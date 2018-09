Die Osterholzer Beiratsmitglieder stimmten für Kameraüberwachung auf dem Marktplatz im Schweizer Viertel. (Ralf Hirschberger/dpa)

Es war eine eindeutige Entscheidung: Die Osterholzer Beiratsmitglieder stimmten bei Enthaltung der Linken auf ihrer Sitzung für einen gemeinsamen Beschluss, der eine Kameraüberwachung auf dem Marktplatz im Schweizer Viertel fordert. Die Mitglieder des Beirates versprechen sich von einer Videoüberwachung des belebten Platzes ein größeres Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort.

Zuletzt sorgte eine Massenschlägerei, der WESER-KURIER berichtete, für Unruhe im Stadtteil. Jugendliche waren teils mit Holzlatten bewaffnet in der Nähe des Jugendhauses des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Ute-Meyer-Weg aufeinander losgegangen. Das rasche Eingreifen der Polizei verhinderte Schlimmeres, aber der Vorfall hat die Entscheidung für das ein oder andere Beiratsmitglied sicherlich einfacher gemacht. Die gesamte Gegend um den Ute-Meyer-Weg und dem Marktplatz gilt schon seit Jahren bei der Polizei als „besonderer Kontrollort“. Die Polizei darf an diesen früher auch „Gefahrenorte“ bezeichneten Gegenden anlasslose Kontrollen durchführen. Der bisherige negative Höhepunkt in einer ganzen Reihe von Fällen von Vandalismus, Drogen- und Gewalttaten war 2012 ein gezielter Angriff auf Polizeibeamte, bei dem diese von Jugendlichen in einen Hinterhalt gelockt und mit Steinen angegriffen wurden.

Kriminalität nimmt ab

Insgesamt geht die Kriminalität aber auch in Osterholz dem Bundestrend folgend seit Jahren zurück. Das subjektive Sicherheitsgefühl Einzelner wird damit allerdings nicht gleich auch unbedingt besser. Dafür sollen auf dem Marktplatz im Schweizer Viertel jetzt Kameras sorgen. In Bremen gibt es bisher nur im Hauptbahnhof eine flächendeckende Videoüberwachung. Im Juli kündigte die Innenbehörde von Ulrich Mäurer (SPD) allerdings einen massiven Ausbau der Kameraüberwachung im Außenbereich des Hauptbahnhofs an. Kameras für eine Million Euro sollen den Vorplatz sicherer machen oder zumindest ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Kameras verhindern keine Straftaten, sie erleichtern aber unter Umständen die Strafverfolgung. Der Preis: Die Überwachung von Unschuldigen und Verbrecher verlagern ihr Operationsgebiet in noch nicht überwachte Gegenden, unter Umständen Wohnviertel.

Vor der Beiratssitzung hatte der zuständige Fachausschuss für Integration, Bürgerbeteiligung, Inneres, Jugend und Sport auf mehreren Sitzungen über die Möglichkeiten einer Video-Überwachung auf dem Marktplatz Osterholz diskutiert. Letztlich fiel dort eine einstimmige Entscheidung, die nun im Beirat bestätigt wurde. In seinem Beschluss bittet der Beirat die Innendeputation, die Video-Überwachung auf dem Marktplatz Osterholz zu prüfen und bittet den Innensenator, die Video-Überwachung in Rücksprache mit den zuständigen Behörden, unter anderem dem Amt für Straßen und Verkehr (ASV) und dem Polizeirevier Osterholz, zu realisieren.

Weiter heißt es, dass ein wesentlicher Aspekt der Video-Überwachung deren Transparenz sei. Jedem solle durch Schilder klargemacht werden, dass er sich in einem von Kameras überwachten Bereich aufhalte.

Der Beirat hoffe, gegenwärtige Gefahren besser abwehren zu können und die Verfolgung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit durch die Polizei zu erleichtern. Täter könnten so in einer größeren Menschenmenge identifiziert werden, formuliert der Beirat seine Hoffnung.