Wolfgang Haase (SPD) (PETRA STUBBE)

Die Zeit drängt: Mitten in den Sommerferien müssen sich auch Beiräte im Bremer Südosten konstituieren, denn Anfang August läuft die zweimonatige Frist nach dem Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter ab.

Noch knapp vor der Urlaubszeit treffen sich am heutigen Montag, 1. Juli, um 1830 Uhr die gewählten Vertreter des Beirats Osterholz im Ortsamt Osterholz in der Osterholzer Heerstraße 100 zu ihrer konstituierenden Sitzung. Auf der ersten Sitzung des neuen Beirats wählen die Mitglieder unter anderem den Beiratssprecher und seinen Stellvertreter. Als wahrscheinlich gilt die Wiederwahl des bisherigen Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD). Um den zweiten Posten könnte es allerdings ein Gerangel zwischen CDU und Grünen geben. Bisheriger Stellvertreter war Ralf Dillmann (Grüne), aber es ist möglich, dass die CDU-Fraktion einen Gegenkandidaten aus den eigenen Reihen vorschlägt. Allerdings: weder in Prozentpunkten noch in Sitzen konnte die CDU in Osterholz ihr Ergebnis verbessern. Inhaltlich werden auf dieser ersten Beiratssitzung vor allem Formalien abgearbeitet. Die Fraktionen hätten sich im Vorfeld auf dieses Vorgehen geeinigt, sagt Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter.

In der Vahr dagegen hat Ortsamtsleiterin Karin Mathes die für den 2. Juli geplante Beiratssitzung wieder abgesagt. „Wir treffen uns am 16. oder 17. Juli“, kündigt sie an. Sie hoffe, dass der Beirat dann beschlussfähig sei. Dafür müsste über die Hälfte der Beiratsmitglieder anwesend sein. „Aber es wird nur eine ganz schlanke Sitzung“, sagt Karin Mathes. Es würden voraussichtlich nur die Geschäftsordnung beschlossen und der Koordinierungsausschuss gewählt. Damit wäre der Beirat Vahr formal konstituiert und geschäftsfähig. „So haben wir erst mal ein Entscheidungsorgan für die Ferien“, so die Ortsamtsleiterin weiter. Erst danach würden der Beiratssprecher und die Ausschussmitglieder in einer weiteren Sitzung – geplant ist der 20. August – gewählt. Als wahrscheinlich gilt die Wiederwahl des bisherigen Beiratssprechers Bernd Siegel (SPD). In der Vahr mussten für die zwei gewählten Kandidaten der Bürger in Wut (BIW), die ihr Mandat nicht angenommen haben, zwei Vertreter nachrücken.

In Hemelingen trifft sich der Beirat am Donnerstag, 11. Juli, zur einer Sitzung in der Ferienzeit. Ende der vergangenen Woche ist das endgültige Ergebnis vom Landeswahlleiter an das Ortsamt übermittelt worden. Alle gewählten Kandidaten haben ihr Mandat angenommen. Auf die frische gekürten Beiräte kommt in jedem Fall gleich zu Beginn ihrer Amtsperiode eine Menge Arbeit zu.

„Wir haben hier inzwischen viele Bauanträge liegen, zu denen der Beirat Stellungnahmen abgeben muss“, sagt Ortsamtsleiter Jörn Hermening. Er gehe davon aus, dass auf der kommenden Sitzung mindestens die Beiratssprecher gewählt, die Geschäftsordnung beschlossen und die Vertreter des Bauausschusses – dort wird über Bauanträge diskutiert – bestimmt werden. Interfraktionell werde außerdem derzeit über die Größe der verschiedenen Ausschüsse beraten.

Die Ausschüsse der Beiräte sind in ihrer Größe variabel und können zwischen drei und sieben Mitglieder umfassen. Dazu kommen je nach Größe außerdem sogenannte sachkundige Bürger, die die Fraktionen vorschlagen können. Über diesen Weg können auch Kandidaten der Parteien, die einen Beiratsplatz über die Liste verpasst haben, doch noch ihren Weg in ein Stadtteilgremium finden.