1984 wurde sie in North Carolina geboren. Sie lebt in Brooklyn. Ihre Plattenfirma wirbt mit den Worten: „Ihr atemberaubendes Spektrum an musikalischen Ideen, ein großer Ideenreichtum, ihre magische Poesiekunst und ihr elegant-beseelter Gesang machen aus dem Album “Regina„ ein Singer/Songwriter–Meisterwerk.“

Die New York Times schreibt über Becca Stevens, dass sie dem Charme des unverfälschten Folk ebenso Rechnung trage wie der Raffiniertheit des Jazz: "Becca Stevens ist eine Sängerin und Gitarristin, die perfekt die Balance zwischen tiefschürfenden Melodien und lyrischer Kapriziösität wahrt.“ Ihr Konzert im Hellen gibt sie Donnerstag, 15. März, 20 Uhr im Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45.

Am 16. März, 20 Uhr, gibt sie am gleichen Ort ein Solokonzert im Dunklen.