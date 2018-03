März, 15 Uhr, wird eine Führung durch das Haus des Reichs am Rudolf-Hilferding-Platz 1, angeboten. Das prunkvolle Kontorhaus aus den 1920er-Jahren ist heute Sitz des Finanzamts. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldungen bei Elke Dittmar unter Telefon 8 00 58 86. Für den Eintritt ist ein Personalausweis erforderlich.

Eine Raumfahrt-Führung bei Airbus Defence & Space ist für Sonnabend, 14. April, 12 Uhr, geplant. Die Teilnehmer treffen sich an der Wachtstraße, nahe der Haltestelle Domsheide (Bus der Firma Wolters). Teilnehmen dürfen ausschließlich Erwachsene, ein deutscher Ausweis ist nötig. Es sind zehn Euro zu zahlen. Anmeldungen bis zum 9. Mai unter Telefon 8 00 58 86. Am Sonnabend 26. Mai, 11 Uhr, geht es zum Rundgang durch offene Künstlerateliers im Bremer Viertel. Die Teilnehmer treffen sich am Ullrichplatz. Die Teilnahme kostet sieben Euro, Anmeldungen bis zum 15. Mai unter Telefon 8 00 58 86.

„Von Totschlägern und Halsabschneidern“ lautet das Motto einer Veranstaltung für Krimifans, die am Sonnabend, 16. Juni, um 15 Uhr beginnt. Die Teilnehmer treffen sich an den Treppen des Doms und begeben sich auf die Suche nach Orten von Verurteilungen und Hinrichtungen. Die Teilnahme kostet sieben Euro. Anmeldungen bis zum 8. Juni unter Telefon 8 00 58 86. Für Sonnabend, 18. August, ist eine Tagesfahrt zum Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven geplant. Die Teilnahme, einschließlich Fahrtkosten, kostet zehn Euro, Kinder zahlen fünf Euro. Anmeldungen bis zum 10. August beim Quartiersbildungszentrum Blockdiek unter Telefon 36 18 92 71.

Am Sonnabend, 13. Oktober, 10 Uhr, geht es für fünf Euro ins Olbers-Planetarium, am 7. November steht ein kostenloser Besuch der Bremischen Bürgerschaft auf dem Programm. Anmeldungen für diese beiden Veranstaltungen unter Telefon 8 00 58 86.