Immer wieder sind die Toilettenhäuschen am Eingang des Osterholzer Friedhofs an der Ludwig-Roselius-Allee wegen Vandalismus geschlossen. (petra Stubbe)

"Dieser Zustand ist unzumutbar“, findet Martin Korol. Der 73-jährige Rentner aus Findorff, der seit Jahrzehnten auf Bremer Friedhöfen für die Kriegsgräberfürsorge sammelt, zeigt auf zwei verwaiste Toilettenhäuschen am Eingang des Osterholzer Friedhofs an der Ludwig-Roselius-Allee. Die Türen sind verschlossen. Ein Zettel mit der Aufschrift „Bitte benutzen Sie die Toiletten am Betriebshof (Westeingang)“ ermutigt Besucher, noch so lange anzuhalten, bis sie ihre Notdurft an einem anderen Örtchen, einmal quer über den Friedhof, verrichten können.

Seit vielen Wochen sei das so, weiß Korol. Am Totensonntag, als er mit seiner Sammelbüchse am Eingang stand, konnte er beobachten, wie sich etliche Männer und Frauen kurzerhand im Gebüsch erleichterten. Zerknüllte Papiertaschentücher hinter dem Häuschen zeugen vom Wildpinkeln. „Besonders für die Frauen, die ihre Hosen herunterlassen müssen, ist das extrem unwürdig“, ärgert sich Korol. Die Antwort auf seine Anfrage bei der Friedhofsverwaltung, die Toiletten seien „wegen Vandalismus gesperrt“, macht seinen Ärger nicht besser. Die Stadt werde immer hässlicher und das Beamtentum in Bremen sei behäbig, entgegnet Korol.

Wochenlange Schließung

Eine Angestellte der Friedhofsverwaltung, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, um nicht eine Welle der Empörungs-Anrufe auszulösen, erklärt, wie es zu der wochenlangen Schließung der Toilettenhäuschen kommt. Auf fast allen Friedhöfen Bremens werde auf den stillen Örtchen randaliert – ein Dauerproblem. Übelste Verschmutzungen seien dabei noch das geringere Problem. Zerschlagene Waschbecken, herumliegende Splitter oder durch Klopapierrollen herbeigeführte mutwillige Verstopfungen führten dazu, dass die Klos nicht mehr zu ­benutzen seien. „Wir haben eine Verkehrssicherheitspflicht, der wir als Stadt nachkommen müssen“, erläutert sie, warum eine Schließung unausweichlich ist. Sie weiß: All das belastet den Steuerzahler und die Leute entledigen sich ihrer Notdurft im Freien, der Dreck liegt im Gebüsch. Doch für die Reparatur und eine Grundreinigung bedarf es nun einmal Zeit.

Sobald Reinigung und Reparatur abgeschlossen sind, werden die Toilettenhäuschen wieder geöffnet, um sie dann in ein paar Monaten aus den gleichen Gründen erneut zu schließen, weiß die Verwaltungsangestellte. Eine Lösung für das Problem gebe es leider nicht, sagt sie und bedauert: „Wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera.“