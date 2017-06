Statt eines Ärztehauses mit niedergelassenen Ärzten, die ein breites Versorgungs- und Leistungsspektrum anbieten, sehen die Pläne des Klinikums Bremen-Ost Veränderungen vor. (Frank Thomas Koch)

Nach langer Diskussion und einer Sitzungsunterbrechung hat der Beirat Osterholz sich auf einen von allen Parteien getragenen Beschluss einigen können. Mit dem Beschluss fordert der Beirat das Bauressort nachdrücklich auf, das lang geplante Ärztezentrum am Klinikum Bremen-Ost weiter voranzutreiben.

Der Hintergrund: Das Ärztehaus ist seit mittlerweile fast 20 Jahren geplant, doch geschehen ist bisher nichts. Nun hat sich das Klinikum zu einem neuen Anlauf entschlossen. Und sorgt mit seinen Plänen für Verwunderung im Beirat. Denn statt eines Ärztehauses mit niedergelassenen Ärzten, die ein breites Versorgungs- und Leistungsspektrum anbieten, sehen die Pläne des Klinikums Bremen-Ost Veränderungen vor.

„Das Thema hat eine sehr lange Geschichte“, sagte Tomislav Gmajnic, Geschäftsführer Finanzen bei Gesundheit Nord (Geno), vor dem Beirat. Die Geno sehe den dringenden Bedarf, den Standort Bremen-Ost zu stärken. „Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass die Geno vier Standorte braucht, und ich denke wir müssen das Angebot der Klinik durch ambulante Angebote verbessern.“

Plätze für Wachkomapatienten

Er sprach davon, dass dies „zeitnah“ geschehen soll. „Noch in diesem Jahr.“ Bei der Geno gebe es einen hohen Bedarf an Plätzen für Wachkomapatienten – 36 Plätze möchte das Unternehmen in dem neu zu bauenden Ärztehaus schaffen. Eine Etage des dreigeschossigen Hauses könnte dann noch für niedergelassene Ärzte zur Verfügung stehen.

Das Bauressort hat für das Gebäude zuletzt die Idee eines Architektenwettbewerbs ins Spiel gebracht. Die Verantwortlichen des Klinikums befürchten dadurch weitere Verzögerungen. Tomislav Gmajnic hat dazu eine klare Meinung: „Ich bin kein Freund eines Architekturwettbewerbs, weil ich nicht glaube, dass das Ergebnis besser wird für ein so funktionales Gebäude.“ Leise konnte das Plenum daraus seinen Standpunkt als Betriebswirt und Finanzchef heraushören.

Für den Beirat war aber etwas anderes entscheidender. „Ein großer abgeschlossener Bereich für Wachkomapatienten ist natürlich etwas ganz anderes als ein Zentrum für niedergelassene Ärzte“, wandte Jan Restat (Linke) ein. Tomislav Gmajnic sprach davon, dass sich das Angebot nach dem richten müsse, was nach dem anstehenden Umbau des Klinikums Bremen-Ost in der Klinik angeboten wird. „Das schließt eine Etage für niedergelassene Ärzte nicht aus.“

Angebote sollen Leistungen des Klinikums ergänzen

Er machte aber auch klar, dass die Geno dort eher Leistungen und Angebote sehen möchte, die symbiotische Effekte für das benachbarte Klinikum haben. „Wir haben kein Interesse daran, dass Ärzte ihre Patienten zu Konkurrenten überweisen.“ Ralf Dillmann (Grüne): „Wir hatten immer die Vorstellung von einem Mehrwert für die Bevölkerung, nun bekommen wir maximal einen minimalen Nutzen.“ Er frage sich, ob der Standort am Klinikum-Ost tatsächlich der ideale Standort für Wachkomapatienten sei oder ob dort einfach der Platz zur Verfügung stehe.

Einem ersten spontanen Beschlussentwurf von Horst Massmann (SPD) wollten sich die Grünen in der Folge nicht anschließen. Auch Jan Restat äußerte Bedenken zu dem Entwurf, der im Kern eine umgehende Umsetzung fordert und, auf einen Architektenwettbewerb zu verzichten. Nach einer Sitzungsunterbrechung und Diskussionen in den Fraktionen einigten sich alle Parteien auf einen Entwurf, der außerdem eine deutliche Erweiterung des Facharztangebots im neuen Ärztezentrum fordert.

Vincent Barth (CDU) wies im Anschluss darauf hin, dass die spontanen Beschlussfassungen nicht überhand nehmen dürften. „Wir würden gerne vorher noch darüber nachdenken und diskutieren können.“ Für Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD) ist diese Art des Zustandekommens eines Kompromisses gelebte politische Arbeit. „Das entwickelt sich aus der Diskussion und zeigt die lebendige Arbeit.“ Spontane Beschlüsse sollten aber dennoch die Ausnahme bleiben.