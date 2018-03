Als Gruppe auf dem Laufsteg freuen sich die Frauen in Tenever über ihre gelungene Show als Rainbow Fashion Ladies. (PETRA STUBBE)

Im OTe-Zentrum an der Otto-Brenner-Allee wurde das Café Gabriely kurzerhand zum Umkleideraum und Schminkstudio umfunktioniert. Die Frauen vom Mütterzentrum Osterholz-Tenever bereiteten sich dort für ihren Auftritt als „Rainbow Fashion Ladies“ vor. Seit Tagen waren alle Beteiligten unsagbar aufgeregt, mit den Gedanken dabei, dass die große Show als künstlerische Präsentation perfekt ablaufen soll. Dabei hat das Team um Ludmilla Schulz schon seit drei Jahren Erfahrungen gesammelt, um die besonderen Modekreationen, selbstgeschneiderten Kleider und traditionellen Trachten aus aller Welt mit passenden Accessoires in Szene zu setzen.

Eugenia aus Russland, Hedley aus Nigeria und Carmen aus Chile (alle stellen sich nur mit Vornamen vor) und auch die anderen sind schon einige Male vor Publikum auf dem Laufsteg aufgetreten. Aber diesmal soll es die bisher größte eigene Mode-Show der „Rainbow Fashion Ladies“ werden.

„Wir sind so bunt wie ein Regenbogen, verschiedene Frauen im Alter von 20 bis 70 Jahren, die aus ihren Herkunftsändern mit vielfältigsten Lebensläufen nach Bremen gekommen sind“, sagt Ludmilla Schulz, die selbst als Migrantin aus Russland stammt und seit sechs Jahren Bremerin ist. „Als Gruppe können wir hier gemeinsam schön und glücklich sein!“ Und das wollen sie auch zeigen.

Schon kurz nach 18 Uhr haben sich in der ersten Etage des OTe-Zentrums viele Angehörige, Freundinnen, geladene Gäste und Nachbarn aus Osterholz zum Sektempfang versammelt und warten gespannt darauf, dass der OTe-Saal endlich geöffnet wird. Man erahnt die quirlige Atmosphäre hinter den Kulissen, und hört, wie sich die Musiker einspielen. Gemeinsam mit Choreografin Helena Meier haben die Frauen aus Tenever in den jüngsten Wochen den Ablauf einstudiert. „Vor allem die Proben im echten Rampenlicht waren erstmal schockierend, aber wir haben es geschafft. Jede von uns kann ein Topmodel sein“, erzählt Ludmilla Schulz stolz. Gesegnet mit kreativen Talenten im Zeichnen, Malen und Schneidern hat sie die Idee der internationalen Modenschau gestaltet, nach der ersten kleinen Premiere im März 2015 am Bremer Hauptbahnhof über Auftritte im Weserpark und auf Stadtteil-Festen immer weiterentwickelt und mit den anderen Frauen selbst organisiert.

Währenddessen berichtet Tenever-Fotograf Peter Halamoda, wie er die „Ladies“ bei ihren Vorstellungen stets begleitet hat und sich in seinem Archiv unzählige Mode-Fotos ansammelten. Diese Dokumentation sollte unbedingt einmal öffentlich zu sehen sein. Zusammen mit Ludmilla Schulz wurden dann Collagen-Motive gestaltet, als individuelle Porträts über jede einzelne Rainbow-Lady. Dazu waren im Mütterzentrum noch weitere Fotoshootings erforderlich, und Ludmilla hat die Bühne für den Bildhintergrund gezeichnet.

Schließlich sind insgesamt 20 Plakate im Format 90 mal 70 Zentimeter entstanden und in Bilderrahmen ausgestellt. Texter Edwin Platt kennt die Frauen und die aufwendige Arbeit an ihren Modekreationen seit Jahren, er hat Interviews geführt und daraus kleine Geschichten zu Papier gebracht. Die wenigsten hatten anfangs geeignete Kleidung. „Die Tage an den Nähmaschinen wurden lang“, schreibt er. Das stundenlange Stöbern nach Stoffen, passendem Schmuck, Schuhen, Knöpfen und Verschlüssen, Tüchern, Hüten und Mützen, nach Blusen, Schürzen und Röcken führte in Geschäfte, durchs Internet und wurde allzu oft vom Preis beschnitten, denn Geld hatte das Modeprojekt keines. Fleiß und Kreativität hätten wettgemacht, was das Portemonnaie nicht hergegeben habe. So erhalten die Betrachter der Foto-Ausstellung Einblicke in das beeindruckende Projekt der Rainbow-Fashion-Ladies. Eugenia aus Russland ist sehr stolz auf ihr Porträt und erzählt, wie sie schon früher für ihren kleinen Bruder einen Mantel nähte und bis heute das Schneidern und Ankleiden leidenschaftlich liebt.

Um 19 Uhr öffnete sich der Saal, und Christa Brämsmann vom Mütterzentrum eröffnete die Show. Das fleißige Team vom Cafe Gabriely hatte ein großes Buffet aufgebaut, es gab Leckereien und Getränke zum Selbstkostenpreis. Spenden waren willkommen, immerhin war der Eintritt für den Abend frei, dank Förderer und Sponsoren. Die Musik spielte leicht swingend auf mit internationalen Melodien wie „Girl from Ipanema“ und natürlich „Somewhere over the Rainbow“. Das Jazz-Trio von Jens Schöwing und Sängerin Claudia Delarosa bot eine ganz besondere Stimmung für die Show im OTe-Saal. Das Engagement mit dem Jazzpianisten der Musikerinitiative aus dem Buntentor kam durch freundschaftliche Verbindung zum Mütterzentrum Tenever zustande. Die sanfte Stimme der Vokalistin ist übrigens durch das Weihnachtskonzert mit Mark Scheibe längst im Stadtteil bekannt. Ermöglicht wurde dieser Musikbeitrag durch Fördermittel unter anderem von der Kultursenatorin und von der Gewoba.

Und dann endlich geht es los mit der internationalen Modenschau. Das erste Model erscheint mit weißem Spitzenrock und bestickter roter Samtjacke. Ludmilla Schulz folgt in goldener Robe und dann Subasini in ihrem orangefarbenen Shari aus Sri Lanka. Eine Frau schöner als die andere, gewandet in farbenprächtige traditionelle Kostüme. Ewa-Hanna moderiert für die 170 Gäste, die rund um den roten Teppich Platz genommen haben. Alle verfolgen begeistert die Performance der Frauen von schlank bis mollig und spenden reichlich Applaus. Gefeiert werden auch die beiden kleinen Mädchen, die Margreth aus Ghana selbstbewusst begleiten. Am Ende stellen sich alle persönlich mit Namen und Herkunft vor.

Nach der Musikpause hatten sich alle Models für den zweiten Durchgang umgezogen und präsentierten nun moderne Outfits „durchmischt“. Das bedeutete zum Beispiel, dass Margreth aus Ghana nun ein modernes Kleid im bayrischen Dirndlstil trug, gefertigt aus afrikanischen Stoffdessins, und Carmen aus Chile zeigte sich im asiatischen Ensemble. Beim Finale wollte der Applaus kein Ende nehmen. Anschließend räumen die meisten „Ladies“ doch ein, es sei sehr anstrengend, über den Laufsteg zu schreiten, aber ein großartiges Erlebnis, und alle Mühe habe sich gelohnt.

Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter freute sich über so viele Zuschauer bei der Schau im OTe-Saal: „Das selbstverständliche und lockere Miteinander der Kulturen verbindet die Bewohner hier in unserem Stadtteil.“ Und Centermanagerin Monika Mehrtens lud die Ladies dazu erneut ein, demnächst noch einmal im Weserpark zu präsentieren.