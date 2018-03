Zum Schutz der Fußgänger sollen die Gleise in Sebaldsbrück verlegt werden. (STUBBE)

Keine Änderungen wird es an den Plänen zum Umbau der Bus- und Straßenbahnhaltestelle am Bahnhof Sebaldsbrück und dem Trassenverlauf zwischen dem Sebaldsbrücker Bahnhof und der Trinidadstraße geben. Im Januar hatte Gerhild Köhr von der Bremer Straßenbahnen AG (BSAG) die Pläne im Ausschuss für Bau und Verkehr Hemelingen vorgestellt. Gänzlich zufrieden waren die Ausschussmitglieder mit den Plänen allerdings nicht – und daran hat sich auch nach der neuerlichen Sitzung des Ausschusses nichts geändert.

Besonders die Vertreter der CDU-Fraktion monierten die abschnittsweise Zusammenlegung von Straßenbahn und Autoverkehr. Statt eines eigenen Gleiskörpers wie bisher werden die Straßenbahngleise auf die Straße geführt, wie es zum Beispiel im Steintor- und Ostertorviertel durchgängig die Praxis ist. Aus dieser Praxis leiteten Alfred Kothe und Gerhard Scherer (beide CDU) auch ihre Kritik ab. „Wir haben die Befürchtung, dass bei Staus auf der Autobahn der Nahverkehr durch Autos blockiert wird.“ Genannt wurde in diesem Zusammenhang das Beispiel Steintor bei Werder-Spielen, wo für Straßenbahnen durch den von Autos verursachten Stau kein Durchkommen ist. „Wir hätten auch lieber einen eigenen Bahnkörper gehabt“, sagte Gerhild Köhr, „aber wir können die Straße nicht breiter machen, und das ist jetzt eben der Kompromiss.“

Für die Zusammenlegung gibt es einen einfachen Grund: Die Straße ist zu schmal für einen von der Straße getrennten Gleiskörper. Neue Bestimmungen sähen für Straßen, Rad- und Fußwege mehr Platz vor, der an der Stelle nicht vorhanden sei, so Gerhild Köhr. „Die Stadt fordert, dass Fahrspuren 3,50 Meter breit sind, jetzt sind neben dem Bahnkörper nur 2,80 Meter Platz.“ Daneben bräuchten auch die neuen Straßenbahnen in der Breite etwas mehr Platz als die bisherigen, die nach und nach aus dem Verkehr gezogen würden.

Ortspolitiker skeptisch

Auch den Vorschlag der CDU, Tempo-30 in der Trinidadstraße einzuführen und den Fahrradverkehr auf die Straße zu holen, damit kein zusätzlicher Fahrradstreifen notwendig und zusätzlicher Platz für einen von der Straße abgetrennten Gleiskörper vorhanden ist, konnte Gerhild Köhr nicht aufnehmen. Zwischen den Zeilen war allerdings herauszuhören, dass zumindest die theoretische Möglichkeit besteht, den Gleiskörper von der Straße zu trennen – dafür wären allerdings umfangreichere und damit teurere Bauarbeiten im Gehwegbereich nötig. Zusätzliche Kosten, die offenbar niemand bereit ist zu tragen.

Gerhild Köhr versuchte, die Befürchtungen zu zerstreuen, dass sich bei Stau auf der A1 und im Feierabendverkehr Bahnen und Autos gegenseitig blockieren könnten. Eine intelligente Ampelschaltung würde dafür sorgen, dass die Bahnen in den Kreuzungsbereichen stets als erste losfahren und damit nicht durch Autos blockiert werden könnten. Diese Aussage stieß bei einigen Ausschussmitgliedern allerdings auf Skepsis.

Für Gerhard Scherer waren die neuerlichen Ausführungen von Gerhild Köhrs insgesamt nicht ausreichend. „Wir sitzen hier eine halbe Stunde und sie erzählen uns dasselbe, wie beim letzten Mal, da ist keine Bewegung, da ist kein Kompromiss“, machte er seinem Ärger Luft. Er griff seiner Entscheidung für die Abstimmung im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung vor: „Ich kann hier öffentlich sagen, dass ich nicht zustimmen werde.“

Der Umbau der fast 500 Meter langen Strecke zwischen Esmarchstraße und Trinidadstraße soll im Juni beginnen und bis Mitte August abgeschlossen sein. Für die Zeit der Bauarbeiten in den Sommerferien wird ein Schienenersatzverkehr angeboten. Die Straßenbahnen 2 und 10 fahren in der Zeit zum Weserwehr und wenden dort. Im Zuge der Gleiserneuerung werden die Haltestellen am Bahnhof Sebaldsbrück barrierefrei umgebaut und die Haltestelle bis an die Gleise herangezogen. Bisher müssen Fahrgäste auf die Straße steigen.