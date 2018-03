Nazli (links) und Emily wählen Pflanzen für die Blumenkästen aus, die das Bürgerhaus Hemelingen verschönern sollen. (STUBBE)

Auf der neuen Terrasse des Bürgerhauses Hemelingen zeigen sich die Stiefmütterchen in voller Blüte. Die Farbenpracht in den sechs hölzernen Blumenkästen kündet nicht nur vom nahenden Frühling, sondern auch vom hiesigen Kinderferienprogramm, das offenbar Anklang findet. Denn die frühlingshaften Blumen ausgesucht und in die Kästen eingepflanzt haben acht Mädchen aus Hemelingen, Schwachhausen, Osterholz und Arbergen, die kürzlich in der Gärtnerei der Werkstatt Bremen am Hastedter Osterdeich an einem Gärtnerworkshop teilgenommen haben. Dabei sollen die Kinder auch etwas lernen: Welche Pflanzen sich in Balkonkübeln am besten für das Frühjahr eignen zum Beispiel, und welche Erde dafür verwendet werden muss. Welche Frühlingsblumen gibt es? Welche Pflanzen passen zusammen und welche nicht? Auch das konnten Maja, Runa, Talea, Marlene und die anderen Sechs- bis Zehnjährigen erfahren.

„Wir kooperieren schon lange mit der Werkstatt Bremen, mit der Gärtnerei allerdings zum ersten Mal“, sagt Eva-Maria Ehlers, die Geschäftsführerin des Bürgerhauses Hemelingen. Das Geld für diese Aktion komme aus dem Programm „Wohnen in Nachbarschaften“ (Win). Die Blumenkästen wurden vom Grone-Bildungszentrum beigesteuert worden. Jugendliche hatten sie dort in der Tischlerei gebaut. „Da wir wenig Geld haben, dachten wir uns, das Ganze auf diese Art und Weise zu machen“, sagt Eva-Maria Ehlers. „Die Kinder haben ihren Spaß, und für uns ist es ein positiver Nebeneffekt.“

Die Gärtnerei hat ein riesiges Gewächshaus. Hier sollen sich die Mädchen beim Workshop nach geeigneten Pflanzen umschauen. Floristin Elena Half gibt ihnen noch einen guten Rat mit auf die Suche: „Wählt Blumen aus, wo bereits Blüten dran sind“, sagt sie. Und die Mädchen schwärmen aus, um sich die schönsten Blumen aus der reichhaltigen Auswahl herauszupicken. Thea und Asya entscheiden sich für lilafarbene Stiefmütterchen, während Nazli und Emily schon einmal ein paar Pflänzchen in die Balkonkästen setzen.

Weitere Pflanzaktionen

„Es soll in Zukunft immer wieder neue Pflanzaktionen des Bürgerhauses Hemelingen mit Kindern geben“, sagt Eva-Maria Ehlers. „Auch im Sommer. Und wenn sich keine Kinder finden sollten, machen es Mitarbeiter der Werkstatt Bremen.“ Die Pflege und die Bewässerung der Pflanzen übernähmen dann diejenigen, die ihren Bundesfreiwilligendienst im Bürgerhaus Hemelingen absolvieren. Die Teams des Bürgerhauses Hemelingen und der Gärtnerei der Werkstatt Bremen wollen weiterhin gegenseitig unterstützen.

Auf der Hemelinger Bürgerhausterrasse erhält die Werkstatt Bremen so mitten im Stadtteil eine Art Werbeplattform für ihre Arbeit. 23 Männer und Frauen arbeiten derzeit in der Gärtnerei im Parzellengebiet unterhalb des Hastedter Osterdeichs. Insgesamt sind in der Werkstatt Bremen 1900 Beschäftigte mit Handicap an 38 Standorten in der Stadt tätig. Die Werkstatt Bremen ist ein eingetragener Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen und Träger der Werkstatt Martinshof.