Zu dunkel ist es einigen nachts an der August-Bebel-Allee, Höhe Hausnummern 88-104. Alle Anwohner müssen aber mit einer weiteren Lampe einverstanden sein. (PETRA STUBBE)

Heller, sparsamer, umweltfreundlicher: Argumente, die auch die Stadt Bremen zunehmend zu LED-Lampen greifen lässt. „Wir haben seit zwei bis drei Jahren nur noch LED“, berichtet dann auch Thomas Weirauch vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) dem Fachausschuss Bau, Verkehr und Umwelt Vahr in seiner jüngsten digitalen Sitzung.

Energiesparend und ein besseres Licht böten LED-Lampen, und diese Leuchtmittel werden mittlerweile bei Instandhaltungsarbeiten gegen die alten Lampen im öffentlichen Raum ausgetauscht. Zudem gebe es ein Erneuerungsprogramm zum Austausch alter Leuchten und ein Sonderprogramm, das gezielt sogenannte „Pilzleuchten“ in der ganzen Stadt austauscht. Zudem sollen dunkelgelbe bis orangefarben leuchtende Lampen ausgetauscht werden und auch beim Umbau einer Straße werde die Beleuchtung angepasst.

Zusatzetat der Behörde

Für schlechte Beleuchtung oder ergänzende Leuchten gibt es einen Zusatzetat, damit das ASV kleinere Beleuchtungsprobleme lösen kann. Bedingung dafür ist jedoch ein Antrag des Beirates, des Ortsamtes oder von Anwohnern. „Wir sind vertraglich an die SWB gebunden, was die Straßenbeleuchtung angeht“, erklärt Frank Steenblock vom ASV, „wir haben unser kleines Budget sowie die vertragliche Leistung der SWB und so schnell kommen wir da nicht raus.“ Im kommenden Jahr werde ein neuer Beleuchtungsvertrag definiert, 2023 folge die Ausschreibung, erklärt er.

Oft gebe es Kritik an der Ausleuchtung, sagt Steenblock, „LED macht anderes Licht. Das Licht wirkt heller und grenzt stärker ab und führt zu einer anderen Wahrnehmung. Außerdem wirkt die Lichtfarbe anders.“

Muss alles nachts leuchten?

Bezüglich der täglichen Leuchtdauer einer solchen Lampe fragt Tim Haga (CDU): „Früher war es üblich, dass nicht alle Beleuchtungen die ganze Nacht leuchteten, heute dagegen schon – muss das sein, auch im Hinblick auf die Lichtverschmutzung?“ Seit dem Jahr 2000 würden die Leuchten in Bremen durchgehend leuchten, erklärt Thomas Weirauch, dies sei in Bremen als Standard festgelegt worden. „Eine Abschaltung ist technisch machbar, der politische Wille ist aber noch nicht da.“ Es sei aber Bestandteil des neuen Vertrages, dass Lampen in den Nachtstunden auf 50 Prozent reduziert werden könnten.

Konkret für die Vahr spricht anschließend Bernd Siegel (SPD) über die Beleuchtung in der August-Bebel-Allee, speziell im Bereich der Hausnummern 88 bis 104: „Die Anwohner meinen, dort herrsche eine gewisse Angst, weil es dort dunkel sei.“ Eine weitere Leuchte sei dort gewünscht und er habe auch vom ASV die Information erhalten, dass sich das Amt vor Ort informieren werde: „Alle Anwohner müssen jedoch einverstanden sein, weil es sonst eventuell zu hell sein könnte. Aus meiner Sicht ist das Setzen einer weiteren Lampe jedoch plausibel.“

Haushaltsmittel beantragt

Haushaltsmittel seien beantragt worden, sagt dazu Weirauch, wenn die Mittel bereitstehen, könnte die SWB beauftragt werden – vorbehaltlich des Einverständnisses aller Anwohner. Dies begrüßt auch der Fachausschuss: Einstimmig beschließt er eine Ergänzung der Beleuchtung, sofern dies von den Anwohnern gewünscht werde.

Die Beleuchtung im Carl-Goerdeler-Park ist nach Ansicht Siegels ebenfalls stellenweise verbesserungswürdig. Weirauch sagt jedoch: „Wir werden Wege ohne Beleuchtung nicht mit neuer Beleuchtung ausstatten“, dies diene nicht der Reduzierung der Lichtverschmutzung. Und Steenblock meint, es sei falsch, aufgrund des Insektenschutzes und der Lichtverschmutzung „in Parks mehr zu beleuchten als absolut notwendig.“