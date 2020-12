Zwischen Badestrand und DLRG-Wachturm sind die beiden Spielfelder schon gut zu erkennen. Nur der Rasen an den Rändern und andere Feinarbeiten fehlen noch. (Roland Scheitz)

Sportlerinnen und Sportler wird es freuen: In diesen Tagen lässt das Sportamt am Ufer des Werdersees zwei Beachvolleyball-Felder anlegen. Zwischen Badestrand und der Station der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft sind Bagger seit Anfang Dezember im Einsatz und haben hinter Bauzäunen den Boden aufgegraben. Ende dieser Woche soll die Anlage bereits fertig sein, ist aus der Sportbehörde zu erfahren.

„Die Netze werden aber erst zum Saisonbeginn eingehängt“, teilt Behördensprecher Bernd Schneider mit. Also im Frühjahr, wie es an anderen Beachvolleyball-Feldern in der Stadt ebenfalls üblich sei. Die insgesamt benötigten 34 000 Euro für den Bau kommen aus dem Sporthaushalt, in dem es einen eigenen Posten für die Sanierung von Badeseen gibt.

Zweck der neuen Anlage für Beachvolleyball ist es, den Werdersee als Naherholungsgebiet attraktiver zu gestalten. „Solche Anlagen sind nicht ganz einfach herzustellen“, so Schneider. Wichtig sei es, für die richtige Wasserdurchlässigkeit zu sorgen.

Allein die Wahl des richtigen Sandes scheint schon eine Wissenschaft für sich zu sein, wenn man die Erklärung der Fachleute dazu liest: Knackpunkt sei dabei das Mischungsverhältnis aus feinem und grobem Sand. Zusätzlich sollten die Sandkörner möglichst rund sein. Denn zu feiner Sand verdichtet zu stark, die Anlage könnte dann zu hart und unbespielbar werden. Zu große oder ein hoher Anteil kantiger Sandkörner hingegen könnten bei den Spielern unangenehme Schürfwunden und Verbrennungen verursachen. Beliebt seien kantige Sandkörner hingegen als erstaunlich festes Material zum Bau die berühmten Sandskulpturen an den Stränden der Welt.

Der benötigte Sand ist mittlerweile schon geliefert und auch bereits eingefüllt in die vorbereiteten Felder am Ufer. Momentan laufen noch Feinarbeiten, und der Rasen wird noch rings um die neue Sportanlage verlegt, und zwar von einer Firma, die üblicherweise eher Fußballstadien bestückt.

Aus Sicht der Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) ist die Anlage „ein tolles Angebot für Freizeitgestaltung und sportliche Betätigung im Alltag.“ Sie freue sich bereits auf die Eröffnung im Frühjahr. Die Pflege der Beachvolleyball-Felder übernimmt im Auftrag der Sportbehörde der Umweltbetrieb Bremen, der ohnehin die Grünflächen an allen Bremer Badeseen pflegt.

Lars Thiemann, Vorstand des Nordwestdeutschen Volleyballverbandes für die Region Bremen, freut sich über die Neuzugänge am Werdersee: „Das ist eine schöne Aufwertung für unseren Sport.“ Außerdem passe der Bau gut in die aktuelle Zeit. „Wenn die kalte Jahreszeit vorbei sein und Corona trotzdem noch Thema sein sollte, ist es ideal, draußen spielen zu können anstatt in der Halle.“