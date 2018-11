In den Hauptrollen: Martin Gresselmeyer und Corinna Lange. (Picasa)

An diesem Sonntag, 25. November, kommt das Freie Theater Bremen mit seinem Bühnenstück „Bei Weihnachtsmanns Zuhause“ in den Nachbarschaftstreff Am Siek. Das Stück spielt in der guten Stube von Santa Klausi, Erzengel Gabriella und ihrem Hausrentier Rudolpho. Völlig unerwartet steht dort Weihnachten vor der Tür.

Zwischen Besinnlichkeit und Klamauk, Weihnachtsliedern und Rap-Musik liest Klausi Wunschzettel vor oder kramt seinen Mantel aus der Mottenkiste hervor. Dabei wird er nicht immer hilfreich von Gabriella unterstützt. Und dann will auch noch Rudolph das Rentier streiken.

Birgit Corinna Lange als Erzengel Gabrielle und Martin Gresselmeyer als Santa Klausi kommen mit ihren Gedanken zum Fest in den Nachbarschaftstreff „Aktive Menschen Bremen“ im Schweizer Viertel. Das Bühnenstück ist die letzte Veranstaltung der 2018 ins Leben gerufenen Reihe „Kultur im Schweizer Viertel“, die Martin Koroscha organisiert hat.

Koroscha, freier Künstler, Kunstpädagoge, Galerist und Kulturmanager, zieht schon einmal Bilanz: „Die Veranstaltungsserie sollte weitergeführt werden.“ Im August drehte sich bei „Kultur im Schweizer Viertel“ alles um Rock ’n’ Roll, im September gab es schwarzen Humor, im Oktober ließ Pago Balke Wilhelm Buschs Heiterkeit auferstehen und nun also das Weihnachtstheater. In Zukunft möchte Koroscha das Angebot auf Theater und Musik konzentrieren.

Auch Aykut Tasan, Quartiersmanager im Schweizer Viertel, sieht Entwicklungsmöglichkeiten für die Veranstaltungsserie „Kultur im Schweizer Viertel“. „In der Quartiersitzung im Dezember“, kündigt Tasan an, „soll über den neuen Antrag entschieden werden.“ Auch in 2019 ist das Kulturprojekt auf Hilfe von Wohnen in Nachbarschaft (Win) angewiesen. Die Bürger entscheiden über die Mittelvergabe. „Der Nachbarschaftstreff wurde fast nur noch für Treffen von Senioren genutzt. Er sollte für alle da sein, sollte sich weiter öffnen“, wünscht sich Tasan.

Die Beteiligten sind sich einig, das Kulturangebot zum kleinen Preis habe in 2019 eine zweite Chance im Schweizer Viertel verdient. Wünschenswert wäre aber eine größere Zuschauerresonanz. Unterstützung hat bereits das Theater Bremen zugesagt, denn es folgt einer Einladung von Aykut Tasan, sich das Quartier anzusehen.

Weitere Informationen

„Bei Weihnachtsmanns Zuhause“, Sonntag,

25. November, 15 Uhr; Eintritt drei Euro,

ermäßigt ein Euro; Nachbarschaftstreff Aktive Menschen in Bremen, Am Siek 43.