Auf den ersten Blick sieht die Villa an der Ecke Kurfürstenallee und Barbarossastraße noch einladend aus: weißer Putz, Fensterläden, ein Fußweg mit einem aparten Brunnen in der Mitte und viel Grün. Doch die Tage der Villa sind gezählt. Sie soll nach dem Willen des Eigentümers Volksbank zwei Gebäudekomplexen weichen. Die Pläne dafür haben der Architekt und die Volksbank im Beirat Vahr vorgestellt.

Ernst-Bernhard Hamann, stellvertretender Geschäftsführer der Bremischen Volksbank Immobilien GmbH, stellte einige allgemeine Worte zur Situation der Banken voran. „Die Bankenbranche ist im Wandel, das gilt nicht nur für uns, sondern auch die Wettbewerber.“ Tatsächlich dünnen viele Banken ihr Filialnetz aus, um Kosten zu sparen. Andere Bereiche werden zusammengelegt.

„Deswegen gibt es für einige Flächen keinen Bedarf mehr“, beschrieb Hamann die Situation, vor der die Volksbank steht. Das trifft auch auf die Villa und das Nebengebäude auf dem Grundstück an der Barbarossastraße zu. „Sie sieht sehr schön aus, aber ist energetisch in einem schlechten Zustand und müsste teuer saniert werden“, so Hamann über den inneren Zustand des einschaligen Gebäudes. Deswegen sei in der Volksbank die Entscheidung gefallen, dort neu und nach dem aktuellen energetischen Standard zu bauen. Insgesamt sollen in zwei Gebäudekomplexen 34 Wohnungen, davon acht sozial gefördert und 24 komplett barrierefrei, entstehen. „Auch in einer Größe, die derzeit in Bremen am meisten nachgefragt wird“, betonte Hamann.

Architekt Gerd von Hülst ging auf die Details ein, denn seit einer ersten Präsentation vor Anwohnern im Jahr 2018 hat sich das Projekt etwas verändert. „Es werden nicht mehr 40 Wohnungen, sondern nur noch 34, aber es bleibt bei der Anzahl von 31 Stellplätzen in den Tiefgaragen.“ Damit sei es nicht mehr nötig, Stellplätze im öffentlichen Raum abzulösen. Insgesamt seien die Baukörper etwas nach Norden zur Kurfürstenallee verschoben worden – was durchaus als Zugeständnis an die Anwohner gewertet werden kann, die besonders die Nähe zur bestehenden Bebauung im Vorfeld kritisiert hatten.

Direkt an der Kurfürstenallee sollen zwei Gebäude mit je vier Vollgeschossen mit einem Gaubendach entstehen, im südlichen Bereich zwei niedrigere Gebäude mit zwei Vollgeschossen sowie weiteren Wohnungen im Dachgeschoss. Insgesamt sollen die Gebäude knapp 18,50 Meter und 12,75 Meter in die Höhe ragen.

„Wir werden außerdem keine Grundwasserabsenkung benötigen und das Niederschlagswasser auf dem Grundstück versickern lassen und nicht in den Kanal einleiten“, so Hülst. Energetisch seien die Anforderungen nach KfW 55 erfüllt. „Aber wir werden versuchen durch Fernwärme, Außenverkleidung und Wärmerückgewinnung KfW 40 zu erreichen.“ Der sogenannte KfW-Wert bezeichnet die Energieeffizienz eines Hauses. Dabei gilt: je niedriger, desto geringer der Energiebedarf. Neben den Dächern der Tiefgaragen würden außerdem die Flachdächer der Gebäude an der Kurfürstenallee begrünt.

Das gesamte Verfahren zur nötigen Neuaufstellung des Bebauungsplans befindet sich derzeit in der Phase der öffentlichen Beteiligung. Das heißt, dass nun der Beirat und die Bevölkerung noch Einwände und Stellungnahmen abgeben können. Im Herbst rechnet Christina Treber vom Planungsbüro Sweco mit der sogenannten „Planreife“. Zu diesem Zeitpunkt könnte die Deputation den Bebauungsplan beschließen. Dann müsste nur noch die Bremische Bürgerschaft mit ihrem Votum das Vorhaben verabschieden.

Die Bauhöhe der Gebäude stieß im Publikum nach wie vor auf die größte Kritik. „Knapp 20 Meter ist viel“, sagte ein direkter Anwohner. Er bezweifelt außerdem, dass die geplanten Abstellräume im Dachgeschoss auch solche bleiben. „Ich verspreche ihnen, dass es eine Nutzungsänderung geben wird und dann haben wir dort die fehlenden Wohnungen“, wandte er sich an den Beirat. Gerd von Hülst widersprach. „Wir haben im Spitzboden Abstellräume vorgesehen, die nicht umzubauen sind, weil sie keinen Rettungsweg haben.“

Ernst-Bernhard Hamann ging auf den Vorwurf ein, dass die Volksbank die Gebäude vorsätzlich habe leer stehen lassen und keine Sanierungsarbeiten durchgeführt habe: „Wir hatten in beiden Gebäuden aufsteigende Feuchtigkeit und sie sind mehrmals saniert worden, allerdings ohne Erfolg.“ Bernd Siegel (SPD), Beiratssprecher Vahr, wandte sich direkt an den Anwohner. „Ich bin bei ihnen gewesen und kann es verstehen, dass sie nicht glücklich sind und ich hätte es auch besser gefunden, wenn die hinteren Gebäude um ein Staffelgeschoss verringert worden wären.“

Auf der anderen Seite sei es sehr gut, dass Wohnungen gebaut würden. „Ein kleiner Vorteil für sie könnte sein, dass sich durch die neuen Gebäude der Lärm für sie verringert, der sonst in das Viertel hineindringt.“ Er bitte außerdem zu beachten, dass es wichtig sei, dass geförderter Wohnraum und barrierefreie Wohnungen in der Vahr gebaut würden. „Denn davon haben wir in der Vahr nicht all zu viele.“

In eine ähnliche Richtung zielte Oliver Saake (Grüne). „Für die Anwohner ist es ein Einschnitt.“ Aber nichtsdestotrotz seien größere Abstände in einer Stadt nicht möglich. „Das Eckgrundstück ist außerdem prädestiniert dafür, ein Tor in das Barbarossaviertel zu schaffen.“ Der Beirat nahm das Vorhaben in der anschließenden Abstimmung einstimmig zur Kenntnis – die schwächste Form der Zustimmung.

Anwohner können die Unterlagen zum Bebauungsplan 144 bis zum 24. August im Ortsamt Schwachhausen/Vahr oder bei der Bausenatorin einsehen und eine Stellungnahme abgeben. Online Infos auf www.bauleitplan.bremen.de.