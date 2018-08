Gemeinsam und unterstützt von der EU wollen Aktive und Arbeitgeber aus Osterholz Alleinerziehenden helfen, Arbeit zu finden. (PETRA STUBBE)

VIA ist ein neues Programm, das von der Europäischen Union gefördert wird, bundesweit läuft und in Bremen mit Unterstützung des Jobcenters, der Stadt und des Senators für Wirtschaft durch das Mütterzentrum Osterholz-Tenever im Bremer Osten und das Berufsförderwerk Friedehorst in Bremen-Nord umgesetzt werden soll. VIA steht für Vermittlung und Integration Alleinerziehender in Arbeit.

Ob Alleinerziehende und Wohnen, Alleinerziehende und Gesundheit, Alleinerziehende und Berufsqualifikation und Arbeit – die Problemlagen Alleinerziehender sind immer besonders, ihre Wohnsituationen ist prekärer, ihre Gesundheit schlechter, ihre berufliche Qualifikation schwerer zu realisieren, ihre Beschäftigungsrate geringer als im Durchschnitt der Bevölkerung. Das ist bundesweit und auch in Bremen so. Das hohe Ansehen, das einer Mutter galt, die sich ganztags um ihre Kinder kümmerte, ist schiefen Blicken gewichen, die zu Arbeit und Leistung mahnen.

Das Mütterzentrum Osterholz-Tenever hat zum öffentlichen Start in die neu übernommene Aufgabe einen ersten runden Tisch einberufen. Natalie Sauerland stellt sich als VIA-Standortkoordinatorin Bremen-Ost vor. Christa Brämsmann, die Leiterin des Mütterzentrums, stellt Räume zur Verfügung, ist mit betroffenen Alleinerziehenden auf vielen Ebenen in Kontakt, hat vielfältige Verbindungen im Bremer Osten. Eingeladen zum Start sind unter anderem auch die Quartiersmanager Heike Höpker (Tenever) und Aykut Tasan (Schweizer Viertel), Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter und als Arbeitgebervertreter Helmuth Gaber, Geschäftsführer der Wellness Oase, Monika Mehrtens, Managerin des Weserparks und der Interessenverband Gewerbetreibender von Osterholz. Auf dem Tisch liegen verschiedene Infobroschüren aus, darunter das 130 Seiten starke und DIN-A4 große Werk der Arbeitnehmerkammer Bremen, die allesamt belegen: Das Thema alleinerziehend und erster Arbeitsmarkt ist ein Dauerbrenner.

Natalie Sauerland ist Soziologin, hat beim Familiennetzwerk und freiberuflich gearbeitet, bevor sie VIA-Standortkoordinatorin wurde. Sie wird jeden Dienstag und Donnerstag in Räumen hinter dem OTe-Zentrum – gegenüber OTe-Bad – ansprechbar sein.

VIA möchte Brücken schlagen. Möchte in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Praktika ermöglichen, die in dauerhafte und qualifizierte Arbeit führen oder in Ausbildung. Die Praktika sind für sechs Wochen angedacht, in denen sich Arbeitgeber und Alleinerziehende kennenlernen sollen, mit der Perspektive fester Beschäftigung. Das Jobcenter muss diese Praktika befürworten, wobei die Zukunftsperspektive wichtig ist. Arbeitgebern entstehen durch die Praktika keine Kosten. Allleinerziehende sollen in der Zeit und darüber hinaus begleitet werden, ihre Kinder betreut werden und zum Beispiel bei Krankheit in der Familie besondere Unterstützung erfahren.

Christa Brämsmann widmet sich den Erschwernissen Alleinerziehender. Sie möchte begleitende Kinderbetreuung sicherstellen, möchte Qualifizierungen unterstützen, möchte Begleitung und Beratung bieten. Helmuth Gaber meint als Arbeitgeber, sechs Wochen seien für Arbeitgeber ausreichend, um über eine Weiterbeschäftigung entscheiden zu können, verweist aber auch auf die Möglichkeit längerer Praktika, die unter bestimmten Voraussetzungen durch das Jobcenter befürwortet werden. Er erzählt von einer zweifachen Mutter, die zwei Ausbildungen und den Führerscheinerwerb abgebrochen hatte, und nun in zweijähriger Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau sei. „Wir wollen, dass sie es schafft. Wir fühlen uns wie Paten“, sagt Gaber, sieht aber den Mindestlohn als Hemmnis dafür, gering Qualifizierte zu beschäftigen. „Zehn bis zwanzig Praktikumsplätze könnte ich mir vorstellen“, sagt Gaber für die Arbeitgeber des Weserparks mit seinen umliegenden Märkten.

Der neue VIA-Stützpunkt im Bremer Osten sieht Perspektiven für Alleinerziehende, will Zusammenarbeit mit dem Jobcenter leisten, will Alleinerziehende zur Art der Arbeit und zum Arbeitsplatz beraten, will Brücke sein zu den Unterstützern, die Kinderbetreuung leisten oder eingetretene Schwierigkeiten besprechen, will Arbeitgeber ansprechen und Arbeitgeber zu Bewerbern betraten, will tragfähige Netzwerke aufbauen, will auch weiterverweisen, wenn zum Beispiel eine Selbstständigkeit angestrebt wird.

Was einen Arbeitgeber dazu bewegen könnte, Alleinerziehende anderen vorzuziehen, dazu betont Natalie Sauerland: „ Ihr Organisationstalent, ihre Flexibilität, ihre Anpassungsfähigkeit, ihre Teamfähigkeit, ihre Einsatzbereitschaft.“

Weitere Informationen

VIA-Beratung Alleinerziehender in den ersten Arbeitsmarkt, Dienstag und Donnerstag, 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Otto Brenner Allee 44/46, im Hof gegenüber des OTe-Bads. Natalie Sauerland, Telefon 0173 / 23 20 693.