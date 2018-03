Am Stand der Tagesförderstätte wurde erstmals der Biodünger "Gartenzauber" angeboten. "Dazu verwenden wir Kaffeesatz, getrocknete Bananenschalen und kompostierte Erde", erklärt Neele Rademacher, Heilerziehungspflegerin in der Gartengruppe. "Das ist ein tolles Produkt, bei dessen Herstellung ganz unterschiedliche Tätigkeiten notwendig sind. Die Beschäftigten können ihren individuellen Vorlieben und Fähigkeiten entsprechend aktiv werden: Erde muss gesiebt, der Kaffeesatz muss in der ganzen Einrichtung eingesammelt werden, Bananenschalen werden getrocknet und in einer Kaffeemühle zerkleinert. Zum Schluss wird dann alles zusammengemischt und in Tüten abgefüllt.“ Für die Gruppe sei dies eine gute Arbeit außerhalb der Gartensaison. Dabei werden die Beschäftigten der ASB-Tagesförderstätte von erfahrenen Fachkräften der Heilerziehungspflege und der Ergotherapie, von Schülerinnen und Schülern, die in der Tagesförderstätte ein Praktikumsjahr machen und von Auszubildenden der Heilerziehungspflege begleitet. "Beim Frühlingsbasar haben sich für uns wieder viele interessante Kontakte ergeben", sagt Heinz Becker, Sozialpädagoge und Leiter der Tagesförderstätte. Immer wieder gab es auch Anfragen zu Praktika.

Die Tagesförderstätte des ASB in der Elisabeth-Selbert-Straße 4 ist telefonisch unter 410 04-10 oder per E-Mail an h.Becker@asb-bremen.de zu erreichen.