagt Gerhard Scherer (CDU), Sprecher des Ausschusses für Mobilität. Er meint, dass der Blick in dieser Frage zu sehr Richtung City gehe. Stichwort: geplante Fahrradbrücken über die Weser. „Da ist der Fokus sehr stark auf das Zentrum gerichtet. Wir favorisieren eine Brücke über die Weser zwischen Habenhausen und Hemelingen.“ Grundsätzlich müsse außerdem schnellstmöglich ein Grundkonzept zur Sanierung der Hemelinger Heerstraße her.