Ulla Schmock zeigt ihre exotische Schöne, die gut zur Stimmung einen Blauen Stunde passt. (FOTOS: PETRA STUBBE)

Mit dem Atelier Spezial bilden Martin Koroscha und die Akteure der Malwerkstatt im Bürgerhaus Hemelingen gemeinsam mit unterhaltenden Künstlern im Kubiko eine feste und beliebte Größe im Stadtteil. Zu dem Motto „Blaue Stunde“ haben die Malerinnen und Maler dieses Mal gearbeitet, Raphaëlle Mellet trägt entsprechende Chansons dazu vor.

Ulla Schmock hatte, als sie ihre südländische, temperamentvolle, singende Frau in ihrem Malzimmer entwarf, gar nicht an das Thema „Blaue Stunde“ gedacht. „Aber es passt so gut zu der Stimmung“, findet die Malerin. Zwölf Jahre ist Jutta Fortmann-Könsen in ihrer Malgruppe bei Martin Koroscha. Ihre Szene von Meer und Schifffahrt hat durch die strikt geometrischen Linien und dem Minimalismus einen ganz eigenen Stil. Um die Geraden zu bekommen hat sie zuerst Linien mit Kreppband geklebt, die Linien versetzt und sich so die Tiefe ihres Meeres erarbeitet. Einfach übertragen hat Fortmann-Könsen ihre Vorlage, ein Foto, nicht. „Ich experimentiere gerne“, sagt sie und das ist glaubwürdig, sieht man ihre anderen Arbeiten, die durch andere Techniken, wie in sich verlaufende Farben entstanden.

„Blaue Stunde“ – das ist die Zeit, wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwunden ist, sich ein Streifen Weiß am Horizont entlang zieht und sich vielleicht etwas Rosa am Himmel zeigt, aber immer das Blau des Himmels durch die beginnende Dämmerung besonders strahlend und tief wirkt. „Blau ist meine Lieblingsfarbe“, das glaubt man Jutta Fortmann-Könsen sofort, die Blau-weiß gekleidet ist.

„Ich habe mal wieder mit Aquarell gearbeitet“, sagt Marlene Dücker über ihr Bild. Eine Hängematte, die hat sie auch im Hausgarten und die hat sie im Bild zwischen prächtige Blüten gehängt. „Die Blüten habe ich mit Acrylfarbe aufgefrischt“, gesteht die Malerin ihre Mischtechnik, die das Bild deutlich intensiver macht. „Ja“, bestätigt Marlene Dücker, zur Blauen Stunde liegt sie gerne in ihrer Hängematte im Garten.

Martin Koroscha erklärt die „Blaue Stunde“ und kommt schnell auf Sängerin Raphaëlle Mellet, die ihn mit einem Auftritt im Bürgerhaus begeistert hat und nun im intimen Atelier ihre Chansons vorträgt. Er bedankt sich noch bei Sparkasse, Bürgerhaus und Stadtteilstiftung für Förderungen und gibt die Bühne frei. „Sind sie hier?“, fragt Raphaëlle Mellet. „Ich habe den Rat bekommen, mein Publikum dort abzuholen, wo es ist“, scherzt die studierte Schauspielerin. Sie habe nur das erste und das letzte Chanson festgelegt, gesteht sie, was nicht leicht war, so unvorbereitet zu sein, aber sie wolle auf Stimmung und Wünsche eingehen.

Mellets Klavierbegleitung kommt aus dem Computer. Das macht flexibel. Liebe, Zweisamkeit und Einsamkeit und dann noch Stolpersteine des Lebens, davon handeln Chansons gerne in kunstvoller Sprache. Edith Piaf, Friedrich Hollaender, Jacques Brel auch weniger Bekanntes singt Raphaëlle Mellet auf den Kisten, die heute die Bühne darstellen, vor lauschendem Publikum inmitten anregender Blautöne. Mit Lippen Wein nippen, mit Augen blaue Landschaften durchstöbern, mit Ohren Reimen lauschen. „Wann kommst du zurück? Du hattest versprochen, wir gehen im Frühling durch Paris, eine schönere Zeit gibt es nicht. Nun prasselt das Feuer im Kamin. Die Geduld einer Seemannsbraut habe ich nicht. Suche ich einen anderen Stern? Ich reise gern“, so die französischen Strophen. Und draußen künden Wärme und Sonne den Sommer an.

„Meine französische Mutter kam durch einen Liebesunfall nach Wien“, erzählt Mellet, und dass ihre Mutter in Afrika die deutsche Kultur lieben lernte, um in einem Tübinger Bierzelt einen Kulturschock zu bekommen und sich der Eurythmie zuzuwenden. „Sie war ein Schöngeist“, sagt die Sängerin, die in Wien als Tochter einer Französin aufwuchs, in Berlin lebte und seit vier Jahren Bremerin ist. „Mein Vater war Deutscher von russisch-polnischen Eltern“, erklärt Mellet kurz vor Schluss, um auf ein Lied von Wolf Biermann und Eva-Maria Hagen zu kommen, indem ein Kerl seine Kleine beim Segeln mächtig beeindrucken will. „Ich bin meine Sonne“, das letzte Lied im Programm stammt von Mellet selbst. Es bleibt Zeit, noch einmal in Ruhe die Bilder anzuschauen.

Weitere Informationen

Das nächste „Atelier Spezial“ gibt es erst wieder am Dienstag, 23. Oktober, 19 Uhr, im Kubiko, Godehardstraße 19, mit Sängerin Ina Zurek, die über die Zeit singt. Die Malgruppen arbeiten dafür zum Thema „Zeitlos“.