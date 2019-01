Die Sperrung der Steubenstraße aufgrund eines Wasserrohbruches wird noch bis zu drei Wochen dauern. Fußgänger und Radfahrer können aber auf einer Seite an der Baustelle vorbei. (PETRA STUBBE)

Die ersten Anzeichen für den Wasserrohrbruch in der Steubenstraße waren erst einmal unauffällig: Wasser sammelte sich in der Unterführung unter den Eisenbahnbrücken – bei Dauerregen nicht unbedingt ein neues Phänomen bei der in die Jahre gekommene Brücken- und Tunnelkonstruktion, die in der Vergangenheit besonders bei Starkregen immer wieder mal unter Wasser stand. Doch als das Wasser am Sonnabend immer höher stieg, war klar, dass das nichts mit den Regenfällen zu tun haben konnte. Tatsächlich war im Untergrund ein Wasserrohr geborsten. Der Schaden an der Bausubstanz im Untergrund stellte sich inzwischen als so groß heraus , dass die derzeitige Sperrung bis zu drei Wochen andauern könnte.

Von der beidseitigen Sperrung betroffen sind neben dem Autoverkehr die Buslinien 25 und N5, die in Fahrtrichtung Schweizer Eck ab Stresemannstraße über Hastedter Heerstraße, Semmelweißstraße und Vahrer Straße zur Haltestelle Rennplatz umgeleitet werden. Es entfallen die Haltestellen Steubenstraße, Julius-Brecht-Allee, Müdener Straße, Wilseder-Berg-Straße und Stellichter Straße. In Fahrtrichtung Weidedamm-Süd fahren die Busse ab Müdener Straße über Konrad-Adenauer-Allee und Kirchbachstraße zur Haltestelle Stader Straße/Bismarckstraße und dann weiter wie gewohnt. In dieser Fahrtrichtung entfallen die Haltestellen Julius-Brecht-Allee, Steubenstraße und Stresemannstraße. Wichtig für Fußgänger und Radfahrer: Sie können einseitig weiter die Steubenstraße nutzen. Auch das Bürgeramt an der Steubenstraße ist voll zugänglich.

Straße wurde unterspült

Während sich die Menschen über die Unannehmlichkeiten ärgern, arbeitet die SWB daran, den Schaden zu beheben. Als die Pumpen das Wasser abgepumpt hatten, zeichnete sich ab, dass es statt weniger Tage eher wenige Wochen dauern wird bis der Verkehr wie gewohnt fließen kann. Das Wasser hat den sandigen Untergrund zum Teil davon gespült. Der Sand aber ist das Fundament, auf das der Asphalt und das Pflaster, der schon vorher arg ramponierten Straße, aufliegt.

Als Verursacherin des Schadens, auch wenn es sich um einen Fall der höheren Gewalt handelte, ist die SWB dafür verantwortlich, den gesamten beschädigten Bereich in seinen Ursprungszustand zurückzuversetzen. Darauf weist auch Martin Stellmann, Pressesprecher des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) hin: „Wir begleiten die Baumaßnahmen, sodass alles so hergestellt wird, wie es war.“ Umleitungsstrecken seien für den Autoverkehr ausgewiesen. Größere Probleme habe das ASV auf diesen Strecken nicht bemerkt. „Aber selbstverständlich ist der zusätzliche Verkehr auf den Ausweichstrecken bemerkbar“, sagt Martin Stellmann.

Ausweichstrecken stark belastet

Genutzte Ausweichstrecken, um in die Vahr zu kommen, sind unter anderem die Stader Straße/Kirchbachstraße und die Zeppelinstraße. Weiter stadtauswärts kann außerdem von der Semmelweisstraße auf die Vahrer Straße abgebogen werden. Von der Vahr kommend, nutzen Autofahrer außerdem die Einbahnstraße Konrad-Adenauer-Straße bis zur Kirchbachstraße. An der Kreuzung Stader Straße/Bismarckstraße sind die Auswirkungen der Sperrung deutlich zu spüren: Der Rückstau derjenigen auf der Abbiegespur Richtung Schwachhausen/Vahr, reicht zeitweise bis auf die Geradeausspur und blockiert diese. Vermeintlich pfiffige Autofahrer nutzen außerdem die Bennigsenstraße, die allerdings auf ihrer gesamten Länge zeitweise mehr einem Parkplatz als einer Straße gleicht.

Die Steubenstraße ist eines der Nadelöhre, die die Vahr an Hemelingen anbindet. Getrennt werden beide Stadtteile durch die Eisenbahnlinien nach Hannover und Osnabrück, die die Stadt von West nach Südost zerschneiden. Die Eisenbahnüberführungen haben sich in den letzten Jahren immer wieder als Schwachpunkte erwiesen. Neben der Steubenstraße, die dazu neigt bei Starkregen vollzulaufen, ist es vor allem die Eisenbahnüberführung an der Zeppelinstraße, die in den vergangenen Jahren Ärger bereitete. Die Probleme sind dieselben: Regenwasser, das nicht schnell genug abgeleitet werden kann, und eine niedrige Bauhöhe, die immer wieder dazu führt, dass Lastwagen dort stecken bleiben. Ein Problem, das, wenn auch seltener, in der Steubenstraße auftritt. Die Folge, ob Starkregen, Wasserrohrbruch oder festgefahrener LKW: Der Auto- und der Nahverkehr zwischen den Stadtteilen muss über die übrigen Engstellen geleitet werden.

In den kommenden Jahren wird es aber in beiden Fällen zu Verbesserungen kommen: Der Zeppelintunnel wird ein Stück westlich mit einer höheren Durchfahrtshöhe und leistungsfähigeren Kanalisation neugebaut. An der Steubenstraße entsteht kein Neubau, aber ein umfassender Ausbau im Zuge der geplanten Straßenbahnverbindung zwischen der Vahr und der östlichen Vorstadt („Querspange Ost“) steht dort an. Ein Wasserrohrbruch würde allerdings auch dann noch den Verkehr lahmlegen.