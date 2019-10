Starke Männer: Jakov Kurakin (links) und Kevin Behns führen Figuren des Trendsports Calisthenics vor. (PETRA STUBBE)

Tenever. Die Turnhalle der Grundschule Andernacher Straße erinnert ein wenig an die Zeiten Turnvater Jahns, doch an den klassischen Geräten wie Klimmzugstangen, Barren und Ringen trainiert heute eine neue Generation Turner den Trendsport Calisthenics. Das Besondere: Die Übungsleiter verbinden ambitionierten Sport mit sozialem Engagement.

Viele Formen des Calisthenics – griechisch: schöne Kraft – greifen auf klassische Figuren des Turnsports zurück, ergänzen diese aber um neue, moderne Elemente. Die jungen Athleten hauchen damit einer eher darbenden Disziplin neues Leben ein. Die Übungsleiter heißen dann auch nicht mehr Hans, Erwin oder Kurt, wie vielleicht zu Jahns Zeiten, sondern die Trainer der Generation Smartphone heißen Artur, Kevin, Loukas und Jakov.

„Das ist so entstanden, dass wir zu viert den Sport längere Zeit betrieben haben und uns Leute im Sportstudio angesprochen haben“, sagt Jakov Kurakin. Vorbilder fanden sie in Internetvideos, aber auch direkt vor Ort auf dem Streetworkout-Platz in Tenever. Die Gruppe habe dann erst im privaten Rahmen immer mehr Interessierte aufgenommen. „Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir machen daraus ein Projekt“, erzählt der 22-Jährige, der erst kürzlich von Tenever nach Schwachhausen gezogen ist.

Die vier Athleten sind nicht viel älter als die Besucher, teils sogar jünger, aber sie bringen schon jahrelange Erfahrung in dem Sport mit. Sie stehen aber auch für ein verändertes Deutschland gegenüber den Zeiten von Jahn, stehen für eine Gesellschaft mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und sind ein Beispiel für ein gelebtes Zusammenleben und trainieren in Tenever. In der Turnhalle Andernacher Straße zeigt sich das auch am Alter: von der Sechsjährigen bis zum 36-Jährigen wird aufgewärmt, trainiert und gespielt. Trainingsmöglichkeiten bietet die Gruppe außerdem in Woltmershausen an.

„Ich konnte nichts, als ich anfing, nicht mal einen Klimmzug“, sagt Loukas Moysides aus Tenever. Nebenbei zeigt der Achtzehnjährige ein paar Turnfiguren am Barren. Mit Videos und der Hilfe von seinen Mitstreitern hat er seine Fähigkeiten gezielt verbessert. Mit Erfolg: Er hat bei den Deutschen Meisterschaften in Calisthenics und Streetworkout in Dessau den dritten Platz erzielt. Noch ist der Sport allerdings klein: Es war erst die dritte Meisterschaft mit knapp 80 Teilnehmern. Als Zentrum des Straßensports gilt neben Frankfurt am Main Bremen. Artur Walter, der vierte Übungsleiter, ist an diesem Tag auf einen Wettkampf in der Ukraine.

Der Sport grenzt sich von den klassischen Turnsport auch durch sein Image ab. Streetworkout, Ghettosport – das sind Begriffe, die in Zusammenhang mit dem Sport fallen und die durchaus auch zur Vermarktung verwendet werden. Es lässt sich nur vermuten, aber so übt der Sport wohl mehr Anziehungskraft auf junge Menschen aus, als der vielleicht etwas altbacksche Männerturnverein um die Ecke.

Tatsächlich ist der Sport auch in den USA und in osteuropäischen Ländern in den armen Stadtvierteln beliebt, denn er kann mit dem trainiert werden, was vor Ort zur Verfügung steht: Klettergerüste, Bänke, Reckstangen. „Es ist eine Sportart, die mit dem eigenen Gewicht arbeitet. Man braucht keine Gewichte oder Geräte oder die Mitgliedschaft in einem teuren Sportstudio“, zählt Lukas Moysides die Vorteile auf.

Der Landessportbund, der offenbar die Chance sah, mehr Menschen in Bewegung zu bringen, hat der Gruppe Hallenzeiten vermittelt, an denen sie als Übungsleiter im Gegenzug das offene und kostenlose Training als Sportprojekt anbieten. Und auch wenn der Sport theoretisch überall möglich ist: Die Gruppe freut sich über die Unterstützung durch den Landessportbund. „Wir hätten uns sehr gefreut, wenn wir am Anfang solche Möglichkeiten gehabt hätten“, sagt Jakov Kurakin. Obwohl es ein Individualsport ist, für Jakov Kurakin geht es um etwas Anderes. „Der Kern ist das Teamgefühl. Es ist zwar eine Einzelkür, aber man übt gemeinsam und gibt sich Tipps.“

Die Gruppe möchte den Sport gerne weiter ausbauen und professionalisieren. „Wir bereiten Leute auf Wettkämpfe vor, das ist sehr hart und wenn man nicht richtig trainiert, hat man auch keine Erfolge“, beschreibt Jakov Kurakin den Ehrgeiz. Das harte Training hinterlässt auch Spuren. Der Handschlag der Athleten ist rau: Schwielen, verheilte Blasen und Hornhaut gehören zwangsläufig dazu.

Für das nächste Jahr plane die Gruppe, die sich erst Anfang des Jahres zu Calix-Bremen zusammentat, eine Veranstaltung am Schlachthof, sagt Kevin Behns aus Tenever. Damit der Sport bekannter wird, habe die Gruppe außerdem in eine professionelle Kamera investiert, um künftig mehr Videos und Fotos machen zu können.

Bisher seien die Gruppen offen, „aber wir wollen schon, dass Leute kommen, die den Sport betreiben wollen“, sagt Jakov Kurakin. Im Vordergrund stehe der Sport Calix, wie sie ihn abkürzen, und wie es auch auf vielen T-Shirts der Trainierenden in der Turnhalle steht: Calix-Bremen.

Trotz des Projektcharakters soll der Sport im Zentrum stehen. Das unterscheidet die Gruppe vom Hood-Training, das als Gewaltpräventionsprojekt angelegt ist. „Wir sind auf Calix konzentriert und das bleiben wir auch“, sagt Kevin Behns.

Weitere Informationen

Videos und weitere Informationen finden sich unter den Stichworten „Calix Bremen“ auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen der Gruppe. Die Trainingszeiten sind in der Halle an der Andernacher Straße 6 jeden Freitag von 19.30 bis 22 Uhr und jeden Sonntag von 12 bis 15 Uhr.

Die Trainingszeiten in der Halle Butjadinger Straße 21 in Woltmershausen sind jeden Donnerstag von 19.30 bis 22 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.