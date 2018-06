Weit vorangediehen sind die Bauarbeiten für eine Siedlung mit insgesamt 66 neuen Reihenhäusern im Bereich Sudwalder und Scholener Straße. Die Preise liegen je nach Größe und Ausstattung zwischen etwa 237 000 und 330 000 Euro. Das Bauvorhaben soll 2019 abgeschlossen werden. (PETRA STUBBE)

Der Trend der steigenden Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für Eigentumswohnungen ist inzwischen auch im Bremer Südosten deutlich spürbar. Obgleich in den Stadtteilen Hemelingen, Osterholz und Vahr augenscheinlich gerade so viele Neubauten aus dem Boden schießen wie lange nicht mehr, kann die Nachfrage bei Weitem nicht befriedigt werden. Allein im Bereich Ehlersdamm in Osterholz entstehen in fünf Bauabschnitten 79 Reihen- und 36 Doppelhäuser, weitere 66 Reihenhäuser baut Interhomes im Bereich der Scholener Straße.

Die Nachfrage sei rege, berichtet Interhomes-Sprecherin Stefanie Wagner-Arndt: „Zwei Drittel der Häuser sind bereits verkauft.“ Jonas Krebs von der Bremischen Volksbank Immobilien GmbH, die das Neubaugebiet „Schimmelhof“ am Ehlersdamm im Auftrag des Bauträgers Müller & Bremermann vermarktet, äußert sich ebenfalls zufrieden über das Kundeninteresse: „Wir können uns nicht beklagen.“ Der erste Bauabschnitt mit zehn Reihenhäusern ist komplett abgesetzt, beim zweiten ist die Hälfte verkauft.

Insgesamt sind überraschenderweise in Bremen im vergangenen Jahr sowohl die Anzahl verkaufter Immobilien als auch der Geldumsatz mit Häusern leicht zurückgegangen. Das besagt der kürzlich veröffentlichte, über 70 Seiten starke Grundstücksmarktbericht 2018. Die Fallzahlen sind im vergangenen Jahr mit 6604 registrierten Kaufvertragsabschlüssen gegenüber dem Vorjahr um rund zehn Prozent gesunken. „Das liegt aber offenkundig nicht an der Nachfrageseite, sondern daran, dass zu wenig Objekte auf den Markt kommen“, sagt Ernst Dautert, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte, der den Bericht herausgibt, und stellvertretender Leiter der Behörde Geo-Information.

Reihenhaus für 218 000 Euro

Waren die Preise für Eigenheime in der Hansestadt in den Vorjahren vorwiegend in den guten und sehr guten Lagen deutlich gestiegen, haben die einfachen und mittleren Lagen in den vergangenen zwei Jahren merklich aufgeholt. Auch wenn das absolute Preisniveau in durchschnittlichen Lagen deutlich niedriger ist als etwa in Schwachhausen, im Viertel oder in Findorff, waren die prozentualen Preissteigerungen dort nach langer Stagnation beachtlich. Grund dafür ist die lebhafte Nachfrage, vor allem beflügelt durch die niedrigen Zinsen und ein durch die Preissteigerungen notwendiges „Ausweichen“ auf preiswertere Objekte und Lagen.

Der Durchschnittspreis verkaufter Objekte aus dem Altbestand lag im vergangenen Jahr bremenweit für Reihenhäuser bei 218 000 Euro (sieben Prozent mehr als im Vorjahr), für Doppelhaushälften bei 238 000 Euro (zwölf Prozent Verteuerung) und für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser bei 305 000 Euro (18 Prozent mehr). Der durchschnittliche Kaufpreis für gebrauchte Eigentumswohnungen stieg gleich um rund 16 Prozent – ein Zeichen für die besonders hohe Nachfrage in diesem Segment.

Der Marktbericht unterscheidet im Bremer Südosten nicht nach den unterschiedlichen Stadt- oder Ortsteilen. Für die gesamte Stadtlage Ost sank der mittlere Preis für neu gebaute Eigentumswohnungen um sechs Prozent auf 2600 Euro pro Quadratmeter. Bei einer durchschnittlichen Wohnfläche von 70 Quadratmetern blätterten die Käufer demnach 183 000 Euro für ihre eigenen vier Wände hin. Diese Preissenkung bei den Neubauten lässt sich vor allem dadurch erklären, dass weniger luxueriöse Wohnungen gebaut wurden als zuvor. Und es wird auch in „normalen“ Lagen wieder gebaut, während zuvor die besonders attraktiven und damit teueren Lagen dominierten. Zum Vergleich: Neubauten in 1A-Lage in Schwachhausen kosten pro Quadratmeter 4415 Euro und in der Östlichen Vorstadt 3985 Euro.

Bei den gebrauchten Wohnungen gibt es einen Preisauftrieb auf breiter Front, der mittlere Preis im Bremer Südosten betrug 113 000 Euro für 69 Quadratmeter – macht 1615 Euro pro Quadratmeter (Vorjahr: 1565). Die meisten verkauften Wohnungen stammten aus der Baujahrsgruppe 1961 bis 1980 und hatten einen Quadratmeterpreis von 1460 Euro (Vorjahr: 1445). Für neu gebaute Reihenhäuser in normalen Stadtlagen waren im Durchschnitt 279 000 Euro zu zahlen; der mittlere Quadratmeterpreis betrug 2125 Euro. Bei der neu entstehenden Siedlung mit 66 Reihenhäusern in Osterholz im Bereich der Sudwalder und Scholener Straße liegen die Preise je nach Größe und Ausstattung zwischen 237 000 und 330 000 Euro. Bei den gebrauchten Reihenhäusern lag der mittlere Preis im Bremer Osten bei 193 000 Euro oder 1670 Euro pro Quadratmeter. Dabei schwankte der Quadratmeterpreis je nach Baujahr zwischen 1575 und 2055 Euro – das bedeutet eine erneute Verteuerung um zwei bis drei Prozent, nachdem die Preise in den drei Vorjahren schon gut 20 Prozent geklettert waren.

Insgesamt rund 180 (Vorjahr: 152) Reihenhäuser aus dem Bestand wechselten im vergangenen Jahr in Hemelingen, Osterholz und der Vahr den Besitzer. Der Großteil, 98 Häuser, stammte aus den Baujahren 1949 bis 1969 und kostete bei 110 Quadratmetern Wohnfläche durchschnittlich 173 000 Euro (Vorjahr: 159 000). Der Bremer Durchschnitt für gebrauchte Reihenhäuser beträgt 218 000 Euro (Vorjahr: 204 000). Stadtweit lag im vergangenen Jahr der rechnerische Durchschnittspreis für ein gebrauchtes Reihenhaus bei 218 000 Euro (plus 6,9 Prozent). Das Preisniveau bei den Weiterverkäufen von Doppelhaushälften kletterte noch merklicher als das der Reihenhäuser. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis im Bremer Südosten lag bei 1765 Euro (Vorjahr: 1465), der Hauspreis bei 214 000 Euro (173 000). Neu gebaute Doppelhaushälften wurden für durchschnittlich 2190 (1675) im sogenannten Normaleigentum beziehungsweise 2480 Euro (2680) im sogenannten Wohnungseigentum pro Quadratmeter veräußert.

Neubauten von frei stehenden Einfamilienhäusern sind noch deutlich teurer. 396 000 Euro wurden in den Stadtlagen Süd, West, Ost und Nord im Durchschnitt für ein solches Eigenheim gezahlt. In bevorzugten Wohnlagen wie Schwachhausen oder Oberneuland waren es 892 000 Euro. Insgesamt 68 (Vorjahr: 64) gebrauchte freistehende Ein- und Zweifamilien-Häuser wechselten im Bremer Südosten für durchschnittlich 275 000 Euro (221 000) den Besitzer, der Quadratmeterpreis betrug 1710 Euro (1565).

Weitere Informationen

Der Grundstücksmarktbericht 2018 kostet 50 Euro und ist im Service-Center Bau, Contrescarpe 72 (Siemens-Hochhaus), erhältlich oder kann per E-Mail an geodatenservice@geo.bremen.de bestellt werden.