as Außengelände soll unter anderem eingeebnet werden, um Platz für Veranstaltungen zu schaffen. Dafür müssen Spielgeräte, die sich dort aktuell befinden umgesetzt werden. (PETRA STUBBE)

Derart verwaist wie in diesen Zeiten war das Bürgerhaus Mahndorf seit seiner Gründung 1974 noch nie. Dort, wo sonst Gesprächskreise, Hobbykünstler und Selbsthilfegruppen, wo Musik, Literatur und Tanz einen Ort des Austauschs und des Miteinanders haben, herrscht gähnende Leere.

„Doch untätig sitzen wir hier nicht herum“, versichert Till Locher, Geschäftsführer des Hauses am Mahndorfer Bahnhof. So wie im Privaten manch einer entrümpelt, aussortiert und renoviert, wird auch im Bürgerhaus der Fokus derzeit auf das Haus und dessen Ausstattung gelegt.

Pandemiebedingt konzentriert sich Locher vor allem darauf, eine Umgestaltung des Außengeländes zu realisieren, um möglichst bald wieder Veranstaltungen im Freien zu ermöglichen. Rund 18.000 Euro würde ihn die Umsetzung kosten, rechnet er. Viele kleine Posten summieren sich zu diesem Betrag: Angefangen von der Einebnung des unebenen Geländes über die Anschaffung von Bierzeltgarnituren und Decken bis hin zu speziellen bruchsicheren Bechern. Die Zuwegung des Geländes müsste dem Gefälle angepasst sowie eine Kinderwippe und ein Wackelpferd versetzt werden. Zusätzliche Steckdosen für Kühlgeräte gilt es außerdem zu installieren. Denn geplant ist ein Außenkiosk für die Bewirtung mit einem vertikalen Schiebedach.

Den Antrag für eine Förderung des Projekts in Höhe von 16.000 Euro liegt beim Bund vor. Dieser möchte mit dem Konjunkturprogramm „Neustart Kultur“, einem milliardenschweren Rettungs- und Zukunftsprogramm für den Kultur- und Medienbereich, pandemiebedingte Investitionen und Projekte unterstützen. Noch wird der Antrag geprüft. Mit ersten Ergebnissen rechnet Locher Ende Februar oder Anfang März.

Für die Bewilligung der Gelder müssen zehn Prozent aus lokalen Mitteln akquiriert werden. Dieser Weg ist bereits geebnet. Auf der jüngsten Beiratssitzung wurde einstimmig die Empfehlung abgegeben 1847 Euro aus Globalmitteln für das Projekt zu vergeben, berichtet Silke Lürßen, stellvertretende Leiterin des Ortsamts Hemelingen.

Sobald die Finanzierung komplett gesichert ist, also der positive Förderbescheid eingegangen ist, möchte Locher loslegen. Zweieinhalb Monate Zeit bleiben ihm dann, bevor die Saison zwischen Mai und Juni losgeht – natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln, mit begrenzter Besucherzahl und Abständen, versichert er.

Nicht nur für draußen, auch für den Innenbereich wird geplant. Nachdem bereits eine neue Bühnenbeleuchtung und Soundanlage für den kleinen Saal montiert wurde, um mehr Kleinkonzerte zu ermöglichen, steht nun eine akustische Verbesserung des Gruppensaals im Erdgeschoss weit oben auf der Liste der anstehenden Renovierungsarbeiten, berichtet Locher. In dem großen Übungsraum für den Kinder- und Jugendcircus Bambini, der auch für Band- und Konzertproben genutzt wird, grenzt ein Stuhllager, dessen Wand bisher nur einschalig konstruiert ist. Von einer doppelschichtigen Bauweise der rund 20 Quadratmeter großen Fläche verspricht sich der Geschäftsführer mehr Ruhe für den benachbarten Gruppenraum, in dem sich Gesprächskreise treffen.

Die Kosten für eine sogenannte freistehende Wandvorsatzschale, die den Schall aus dem Saal dämmt, sowie einer Akustikwandpaneele, die den Hall aus dem Saal absorbiert, belaufen sich auf 2565 Euro. Die Finanzierung wird auf der nächsten Beiratssitzung am 11. März Thema sein, ebenso die Abgrenzung der Außenfluchttreppe des Bürgerhauses vom Obergeschoss zum Gartenbereich durch eine Tür, die mit 1000 Euro zu Buche schlägt.

Da es sich um gemeinnützige Projekte handelt, sieht Locher die Erfolgschancen auf eine Finanzierung der anstehenden Arbeiten vorerst positiv. Für die notwendigen Bodenarbeiten im Obergeschoss möchte er den Vermieter, Immobilien Bremen (IB), mit ins Boot nehmen. Der PVC-Belag aus den späten 70ern in den Gruppenräumen und beim Zugang zu den Räumen der Kindertagesstätte „Däumling“ ist in die Jahre gekommen, rissig, mit Stolperfallen versehen und optisch nicht mehr ansprechend. Übers Jahr gerechnet gehen 50000 Besucher im Bürgerhaus ein und aus, begründet Locher die starke Abnutzung. Ehemals wurde der Untergrund aus genagelten Spanplatten konstruiert.

Wie die neue Gestaltung aussehen wird und in welchem Umfang sich etwaige Übernahmekosten durch die IB belaufen, stehe noch nicht fest, sagt Fabio Cecere, Sprecher des Unternehmens. In den nächsten Tagen findet vor Ort eine Begehung statt. In den betreffenden Räumen im Obergeschoss werden Anwendungstechniker die Möglichkeiten von Ausgleichssanierungen und -beschichtungen prüfen. Zu Details, Kosten und Aufwand könne noch keine Auskunft gegeben werden.