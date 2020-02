Bremer Betriebe und Einrichtungen suchen händeringend Nachwuchs und gehen regelmäßig in die Öffentlichkeit, um über ihre Ausbildungsplätze zu informieren. Jetzt auch die Werbegemeinschaft im Einkaufszentrum Berliner Freiheit in der Vahr. Erstmals wurde dort in Kooperation mit dem Amt für Soziale Dienste eine zweitägige Ausbildungsbörse angeboten, bei der 14 Aussteller die Gelegenheit nutzten, sich an Infoständen zu präsentieren.

„Finde deinen Ausbildungsplatz“, lautete das Motto, und ganz bewusst waren die Bremer Zeugnisferien als Termin gewählt. Allerdings war das Interesse der Jugendlichen im Quartier am regnerischen Montag zunächst eher zurückhaltend, um ihre „Berufsmöglichkeiten zu checken“, wie es in der Einladung auf Facebook hieß.

„Aber man sollte jede Chance aufnehmen, um öffentlich über Berufsausbildung aufzuklären“, sagt Anna Karantinaki von der Handwerkskammer Bremen, die ebenfalls mit einem Stand vertreten war. Nach Angaben der Kammer gibt es mehr als 130 verschiedene, interessante Ausbildungsberufe allein im Handwerk, vom Metall- und Baugewerbe bis hin zum Holz- oder Lebensmittelbereich. Oft würden die Schüler und ihre Familien jedoch nur wenig darüber wissen. Es gehe darum, die Firmen mit jungen Menschen direkt und persönlich in Kontakt zu bringen, denn in Zukunft gebe es in zahlreichen Branchen großen Bedarf an geeigneten Fachkräften.

Deshalb war auch der Fachbetrieb Harald Hustedt aus Oyten mit drei Mitarbeitern und vielfältigem Infomaterial zur Ausbildungsbörse gekommen. Das Unternehmen wurde vor 30 Jahren in Bremen-Osterholz gegründet und arbeitet stadtweit in verschiedenen Bau-Bereichen und der Gebäude-Sanierung. Hustedt sucht dringend Auszubildende für das Malerhandwerk, die duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule dauert drei Jahre und ist auch mit Hauptschulabschluss möglich. „Der Malerberuf ist ziemlich vielseitig und kreativ, mit immer wieder neuen Arbeitsfeldern und Einsatzorten“, sagt Hustedt-Mitarbeiter René Müller.

„Wir müssen den Nachwuchs motivieren. Die Perspektiven im Malergewerk reichen später bis zum Meisterbrief, dem Einsatz als Bauleiter oder sogar bis zur Gründung eines eigenen Betriebes. Alexandar Spasojevic ist selbst Maler-Azubi im dritten Lehrjahr und erzählt von klassischen Anstrich- und Tapezierarbeiten, aber auch von Außenputz oder Energiesparmaßnahmen, die Maler ausführen.

Der Bremer Stromversorger SWB informierte über die technisch orientierten Berufe Elektroniker für Betriebstechnik und Mechatroniker. Dazu berichteten zwei Azubis über ihre Erfahrungen in den Werkstätten während der dreieinhalbjährigen Ausbildungszeit.

Einen ganz anderen Einsatzbereich stellte der Pflegedienst Vacances vor, denn dort geht es um Gesundheitsberufe und soziale Dienste. Aktuell gesucht werden Auszubildende für die ambulante Altenpflege in verschiedenen Bremer Stadtteilen. Eine Mitarbeiterin wies Stand besonders darauf hin, dass neben praktischen Fähigkeiten in der Fachschule Psychologie, Medizin und Management vermittelt werden. Auch die ASB-Gesellschaft für soziale Hilfe informierte zu diesem Thema.

Die Unternehmen Aldi, Rewe, Kik-Textilien, Tenters Backhaus und Landbäckerei Tönjes informierten über kaufmännische und verkäuferische Berufe. Und wie zu sehen war, lautet der Slogan für die Ausbildung im Bäckereihandwerk übrigens „Back dir deine Zukunft“. Das Autohaus Engelbart aus der Georg-Bitter-Straße lockte mit einem ausgestellten Original-Mazda-Neuwagen junge Interessenten an.

Am Infostand der Bremer Atlantic Hotels waren Anna Bosse und Julia Eßer anzutreffen, die bereits im dritten Lehrjahr im Hotel an der Galopprennbahn arbeitet. Sie freut sich schon auf den baldigen Abschluss als Hotelfachfrau mit guten Karrierechancen. Die Firma bildet weitere Berufe in Küche, Restaurant und Bankett-Abteilungen aus. Die Hotelkette beteiligte sich genau wie die Sparkasse Bremen nur für einen Tag an der Ausbildungsbörse. Der Drogeriemarkt Rossmann hatte seinen Infostand direkt vor dem Eingang zur Filiale aufgebaut.

Und die Polizei Bremen war mit zwei Kontaktpolizisten aus der Vahr bei der Ausbildungsbörse. Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin aus dem Personalbereich gaben sie Auskunft über den Berufseinstieg als Polizistin oder Polizist. Jugendliche kamen in kleinen Gruppen, um sich in Gesprächen ausführlich zu informieren.

Das Center-Management im Einkaufszentrum Berliner Freiheit und alle Beteiligten zeigten sich zufrieden mit der Resonanz auf die erste Ausbildungsbörse. Eine Wiederholung im kommenden Jahr ist schon geplant.