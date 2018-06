Der Ball ist rund und die Vorfreude groß: Ortsamtsleiter Jörn Hermening (von links), Jana Hoffhenke, Jobst von Schwarzkopf, beide Stadtteilstiftung Hemelingen, Birgit Benke, Stadtteilmarketing, Jutta Behnke-Ewald, Bürgerhaus Hemelingen, der Vorstandsvorsitzende der Stadtteilstiftung, Ullrich Höft, und Projektleiter Thomas Prieser. (PETRA STUBBE)

Der Bürgerbrunch 2018 in Hemelingen steht im Zeichen der Fußballweltmeisterschaft in Russland. Der „Der Ball ist rund“ heißt es deswegen am Sonntag, 24. Juni, beim inzwischen siebten Bürgerbrunch. Die Mahlzeit aus Frühstück und Mittagessen – Brunch ist eine Abkürzung aus den englischen Wörtern Breakfast und Lunch – dient aber nicht nur der Nahrungsaufnahme, sondern soll Nachbarn miteinander in Kontakt bringen und Geld in die Kasse der Stadtteilstiftung Hemelingen spülen.

Die allgemeine Zinsflaute auf den Märkten wirkt sich auch auf die Stadtteilstiftung aus. Alleine aus den Zins-Erträgen kann die Stiftung das soziale Engagement nicht bezahlen, umso wichtiger sind daher Spendengelder. Spenden, die Projekte wie Mitsprache ermöglichen. Das Bildungsprojekt ist im vergangenen Jahr in drei Grundschulen Hemelingens angelaufen. Ziel des Programms: Sozial benachteiligten Kindern und insbesondere Kindern mit Migrationshintergrund durch den Erwerb der deutschen Sprache, Zugang zu Bildung zu ermöglichen und damit ihre Integration zu fördern.

Förderprogramm für Kitas

„Im Moment laufen außerdem die Vorbereitungen, die vier Kitas im Ortsteil Hemelingen einzubeziehen“, sagt Ullrich Höft, Stiftungsvorsitzender. Die Kinder treffen damit beim Übergang von der Kita zur Grundschule auf die bekannten Förderstrukturen. „In der Schule läuft es schon ganz gut, die haben ihre Fördergruppen zusammen“, sagt Ullrich Höft. Im Moment gebe es ein positives Feedback. „Ich hoffe, es läuft in den Kindergärten genauso gut. Der Bedarf jedenfalls ist enorm“, sagt der Stiftungsvorsitzende. Beim Sprachstandtest Cito, der im letzten Kindergartenjahr durchgeführt wird, haben die Hemelinger Schüler im Vergleich zu anderen Ortsteilen sehr schlecht abgeschnitten.

Es gibt Bestrebungen, noch weitere Grundschulen im Stadtteil einzubeziehen. „Aber die Behörde steht vor dem Problem, dafür Lehrerstellen bereitzustellen“, sagt Ullrich Höft. Das Ressort von Bildungssenatorin Claudia Bogedan unterstützt das Projekt, in dem es den Schulen zusätzliche Personalstunden zur Verfügung stellt.

Zu dem Personalaufwand kommen noch die Kosten für die Lehrmaterialien, die von der Stadtteilstiftung getragen werden. Dafür – sowie für zwei Nachhilfeprogramme an den beiden Oberschulen – braucht es Geld. Beim Bürgerbrunch in der Parkanlage des sogenannten Alten Hemelinger Rathauses könnte dafür einiges zusammenkommen. Für 40 Euro können Brunchwillige einen ganzen Tisch mieten, ob als Verein, Institution, Unternehmen, Nachbarschaft oder als Gruppe von Freunden.

Einzelne Restplätze können Spätentschlossene auch noch am Sonntag für fünf Euro ergattern. Essen und Getränke müssen mitgebracht werden – und können mit anderen getauscht werden. Auch in diesem Jahr wird ein Preis für den am schönsten geschmückten Tisch ausgelobt. Dem diesjährigen Motto folgend, wird es die Möglichkeit zum Torwandschießen und zum Kickern geben. Die Blaskapelle Tuba Libre aus Weimar wird dazu spielen.

Ursprünglich sahen die Organisatoren wechselnde Veranstaltungsorte für den Bürgerbrunch vor. Dass es in diesem Jahr, wie im Vorjahr, dennoch wieder die Grünfläche im Park am Alten Rathaus geworden ist, hat einen einfachen Grund. „Wir brauchen hier keine Verkehrsabsperrungen, die sind doch reichlich teuer geworden“, erklärt Ullrich Höft. „Im nächsten Jahr werden wir aber woanders sein.“ Dafür bräuchte es einen Standort, wo keine kostspieligen Absperrungen nötig seien. „Zum Beispiel Schulgrundstücke oder Gewoba-Wohnanlagen.“ In den vergangenen Jahren haben durchschnittlich 400 Gäste am Hemelinger Bürgerbrunch teilgenommen. Der Brunch startet am Sonntag, 24. Juni, um 11 Uhr.

INFO: Weitere Informationen zur Anmeldung auf der Internetseite www.stiftung-hemelingen.de oder per Email an: kontakt@stiftung-hemelingen.de oder unter der Telefonnummer 48 99 96 91.