Schuhhändlerin Frauke Riedemann-Schmitz fordert von Bürgermeister Andreas Bovenschulte schnelleres Handeln. (Petra Stubbe)

„Mit so viel Andrang haben wir nicht gerechnet“, sagt Birgit Benke, Stadtteilmanagerin in Hemelingen. Bürger, Vertreter des Stadtteilmarketings und des Ortsamtes begrüßen Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) in der Bahnhofsstraße. Er sieht den Zulauf pragmatisch: „Wenn man eins in der Bremer Verwaltung lernt, dann improvisieren“, sagt er, während er zusätzliche Tische zusammen schiebt.

Bovenschulte verliert keine Zeit. Den Fokus des Gesprächs legt er auf die Probleme der örtlichen Händler. Bei allen Stadtteilbesuchen sei die Entwicklung von Gewerbe und Einzelhandel zentral. Auf Nachfrage berichtet Benke vom Stadtteilmarketing. Jeder funktionierende Handel brauche Marketing: „Man muss das Image von Hemelingen pushen.“ Beispielsweise durch eines neues Leuchtschild auf dem der Slogan „Herzlich Willkommen in Hemelingen“ künftig Besucher begrüßt. Zudem setze man auf Veranstaltungen, die Käufer anziehen sollen. Mit der jährlich stattfindenden „Hevie – Hemelinger Vielfalt“ habe man einen Mehrwert für die Einzelhändler geschaffen. „Wir hatten ein sehr buntes, gemischtes Publikum. Das ist gut, denn Hemelingen ist gemischt und bunt“, sagt Sigrid Ahrens, vom Vorstand des Vereins.

Nurtekin Tepe, Beirats- und SPD-Mitglied, hält die Bevölkerungsstruktur in Hemelingen dagegen für zu homogen: „Wenn sich keiner traut - ich als Ausländer darf das sagen: In Hemelingen leben vor allem Migranten. Viele Einheimische sind weggezogen. Es müssen Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten nach Hemelingen kommen, damit ein gemischtes Verhältnis entsteht.“ Dies könne nur durch eine Aufwertung des Stadtteils geschehen. Vor allem müsse man auch den Menschen vor Ort ein Signal geben: „Hier geht es weiter. Hier entwickelt sich etwas.“ Dass die Leerstände bereits längere Zeit brach liegen, lasse laut Beiratsspecher Uwe Jahn (SPD), die Stimmung in der Bevölkerung zusätzlich sinken. Helfen würden „Leuchtturmprojekte, wie die Fahrrad-Premiumroute“, die ein Zeichen setzten, dass es in Hemelingen vorwärtsgehe.

Bovenschulte sei davon ausgegangen, dass grundlegendere Dinge die die Bürger beschäftigen würden. „Dass ein Leuchtturmprojekt nicht die Realität ändert, ist denke ich klar, aber ich verstehe den Gedanken und nehme das so mit.“ Er selbst sehe die Ursache für den rückläufigen Einzelhandel vor Ort woanders. Es müsse ein Bewusstsein für die Unterstützung der Händler entstehen: „Ich erlebe das immer wieder. Leute sagen ‚Stärkt den Einzelhandel‘ und gehen dann nach Hause und bestellen online.“ Er sehe auch ein, dass die Entwicklung der Leerstände zentral sei.

„Ein lebendiger Einzelhandel ist das A und O"

Allerdings läge dies nur bedingt in öffentlicher Hand: „Wir können nur das Baurecht schaffen. In diesem Fall sind es die Eigentümer, die jetzt handeln müssen.“ Vor allem der Handel sei eine Chance den Stadtteil zu stärken: „Ein lebendiger Einzelhandel ist das A und O. Er schafft Identifikation und Zusammenhalt.“ Dabei brauche es Menschen, die am Ball blieben. Er nehme mit, dass es neben den „größeren Strukturfragen“ auch kleinere Angelegenheiten zu klären gäbe, wie beispielsweise die Fahrrdastraße. „Ich bin auch jetzt kein Hemelingen-Experte, aber ich habe eine Grundlage geschaffen.“

Im Anschluss besuchte Bovenschulte drei Einzelhändler der Bahnhofsstraße: Wilkens Silbermanufaktur, Werner Schämann Orthopädie-Technik und Schuh Riedemanns. Was alle beschäftigt: Viel Müll und Graffities. Hemelingen sei nicht attraktiv genug. Die Leerstände trügen dazu bei. „Hier laufen tagsüber Ratten über die Straße. Die lachen sich kaputt über uns“, sagt Frauke Riedemann-Schmitz, Besitzerin des Schuhgeschäfts. Konkret wünsche man sich mehr Mülleimer und die Reinigung öffentlicher Plätze. Nur so sei es möglich, Kunden von außerhalb zu erreichen. Ein neues Problem: Die Sperrung der Hemelinger Bahnhofstraße. Seit dem Brand eines Hauses dort sei nichts weiter geschehen, außer der Sperrung. Es sei nun schwierig für Kunden, die Geschäfte zu erreichen: „Für mich ist das ziemlich schnell zu klären.

Entweder ein Abriss oder die Sicherung der Fassade. Die jetzige Situation kostet uns Umsatz“, sagt Riedemann-Schmitz. Sie forderte Bushaltestellen, die die Sperrung umfahren. Angesichts der Leerstände hält Beiratssprecher Jahn ein Wohngebiet für sinnvoll. Ein Zuzug von Menschen sorge für mehrmehr Kaufkraft. Riedemann-Schmitz sieht die Lösung eher in der Aufwertung des Stadtteils: „Die Leute müssen gerne hier lang spazieren.“ Dafür fehlten aber zum Bespiel Gastromien, die zum Verweilen einladen. „Wir haben hauptsächlich Stammkunden. Laufkundschaft gibt es hier nicht.“ Es fehle an Bemühungen den Stadtteil zu verschönern. Es entstehe das Gefühl, Hemelingen sei vom Rest der Stadt abgeschnitten.

Zumindest konkretere Aussagen zu den Leerständen und der Verkehrslage habe sie sich erhofft: „Herr Bovenschulte hat sehr politisch gesprochen und ist ungenau geblieben.“ Sie könne verstehen, dass Prozesse in der Politik schwierig seien, allerdings würden sich die Anwohner langsam vergessen vorkommen: „Die Stadt ist einfach zu langsam. Das hat hier viel kaputt gemacht. Ich befürchte, dass die Gelände solange brach liegen, bis am Ende nichts mehr gemacht wird. Die Leute fühlen sich allein gelassen.“ Sie hoffe, dass die persönlichen Gespräche bei Bovenschulte hängen bleiben: „Wenn er das nächste Mal von Hemelingen hört und Entscheidungen anstehen, soll er sich an uns erinnern.“