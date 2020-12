Tenever ist einer der Bremer Ortsteile, in denen die Corona-Infektionen besonders hoch sind. (Sina Schuldt /dpa)

Seit das Gesundheitsressort die Zahl der Corona-Infizierten nach Postleitzahlen veröffentlicht hat, ist klar, dass sich Menschen in Quartieren wie Tenever und Gröpelingen häufiger anstecken als in anderen, bürgerlichen Quartieren. Über die Gründe und mögliche Maßnahmen wird seitdem gesprochen. Damit nicht nur über die Menschen, sondern mit ihnen diskutiert wird, hatte der Beirat Osterholz Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) zur jüngsten Sitzung des Stadtteilparlaments eingeladen. Schnelle Abhilfe konnte auch sie nicht anbieten, versprach aber die Vorschläge der Osterholzer mit in den Senat zu nehmen.

Bernhard mahnte wiederholt vor zu vielen Hoffnungen auf eine rasche Impfung der gesamten Bevölkerung. „Es steht noch nicht fest, wann es wie viele Impfdosen geben wird“, sagte sie. „Wir haben alle die Impfung im Auge, aber ich muss da dämpfen, denn es wird dauern bis alle geimpft sind.“ Bis dahin müsse weiter an der gemeinsamen Solidarität festgehalten werden.

Mehr zum Thema Corona in den Stadtteilen Infektionen in Bremen ungleich verteilt Das Gesundheitsressorts tut sich schwer mit der Veröffentlichung: Die Coronainfektionen in Bremen ... mehr »

Die Senatorin richtet ihren Blick schon in die Zukunft. „Irgendwann wird die Pandemie vorbei sein und dann brauchen wir stabile Strukturen, denn es wird die nächste Pandemie kommen oder ein anderer Gesundheitsnotstand.“ Ein Signal, wohl auch an die Regierungskoalition, das öffentliche Gesundheitswesen, das vor der aktuellen Pandemie häufig Gegenstand von Mittelkürzungen war, zu stärken.

Zur aktuellen Situation sagte Bernhard: „Die positive Nachricht ist, dass die Zahlen in Bremen herunter gehen.“ Das schließe auch Quartiere wie Tenever mit ein. Glücklich ist die Senatorin mit der Veröffentlichung der Daten nach Postleitzahlen nicht. „Es gab ganz schlimme Reaktionen in den sozialen Medien, ob man nicht zum Beispiel bestimmte Stadtteile abriegeln könnte.“ Sprich: Es gab die Angst im Ressort, dass die ohnehin schon mit einem eher zweifelhaften Ruf belegten Quartiere, in denen auch viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, durch die Veröffentlichung der Zahlen weiter stigmatisiert und rassistische Ressentiments verstärkt werden. „Dabei geben die Zahlen nicht wieder, wo sich die Menschen infiziert haben“, sagte Bernhard.

Spitzenwert in Bremen

Tatsächlich haben sich im Postleitzahlenbereich 28325, zu dem auch Tenever gehört, in der zweiten Welle in den Kalenderwochen 38 bis 47 statistisch 25,24 Menschen pro 1000 Einwohner mit dem Virus infiziert. Das ist in Bremen für den Zeitraum der Spitzenwert.

Den Menschen vor Ort sehen vor allem in den beengten Wohnverhältnissen einen Grund für die hohen Infektionszahlen. Tenever beispielsweise hat nach Angaben des Statistischen Landesamt Bremens die höchste Anzahl an Bewohnern pro Wohneinheit in Bremen. Daneben sind die Bewohner häufiger auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen.

Mehr zum Thema Ungleich verteilte Infektionszahlen in Bremen Gesundheitsbehörde will verstärkt auf Beratungsangebote setzen In Stadtteilen wie Osterholz und Gröpelingen gibt es deutlich mehr Infektionen als in anderen ... mehr »

Auf diese Faktoren zielte Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD) ab. „Wir müssen über den Geschosswohnungsbau in Tenever sprechen“, sagte er. Dazu zähle auch die Situation an den Fahrstühlen und in den Eingangsbereichen der Wohnblöcke. „Ich denke, da ist die Angst berechtigt und damit müssen wir umgehen.“ Robert Schleisiek, Sachgebietsleiter der Gewoba, der Eigentümerin der meisten Wohnungen in Tenever, erklärte die Anstrengungen des Wohnungsbauunternehmens: „Wir haben mehrsprachige Infozettel aufgehängt, aber die Erfahrung gemacht, dass diese häufig abgerissen werden.“ Gerade junge Männer erwiesen sich häufig als beratungsresistent. „Und bei Hochhäusern mit 100 Wohnparteien ist es schwer zu kontrollieren.“

In eine ähnliche Richtung zielte Jutta Flerlage von der Frauengesundheit Tenever. „Es kommen viele Frauen zu mir, die wenig oder gar nicht rausgehen, aber Männer und die Jungen können sie nicht überzeugen und das macht ihnen Sorge.“ Sie plädiere für eine zielgerichtete Ansprache der Männer. Kritik äußerte sie auch an den offenbar häufig verspäteten und schwer verständlichen Quarantäne-Anordnungen des Gesundheitsamtes.

Konkrete Maßnahmen

Bernhard gab unumwunden zu, dass das Gesundheitsamt mit der Flut der Tests und der Anzahl der Corona-Infizierten in der zweiten Welle „heillos“ überfordert sei. „Wir haben aufgestockt und wir stocken weiter auf.“ Das Ergebnisse zu spät kommen, sei „Wahnsinn“. „Das ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.“ Die Gesundheitssenatorin nannte aber auch ein paar konkrete Maßnahmen, die die Situation in Quartieren wie Tenever verbessern sollen. „Wir haben in der Senatsvorlage die Aufstockung der Sozialarbeiter und der Gesundheitsfachkräfte vorgesehen.“ Diese könnten dann in den Quartieren gezielt Aufklärungsarbeit leisten. „Aber das sind Maßnahmen, die noch nicht reichen.“

Der Beirat Osterholz hatte einen weiteren konkreten Vorschlag: Das neue Café Schweizer Viertel in der St.-Gotthard-Straße soll temporär als Corona-Informationszentrum dienen. In einem fraktionsübergreifenden Beschluss heißt es, dass der Senat die Einrichtung organisatorisch und personell unterstützen solle. Fachkräfte des Gesundheitsamtes und bei Bedarf Sprachmittler sollten stundenweise für eine Beratung vor Ort sein.

Mehr zum Thema Hohe Infektionszahlen in Tenever Prekäre Wohnverhältnisse begünstigen Corona-Fälle Akteure vor Ort vermuten soziales Ungleichgewicht und eine beengte Wohnsituation als Ursachen für ... mehr »

Ein zweiter, von der Fraktion der Grünen eingebrachter Beschlussvorschlag, nennt weitere konkrete Maßnahmen. Dazu zählen sogenannte Gesundheits-Coaches, die vor Ort Hilfestellung bieten, Fragen zu Quarantäne und Hygieneregeln beantworten und Beratungs-und Hilfsangebote vermitteln sollen. Besonderen Wert solle dabei auf interkulturelle Kompetenz und den Einsatz männlicher Coaches gelegt werden. Weiter soll der Aufbau eines dezentralen Impf-und Testzentrums geprüft werden und der Takt der Linien 1, 25 und 33/34 erhöht werden. Ferner solle der Senat Familien in prekären Wohnverhältnissen Hotelzimmer anbieten, damit es für einzelne Familienmitglieder überhaupt möglich sei, sich in Quarantäne zu begeben.

Dieser Vorschlag traf bei allen Fraktionen und Beiratsmitgliedern auf Zustimmung und wurde einstimmig verabschiedet.