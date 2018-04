Sozialarbeiterin Elisabeth Bach leitet und koordiniert das neue Modellprojekt Aufsuchende Altenarbeit in Osterholz. (PETRA STUBBE)

Eine funktionierende Nachbarschaft, in der aufeinander acht gegeben wird – so sieht für Elisabeth Bach das Idealbild für ein Quartier aus, in dem Senioren nicht einsam und isoliert sein müssen. Seit März leitet und koordiniert die Sozialarbeiterin das Modellprojekt Aufsuchende Altenarbeit in Osterholz.

Osterholz ist einer von sechs Stadtteilen, in denen das Projekt mit ehrenamtlichen Besuchsdiensten ältere Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen möchte. Kooperationspartner sind das beim Stiftungsdorf Graubündner Straße angesiedelte Mehrgenerationenhaus der Bremer Heimstiftung, die Trinitatisgemeinde und die Atib-Moschee. Das Modellprojekt, das durch die Senatorin für Soziales und Jugend gefördert wird, ist zunächst auf zwei Jahre angelegt.

"Ziel ist, die Menschen aus der Isolation heraus- und an die vielfältigen Aktivitäten im Stadtteil heranzuführen", sagt Elisabeth Bach, die zuvor sieben Jahre beim Sozialdienst Erwachsene im Sozialzentrum Hemelingen tätig war. Aus ihrer Zeit in Hemelingen kennt sie die Aufsuchende Altenarbeit sehr gut: Hemelingen war einer der ersten drei Standorte des Projekts. Elisabeth Bach muss also das Rad nicht neu erfinden und sie möchte dies auch nicht für die schon bestehenden Angebote für Senioren im Stadtteil. "Wir wollen das vorhandene Angebot nutzen. Viele ältere Menschen brauchen am Anfang Unterstützung, um den ersten Schritt zu machen und ein Angebot anzunehmen oder auch erst mal nur, um hinzukommen."

Ein wichtiger Teil wird daher die Netzwerkarbeit sein. "Das ist eigentlich unsere einzige Möglichkeit, unser Projekt bekannt zu machen." Neben Institutionen wie den Gemeinden zählt sie dazu auch Hausärzte, Apotheken, aber auch die Wohnungsbaugesellschaften. "Die kennen ihre Leute", sagt Elisabeth Bach, "und können sie an uns vermitteln." Generell sei es wichtig, dass alle im Hinterkopf haben, dass es das Angebot gibt.

Wenn Betroffene bereit sind für ein Treffen, vereinbart die Sozialarbeiterin einen Termin. "Das ist ein ganz normales Gespräch, in dem ich versuche herauszufinden, was ist das für ein Mensch." Dazu zähle zum Beispiel der berufliche Werdegang. "Aber auch, wie sie ihr Leben gestaltet haben." Dann versuche sie, den passenden Ehrenamtlichen zu finden. "Und dann geht es darum, Teilhabe zu ermöglichen." Das könnten anfangs Spaziergänge sein oder Hilfe beim Einkaufen. Später vielleicht die Begleitung zu Gruppenangeboten im Stadtteil. Ehrenamtliche, die sich für die aufsuchende Altenarbeit interessieren, sollten zuverlässig sein, Geduld mitbringen und den Umgang mit älteren Menschen mögen, sagt Elisabeth Bach. "Wie sich die Arbeit dann gestaltet, kann dann sehr individuell sein." Die Besuche können wöchentlich sein oder auch "gerne häufiger."

Ganz einfach, Freiwillige für die Arbeit zu gewinnen, ist es allerdings nicht. "Es ist oft so, dass Freiwillige nicht so gerne etwas mit Älteren machen, weil sie selbst schon so nah dran sind." Die Arbeit sei nicht für jedermann. "Man muss sich mit Alter, Tod und Krankheit auseinandersetzen, das ist nicht immer einfach." Dafür profitierten die Ehrenamtlichen von der Arbeit und den regelmäßigen Gruppentreffen mit anderen Ehrenamtlichen. "Ehrenamt tut gut!", meint Elisabeth Bach. Mögliche Fahrkosten der Freiwilligen werden erstattet und sie sind während ihrer Tätigkeit versichert. Einmal im Monat gibt es ein Treffen der Ehrenamtlichen.

Eine weitere Schwierigkeit sieht Elisabeth Bach in der Integration von Migranten. "Es war immer sehr schwer, an Migranten heranzukommen und sie einzubinden." Sie hoffe aber, dass das in Osterholz anders wird. "Wir arbeiten mit der Atib-Moschee zusammen und es gibt schon türkische Frauen, die mitmachen wollen", erzählt Bach.

Für die Zukunft hat die Koordinatorin weitere Pläne. "Ich habe die Idee eines multikulturellen Erzählcafés, wo wir ältere Menschen zusammenbringen." Lockere, aber auch ernste Themen könnten als Gesprächsanlass dienen, denn: "Die meisten kommen ja nicht dazu, was zu erzählen, aber die allermeisten haben Interessantes zu berichten und zu erzählen aus ihrem Leben." Insgesamt schwebt ihr ein engeres Miteinander der Menschen in den unmittelbaren Nachbarschaften vor. "Eine gute Nachbarschaft ist notwendig, damit die älteren Menschen zuhause in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können und nicht vereinsamen." Natürlich gebe es immer noch gute Nachbarschaften im Stadtteil, aber gerade in den größeren Wohnblocks komme es durch häufige Umzüge dazu, dass sich Menschen nicht mehr so gut kennen. "Man stellt sich nicht mehr vor", hat Elisabeth Bach beobachtet.