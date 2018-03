Laura Heller (von links) hilft Florian und Lale beim Kleben, Annika zeigt schon mal einen fertigen Ostertopf, Justus hat den Topf blau bemalt, und Cloé, Lale und Hamyoung helfen sich gegenseitig beim Gestalten der Übertöpfe. (PETRA STUBBE)

Sie schneiden dazu Motive aus Servietten aus und kleben sie auf die in unterschiedlichen Farben bemalten Töpfe. Anschließend bepflanzen sie die Töpfe mit Frühlingsblühern. Die Kinder basteln naturgemäß in unterschiedlichem Tempo. Manche sind schneller als andere, wieder andere machen gern eine Pause. Dann stehen sie im Raum und plaudern miteinander – ganz wie es sein soll im Ferienangebot.

Die Mädchen und Jungen werden angeleitet und betreut von Laura Heller und als ehrenamtliche Helferin von ihrer Mutter Monika. Sie hat ein ausgesprochen gutes Händchen für den Umgang mit den Kindern. Die etwa 15 Kinder halten sie gut auf Trab. Dennoch ist sie entspannt, hilft hier, ermuntert dort und sorgt für gute Stimmung. Die Kinder sind stolz auf die Ergebnisse der Bastelstunde. Sie zeigen ihre geschmückten Blumentöpfe und freuen sich darüber.

Laura Heller hilft Florian, daneben Lale (PETRA STUBBE)

Laura Heller und ihre Kollegin Mareike Strechel haben die Angebote des Ferienprogramms konzipiert. „Wir machen immer ein buntes Programm in den Ferien. Manche Eltern bringen ihre Kinder jedes Jahr. Dieses Jahr sind einige neu dazugekommen. Diesmal haben wir auch mehr Jungen dabei. Das ist ganz schön. Sonst sind es überwiegend Mädchen, die zum Basteln kommen“, sagt Laura Strechel. Nach dem Verschönern der Blumentöpfe kommt an diesem Donnerstag um 16 Uhr der Vorleseopa in die Stadtbibliothek, am morgigen Freitag, ab 11 Uhr öffnet eine Trickfilm-Werkstatt.

Laura Heller bekräftigt, dass die Eltern das Ferienangebot sehr gern annehmen. Sie bringen ihre Kinder und gehen dann wieder. Sie haben nun Zeit für sich, gehen Kaffee trinken oder einkaufen und holen die Kleinen nach einer Stunde wieder ab. Dass die Eltern nicht vor Ort bleiben, findet Laura Heller gut. Die Kinder, sagt sie, seien dann unter sich und unbefangener. Annika und Juftu zum Beispiel gefällt die Bastelstunde sehr gut. Annika ist zum ersten Mal dabei, Juftu schon im vierten Jahr. Und er kommt immer wieder gern.

Justus macht einen blauen Ostertopf (PETRA STUBBE)

Nach etwa einer Dreiviertelstunde kommen Mütter vorbei, um zu sehen, wie es ihren Kinder geht. Sie werfen einen Blick in den Raum, und gehen wieder. Eine der Mütter ist Christine Eschtrich aus Oberneuland. Sie hatte in einem Gespräch von dem Ferienprogramm erfahren, sich dann am Morgen im Internet informiert, in der Bibliothek angerufen und die letzten Plätze für ihre beiden Kinder ergattert. Sie schaut in den Raum und sagt: „Ah, sie haben Spaß. Dann ist ja alles gut.“ Ihr gefällt das Ferienangebot. Es sei eine gute Möglichkeit, ihren Kindern etwas Abwechslung zu bieten.

An diesem Donnerstag, 22. März, um 16 Uhr kommt Vorlese-Opa Dieter Cossen und liest drei Geschichten von einer Löwin und der Sendung mit der Maus für Kinder ab drei Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Am Freitag, 23. März, gibt es von 11 bis 13 Uhr ein Highlight für Kinder ab acht Jahren: Sie können lernen, ihren eigenen Trickfilm herzustellen. In der Trickfilm-Werkstatt erfahren Kinder, wie sie mit einfachen Mitteln einen kleinen Trickfilm produzieren können.