Optisch wenig ansprechend und mit umstrittener Nutzung: Gebäude mit bordellartigem Betrieb in der Alfred-Nobel-Straße. (PETRA STUBBE)

Von außen macht das Gebäude nicht viel her: Kalt und trist zeigt es dem Betrachter seine nackten Schultern aus 70er-Jahre Zweckbaubeton. Drinnen geht es mutmaßlich wärmer zu, und nackte Schultern gibt es dort wohl auch zu sehen. In der Alfred-Nobel-Straße im Hemelinger Ortsteil Hastedt haben sich Erotikbetriebe breitgemacht. Anwohner und der Beirat sind davon aber nicht angetan.

In der Alfred-Nobel-Straße 4 bietet eine Thai-Massage-Praxis ihre Dienstleistungen an. Eine Praxis, die sich selbst im Internet doch recht eindeutig als „Massagestudio mit gewissen Extras“ bewirbt. Auf einschlägigen Internetseiten ist auch die Alfred-Nobel-Straße 12 als Adresse unterschiedlicher Damen zumeist osteuropäischer Herkunft, die sexuelle Dienstleistungen anbieten, angegeben.

Anwohner und Nachbarn hatten sich in der Vergangenheit über das Treiben in den beiden Häusern beschwert. Nicht zuletzt, weil in den letzten Jahren auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Sanders ein neues Wohngebiet, wo viele Familien mit Kindern wohnen, entstanden ist. Der Beirat Hemelingen hatte daraufhin vom Senator für Bau, Umwelt und Verkehr eine Veränderung des derzeit gültigen Bebauungsplans 2296 gefordert. Der sieht in der Alfred-Nobel-Straße, die von kleineren Werkstätten und Betrieben in den unteren Geschossen geprägt ist, ein sogenanntes Mischgebiet (MI) vor. Für Mischgebiete kennzeichnend ist das Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe. In diesen Gebieten ist Wohnungsprostitution, aber auch der Betrieb eines Bordells oder eines bordellartigen Betriebs, möglich, denn Prostitution wird als Gewerbe eingeordnet – und nicht etwa als Vergnügen – und ist damit zulässig, wenn das Wohnen nicht übermäßig gestört wird. In reinen Wohngebieten dagegen ist nur die sogenannte Wohnungsprostitution erlaubt.

Schwierige Abgrenzung

Die Abgrenzung zwischen Bordell und Wohnungsprostitution ist dabei fließend und beschäftigt bundesweit die Gerichte. Ein Massagestudio, wie in der Alfred-Nobel-Straße, kann beispielsweise genehmigungsfähig sein, auch wenn die Grenze zum bordellartigen Betrieb schmal ist. Von Wohnungsprostitution hingegen wird gesprochen, wenn eine Wohnung tatsächlich nur von einer Prostituierten bewohnt wird oder sie zumindest eine Wohnung im selben Gebäude hat und sie alleinige Nutzerin des betreffenden Wohnraums ist. Für eine bordellartige Nutzung sprechen für einige Gerichte die tageweise Vermietung, die Vermietung ohne Mietvertrag und die Vermietung zu überteuerten Konditionen.

In der Alfred-Nobel-Straße gehen die Meinungen auseinander. Eine Familie, die direkt auf das Gebäude schaut, berichtet von viel Auto- und Laufverkehr. „Da sind viele Leute dabei, die die Hausnummer nicht finden und bei uns in die Häuser reingucken“, sagt ein Familienvater. Es kämen häufig komische Leute, die unangenehm guckten. Seine Frau ergänzt: „Das zieht die Lebensqualität runter, wir werden hier belästigt.“ Mehrere Anwohner in den hinteren Reihen wissen von dem Treiben in der Straße, bekämen nach eigenen Angaben davon aber nicht viel mit. Eine Frau sagt: „Also wir wissen, was da los ist, aber uns stört das nicht. Die Männer gehen dort rein und kommen wieder raus.“ Als übereinstimmend störend empfanden allerdings alle Nachbarn die generelle Optik des Gebäudes, das sich kontrastreich von den schmucken und bunten Reihenhäuschen auf der gegenüber liegenden Seite abhebt.

In seinem Beschluss fordert der Beirat, dass der Bebauungsplan so geändert wird, dass in dem Mischgebiet in der Alfred-Nobel-Straße die Einrichtung und der Betreib von Bordellen, bordellartigen Betrieben sowie von Vergnügungsstätten mit sexuellem Bezug ausgeschlossen wird. Derzeit sei keine Änderung des Bebauungsplanes geplant, so die Antwort aus dem Ressort. Bei einer Änderung greife man den Vorschlag des Beirates aber gerne auf.

Rotlichtbetriebe und Wohnungsprostitution erregen immer wieder die Gemüter in Bremen. In den vergangenen Jahren gab es massive Proteste gegen geplante Erotik-Etablissements in der Duckwitzstraße und dem Buntentorsteinweg in der Neustadt.