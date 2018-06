Sebastian (links) im Museum Weserburg mit einer der Ein/Aus-Plastiken der Oberschule Sebaldsbrück, die dem Radio-Bremen-Logo ähnelt. (Roland Scheitz)

Welche Farbe hat ein Geräusch? Und welche Form? Wie viele Arten von Regen kennt man? Wie klingen sie und wie sieht der Klang aus? Objekte des Alltags, was passiert, wenn man sich auf ein Objekt konzentriert und es ganz groß macht? Viele Fragen.

Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Klassen von acht Schulen haben sich über diese und andere Fragen anlässlich eines Projekts von der Bremer Schuloffensive und der Weserburg, dem Bremer Museum für moderne Kunst, Gedanken gemacht. Im Einzelnen sind das die Grundschulen an der Karl-Lerbs-Straße, Grolland und am Buntentorsteinweg sowie Klassen des Kippenberg-Gymnasiums, der Gesamtschule Bremen-Mitte (GSM), die Grundschulen am Pfälzer Weg und am Bunsackerweg und die Oberschule Sebaldsbrück.

Beim Betreten der Ausstellung im zweiten Stock der Weserburg fallen zunächst große, farbkräftige Objekte auf. Da ragt der riesige Stummel eines Buntstiftes aus der Wand. Ein gewaltiger Sneaker klebt an einer Säule, ein gewaltiger Ein/Aus-Schalter eines Elektrogerätes ist prominent montiert. Vorbild für diese Plastiken sind Arbeiten von Robert Therrien, der Alltagsgegenstände auf ihre Grundform reduziert. Diese Schüler-Arbeiten sind in der Oberschule Sebaldsbrück entstanden. Daran beteiligt war Sebastian Max, der mit drei Klassenkameraden daran gebaut hat. Wie ist er auf die Idee gekommen? "Ich finde, man macht ja sehr viel an und aus, Handys, Computer und CD-Spieler zum Beispiel. Und ich meine, dies ist ja ein modernes Museum und das Ein- und Ausschalten von Geräten ist ja ein Zeichen unserer Zeit."

Die Schulklassen haben in der Weserburg mit ihren Lehrerinnen unter Anleitung der vier Kunstvermittlerinnen Meike Su, Sirma Kekeç, Jutta Bastian und Vanessa Hartmann, gearbeitet. Die Kunstvermittlerinnen haben sich im Vorfeld darauf geeinigt, nicht wie im vergangenen Jahr figurativ, sonder abstrakter zu arbeiten. Dann haben sie die einzelnen Schulklassen unter sich aufgeteilt und mit ihren Klassen jeweils Teile der Ausstellung der Weserburg besucht. Sie haben dann diskutiert, was sie gesehen haben und danach versucht, im Stile eines Künstlers selbst zu arbeiten. Im Laufe von bis zu zehn Terminen in der Weserburg sind ganz unterschiedliche Arbeiten entstanden. Die Kunstvermittlerinnen haben schließlich ausgewählt, welche Arbeiten in der abschließenden Ausstellung gezeigt werden. Finanziert wird die Aktion vom Verein Bremer Schuloffensive, der die Vermittlung von Kunst und Kultur fördert.

Ein anderes Beispiel: Kinder aus der Grundschule am Buntentorsteinweg haben, begleitet von ihrer Lehrerin Jana Schlösser, Papier bemalt, es dann mit Kleister versehen, in Stücke gerissen und auf einem weiteren Papier neu montiert. Dabei sind interessante Bilder entstanden.

Schülerinnen und Schüler des Kippenberg-Gymnasiums haben erlebt, wie man Farbe ohne Pinsel aufs Papier bringen kann. Sie haben die Farben das Blatt hinunterlaufen lassen. Dabei sind regelmäßige Muster mit jeweils unterschiedlichen Farbspektren entstanden.

In der Sammlung Gerster gibt es eine Arbeit von Hugo Suter, die ein Portrait von Rembrandt zeigt. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, das Portrait ist aus Abfallteilen zusammengesetzt. Schüler einer dritten und vierten Klasse der Grundschule am Pfälzer Weg haben die Idee aufgegriffen und wahrhaft witzige Portraits aus weggeworfenen Dingen montiert.

Schülerinnen und ein Schüler aus der achten bis zehnten Klasse der Gesamtschule Mitte haben mit der Kulturvermittlerin Meike Su gemeinsam überlegt, ob Klänge einen Farbton haben. Ganz oben unterm Dach der Weserburg gibt es eine Arbeit von Rolf Julius, der hat verschiedene Alltagsgeräusche aufgenommen und daraus eine Klanginstallation gemacht.

"Wir haben dann", sagt Meike Su, "sehr viel mit Alltagsgegenständen experimentiert und versucht daraus Klänge zu erzeugen, die auch etwas Musikalisches haben und das haben wir versucht, in Malerei zu übertragen. Und im Ergebnis kann man sich das angucken, wie ein Notenblatt."

Es ist beeindruckend, zu welchem Grad von Abstraktion auch Schülerinnen und Schüler der unteren Klassen bereits fähig sind. Die Weserburg freut sich darüber, denn die Schuloffensive ist ein Weg, junge Menschen für die moderne Kunst in der Weserburg zu gewinnen.

Weitere Informationen

Die Ausstellung "Von bunten Klecksen und anderem Rätselhaften" läuft noch bis zum 12. August in der Weserburg, Teerhof 20.