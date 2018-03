Die Schau dient auch einem karitativen Zweck, denn während der Vernissage wurde eine Spendensammlung für das Kinderhospiz Löwenherz ins Leben gerufen: Zehn Prozent des Erlöses der verkauften Kunstwerke gehen an Löwenherz.

Als besondere Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit tödlich verlaufenden

Krankheiten, bei denen eine Heilung ausgeschlossen ist, bietet das Kinderhospiz Löwenherz in Syke den betroffenen Familien Unterstützung. Jährlich werden bis zu 250 Familien betreut. Darüber hinaus übernimmt der Verein auch ambulante Dienste sowie die Schulung von Ehrenamtlichen in ambulanter Kinderhospizarbeit.

Als Highlight der Kunstschau wird am Ende der Ausstellung eines der Bilder an einen der Besucher oder eine Besucherinnen, die an einem Gewinnspiel teilnehmen, verlost.