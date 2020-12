Initiatoren und Unterstützer freuen sich, dass die Kinder aus dem Brand-Hochhaus in der Neuwieder Straße vom Weihnachtsmann Geschenke erhalten. (PETRA STUBBE)

Es geschah am Sonnabend, 4. Juli, dieses Jahres: Ein Junge hatte in der Neuwieder Straße 3 vor dem Hochhaus Altpapier in einem Container angezündet, und Rauch und Flammen schlugen empor. „Einige Fenster gingen kaputt, und manche Türen mussten aufgeschlagen werden, um sich zu vergewissern, dass keiner mehr in den Zimmern ist“, berichtet Mihdiye Akbuhir, Bewohnerin des Hochhauses, „und am meisten haben die Kinder unter dem Brand gelitten, einige erlitten sogar einen Schock.“ Das Feuer war für den Lions Club „Bremer Schlüssel“ Anlass, Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr den Kindern zu spenden, die in diesem Hochhaus leben.

Mehr als 60 Geschenke kamen zusammen, die von den Kindern selbst abgeholt werden konnten. Die Corona-Auflagen machten allerdings ein spezielles Prozedere nötig: Die Eltern mussten sich zu einer bestimmten Uhrzeit anmelden, und im Zehn-Minuten-Takt wurden dann im Mütterzentrum Tenever die Gaben verteilt.

Alle fünf Kinder einer afrikanischen Familie gehen, einer nach dem anderen, die Treppe hinauf, die zum Café führt. Oben steht der Weihnachtsmann und übergibt die Pakete. Standesgemäß erscheint er mit rotem Mantel und weißem Rauschebart, verzichtet aber auch nicht auf die Atemschutzmaske darunter.

Das Einwerben der Geschenke hat das Damenmodegeschäft Appelrath-Cüpper in der Obernstraße übernommen: „Ein Poster wies auf die Aktion des Lion Clubs hin. An einem reich geschmückten Weihnachtsbaum konnten sich unsere Kunden Zettel mit Vornamen, Alter und Wünschen der Kinder mitnehmen und die Geschenke dann besorgen“, sagt Edith Malitz von Appelrath-Cüpper. „Die Kinder konnten dabei Wünsche zum Preis von 20 bis 25 Euro äußern.“ Auf der Wunschliste standen zum Beispiel Spielzeug-Autos, eine Spielküche oder Puppen, aber auch Kleidung wie eine Jogginghose, Sneakers oder Winterjacken.“ Der Lions Club „Bremer Schlüssel“, der die Geschenke zur Verfügung gestellt hat, verschreibt sich als gemeinnütziger Verein der Hilfe von Bedürftigen. Er gehört zur internationalen Vereinigung der Lions Clubs, die derzeit weltweit mehr als 1,3 Millionen Mitglieder haben und in rund 45 000 Clubs organisiert sind.

„Wir unterstützen zum Beispiel das Kinderhospiz Jona und die Klinikclowns, aber auch das Mütterzentrum Tenever“, sagt Erich Ansteeg vom Lions Club „Bremer Schlüssel“. „Allerdings sind wir in Zeiten der Pandemie in unserem karitativen Wirken sehr behindert“, sagt er, „denn fast alle Events für Spenden haben nicht stattgefunden. Und die Geschenke am Mütterzentrum sind die einzige Weihnachtsaktion in diesem Jahr.“ 2019 habe das Verteilen der Geschenke noch im OTe-Zentrum mit seiner großen Halle stattgefunden, doch das sei in diesem Jahr nicht möglich gewesen.

Auch Ulrich Schlüter, Ortsamtsleiter von Osterholz, ist gekommen und freut sich, dass viele Geschenke überreicht werden können. „Ich habe selbst auch noch zehn bis zwölf Geschenke in petto, die ich vom Weserpark erhalten habe und noch verteilen werde“, sagt Schlüter, „vielleicht an den Kinderbauernhof Tenever oder an die ortsansässige Polizei.“