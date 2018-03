Einen Überblick über die Vereins-Sportangebote in der Vahr wollte sich der Beirat verschaffen und hatte die Vereinsvorsitzenden eingeladen. Uwe Jacobs vom Turn- und Sportverein (TuS) Vahr ist Vorsitzender des größten ansässigen Vereins, der etwa 900 Mitglieder zählt, aber nicht über eigene Anlagen verfügt, sondern die Turnhallen in Schulen nutzen muss. Das umfangreiche Angebot kollidiere zuweilen mit den Hallenansprüchen anderer Vereine, sodass die Bandbreite derzeit eingeschränkt sei. Zwar pflege sein Verein auch die Integration, doch die Angebote würden von Flüchtlingen kaum angenommen werden. Ein großes Problem seien fehlende Übungsleiter, Uwe Jacobs schlug deshalb vor, sich wieder verstärkt um Sportstudierende von der Universität Bremen zu bemühen, die als Übungsleiter in Frage kämen.

Auch die Sauberkeit in einigen Turnhallen lasse zu wünschen übrig, „vom Sanierungsstau wollen wir gar nicht erst reden“, sagte Jacobs. Ortsamtsleiterin Karin Mathes versprach, zu überprüfen, warum Sportvereine, die im Stadtteil nicht ansässig sind, die Turnhallen in der Vahr in derart starkem Maße nutzen. Von mehreren Gästen der Sitzung wurde die generell schlechte grobmotorische Leistungsfähigkeit und Fitness vieler Kinder und Jugendlicher beklagt, was Uwe Jaocbs vom TuS Vahr bestätigen konnte. Er verwies auf eine „Vereinsmüdigkeit“ in der Bevölkerung: Schüler seien durch die Ganztagsschule zeitlich stark eingebunden, und viele Jugendliche und Erwachsene würden derzeit dem Fitness-Studio vor dem Verein den Vorzug geben.

Auch Sven Stollberg vom Sportclub (SC) Vahr-Blockdiek beklagte den Mangel an Übungsleitern, obwohl dieser Verein nur Fußball und Tischtennis anbietet. Bei etwa 500 Mitgliedern sei die Zahl von 40 bis 50 Flüchtlingen, die vor allem das Fußballangebot wahrnehmen, in seinem Verein erstaunlich hoch. Ähnlich sieht das Sportangebot des Turn- und Sportvereins (TuS) Schwachhausen aus: Fußball für Damen wie für Herren sowie Tischtennis, wobei unter anderem drei Naturrasen- und ein Kunstrasenplatz zur Verfügung gestellt werden. Beiratssprecher Bernd Siegel schlug vor, das Sportangebot für Flüchtlinge generell besser zu vermitteln, da viele Jugendliche in ihrer Heimat den Sport in Hallen gar nicht kannten.

Bernd Siegel (SPD) kam kurz auf das Thema „neue Kita in der Vahr“ zu sprechen: Er habe sich die „Pferdewiese“ in der Vahr angesehen, auf der die neue Kita entstehen soll, mit der 96 Jahre alten Besitzerin der Fläche gesprochen und sich versichert, dass es sich bei der Fläche auch um Bauland handelt. „Innerhalb von zwei Jahren soll dort eine Kita stehen“, versicherte Siegel.

Im zweiten Teil der Sitzung standen Projekte im Vordergrund, die sich auf Sanierungs- und verkehrstechnische Maßnahmen beziehen und die von Ortsamtsleiterin Karin Mathes zur Abstimmung gestellt wurden. Eine Verengung der Fahrbahn in der Otto-Suhr-Straße wurde einstimmig beschlossen, um die Sicherheit von Fußgängern bei der Querung der Ampel zu erhöhen – eine Maßnahme, die etwa 12 000 Euro kosten soll.

In der Julius-Leber-Straße soll durch das Aufbringen von Schraffierungen auf dem Asphalt das widerrechtliche Parken unterbunden werden, und um die Barrierefreiheit zu erhöhen, soll partiell der Bordstein abgesenkt werden. Derzeit sei die Situation misslich, da zum Beispiel Rollstuhlfahrer gezwungen seien, ein Stück auf der Straße zu fahren. Der Beirat entschied sich mit großer Mehrheit für diese Maßnahme.

Ein weiterer verkehrstechnischer Knackpunkt liegt in der Konrad-Adenauer-Allee zwischen Kurfürstenallee und Barbarossastraße, wo der Fahrradweg stellenweise nur in eine Richtung befahrbar ist. Die Grünen hatten deshalb einen Antrag gestellt, den Radweg in beide Richtungen einzurichten. Diese Baumaßnahmen einschließlich der Beschilderungen würden nach Schätzung des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) etwa 35 000 Euro kosten, was von vielen Beiratsmitgliedern als zu teuer angesehen wurde. Das ASV solle die Kosten erneut überprüfen, der Beirat Vahr werde sich dann mit 50 Prozent beteiligen, während der Beirat Schwachhausen die andere Hälfte übernehmen solle.