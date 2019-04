Beim interkulturellen Frühstück des Anatolischen Bildungs- und Beratungszentrums und der evangelischen Kirche tauschen sich die Teilnehmer jeden Monat über ein Thema aus. (PETRA STUBBE)

Ein interkulturelles Frühstück veranstaltet das Anatolische Bildungs- und Beratungszentrum einmal im Monat zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde Hemelingen. Nur im Ramadan und während der Sommerferien ist Pause. Und jedes Mal steht ein Thema auf dem Programm. Diesen Monat lautete es: „Warum lieben die Türken Mustafa Kemal Atatürk?“ Überraschenderweise hatten sich mit einer Ausnahme nur Frauen angemeldet. Normalerweise ist die Geschlechterverteilung eher ausgeglichen. Die Stimmung war ausgezeichnet. Man trank Tee aus dem Samowar und Filterkaffee aus Thermoskannen, aß Brötchen und tauschte sich über die Dinge des täglichen Lebens aus.

Schulpflicht und Wahlrecht eingeführt

Rahmi Tuncer, der Vereinsvorsitzende pries selbst gemachte Erdbeermarmelade von der Schwarzmeerküste an. Eine Frau fragte: „Die ist sicher sehr süß?“ Rahmi Tuncer: „Oh, ja.“ Woraufhin die Frau dankend verzichtete. Die Linie fordert eben ihre Opfer. Eine andere Frau hatte einen Salat mitgebracht, für den sie ­Knoblauchsrauke verarbeitet hatte. Der Salat wurde gern probiert und gelobt, besonders sein sehr zartes Knoblaucharoma. Als alle gesättigt waren, kam das Diskussionsthema auf den Tisch. Rahmi Tuncer bat Hüsniye Cepem um ihren Blick auf Mustafa Kemal Atatürk (Atatürk = Vater der Türken). Die Diskussionssprache war Deutsch.

Hüsniye Cepem sagte: „Für mich hat er drei großartige Dinge getan. Er hat uns Frauen in die Gesellschaft geholt, indem er die allgemeine Schulpflicht für Jungen und Mädchen eingeführt hat. Er hat uns Frauen das Wahlrecht und damit eine Stimme gegeben. Und wir verdanken ihm die Demokratie, ja die moderne Türkei.“ Damit hat sie in aller Kürze einige herausragende Leistungen des Gründers und ersten Präsidenten der modernen Türkei genannt. Rahmi Tuncer, der immer sehr gut vorbereitet ist, holte seinen eng beschriebenen Spickzettel hervor und ergänzte: „Kemal ordnete das ehelichen Scheidungsrecht neu, stellte Mann und Frau rechtlich gleich, förderte eine höhere Schulbildung und den Universitätszugang auch für Mädchen und Frauen.“ Er trennte Staat und Religion, was ihm naturgemäß nicht nur Freunde einbrachte. Seine Gegner nannten ihn einen blauäugigen Ungläubigen. Den fundamentalistischen Muslimen gefiel auch nicht, dass er den Koran auf Türkisch übersetzen ließ, damit auch einfache Bürger verstehen konnten, was darin stand.

Autokratisches Verhalten

Er führte den Sonntag als arbeitsfreien Tag an die Stelle des den Muslimen heiligen Freitags ein. Außerdem wurde das metrische System eingeführt. Die am Koran orientierte Rechtsprechung wurde durch das Schweizer Zivilrecht abgelöst, das mit nur unbedeutenden Anpassungen übernommen wurde. Das galt auch für das moderne Erbrecht und Familienrecht. Daneben wurden das deutsche Handelsrecht und das italienische Strafrecht übernommen. Atatürk hatte es eilig. Schon 1918 notierte er: „Sollte ich eines Tages großen Einfluss oder Macht besitzen, halte ich es für das Beste, unsere Gesellschaft schlagartig – sofort und in kürzester Zeit – zu verändern. Denn im Gegensatz zu anderen glaube ich nicht, dass sich diese Veränderung erreichen lässt, indem die Ungebildeten nur schrittweise auf ein höheres Niveau geführt werden. Mein Innerstes sträubt sich gegen eine solche Auffassung. Aus welchem Grund sollte ich mich auf den niedrigeren Stand der allgemeinen Bevölkerung zurückbegeben, nachdem ich viele Jahre lang ausgebildet worden bin, Zivilisations- und Sozialgeschichte studiert und in allen Phasen meines Lebens Befriedigung durch Freiheit erfahren habe? Ich werde dafür sorgen, dass sie auch dahin kommen. Nicht ich darf mich ihnen, sondern sie müssen sich mir annähern.“ Diese Haltung hat ihn zu autokratischem, ja brutalem Verhalten geführt. So schlug er einen Aufstand der Kurden mit militärischen Mitteln nieder. Er war eben ein gelernter Soldat.

Vielvölkerstaat Türkei

Die Diskussion am Frühstückstisch um Atatürks Leistungen und seine Weltsicht erlahmte nun etwas. Die Gespräche begannen, wieder um das Persönliche zu kreisen. Sebahat erzählte, sie sei Tatarin. Ihre Familie stamme von der Krim. Die Krimtataren wurden seinerzeit in großer Zahl nach Sibirien deportiert. Auch ihre Familie war davon betroffen. Ein Teil der Familie konnte in die Türkei fliehen, wo sie geboren wurde. Sie sagt: „Die Türkei ist ein Mosaik-Staat.“ Sie meint damit den Vielvölkerstaat Türkei, in dem sehr viele verschiedene Volksgruppen zusammenleben. Einer anderen Frau fällt dazu ein: „Die Welt ist wie ein kochender Topf. Manchmal kocht er über.“

Dagmar Calais vom Ogohaus in Hastedt ist zum ersten Mal beim interkulturellen Frühstück. Sie sagt: „Man muss sich miteinander austauschen. Es nützt doch nichts, wenn die verschiedenen Gruppen nur im eigenen Saft schmoren.“ Sie ist zum Netzwerken gekommen. Ganz offensichtlich beginnt die Idee des interkulturellen Austauschs, immer weitere Kreise zu ziehen.

