Die neun Bremer Bürgerhäuser von Mahndorf bis Vegesack bis Mahndorf sind aus dem sozialen und kulturellen Leben ihrer Stadtteile nicht mehr wegzudenken. Mit dem Geld, das die gemeinnützigen Vereine vom Kulturressort der Stadt erhalten, und dem, was sie selbst erwirtschaften, müssen sie einiges stemmen. Darunter nicht nur das Programm, sondern auch die Kosten für Personal, Material und Energie. Für das Bürgerhaus Hemelingen ein Grund mehr, seine Freunde und Förderer zu einem Jahresauftakt-Empfang einzuladen, um Ausschnitte aus seiner Arbeit zu präsentieren und seine Bedeutung als Anlaufstelle und Treffpunkt im Stadtteil zu unterstreichen.

„Dank der Unterstützung durch die Mitglieder des Fördervereins können wir unser umfangreiches Programm aufrechterhalten“, sagt Eva-Maria Ehlers, die seit 14 Jahren im Bürgerhaus Hemelingen tätig ist, zunächst als Pädagogin und seit 2013 als Geschäftsführerin. Sie freute sich über das große Interesse und die positive Resonanz. Rund 70 Gäste waren am Freitag gekommen, unter ihnen auch Bremens Bürgermeister und Kultursenator Andreas Bovenschulte. Sie alle erlebten einen bunten Abend mit Filmen, Tanzeinlagen, Bildern, Musik und weiteren Darbietungen.

So zeigten die Gospelswingers unter der Leitung von Janine Smith einen Querschnitt ihres musikalischen Könnens. Der Chor wurde 1998 bei einem Workshop im Bürgerhaus Hemelingen gegründet und probt noch heute dort. Ebenso wie die orientalische Tanzgruppe, die immer dienstags und freitags trainiert. Für ihre Showeinlage gab es viel Beifall. Die Theatergruppe „Two Gents and two Ladies“ boten Ausschnitte aus ihrer neuen musikalischen Komödie „ Kriminaltango 3 – zur Hölle mit der Liebe“. Die Premiere ist am 31. Januar im Bürgerhaus Hemelingen.

Ein Höhepunkt des Abends war die Versteigerung eines Aquarellbilds des Künstlers Martin Koroscha, die 310 Euro einbrachte. Der Erlös kommt dem Förderverein und damit der Arbeit des Bürgerhauses zugute. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass Martin Koroscha uns das Bild zur Verfügung gestellt hat. Er engagiert sich seit langen Jahren als Künstler und Kunstpädagoge bei uns, initiiert Ausstellungen und leitet die Malgruppen“, erzählt Ehlers. „Die Versteigerung kam so gut an, dass wir sie im nächsten Jahr gern wiederholen möchten.“ Dann werde es allerdings nicht um ein Bild gehen, sondern voraussichtlich um ein Konzert. Mehr wollte die Geschäftsführerin noch nicht verraten.

Pädagogische Fachkraft fehlt

Im Jahresrückblick durften natürlich auch die vielen erfolgreichen Veranstaltungen und Projekte nicht fehlen. Kurze Diashows und Filme untermalten die Berichte. „Wir möchten aufzeigen, wie wichtig unsere Arbeit ist“, betont Ehlers. „Sie ermöglicht eine Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben für alle Alters- und Kulturgruppen. Im letzten Jahr haben rund 60 000 Menschen unsere Angebote wahrgenommen, und unser Haus war zu 80 Prozent ausgelastet.“ Vor allem der Kinder- und Jugendbereich sei ein Schwerpunkt. Hier stelle man ein vielfältiges Programm auf die Beine. Dazu zähle auch das inklusive Stadtteilprojekt „KIS – Kunst im Scheinwerferlicht“, das 60 Kinder aus allen drei Hemelinger Grundschulen zusammenbringe. Viel Arbeit also für das kleine Team.

Seit 2019 muss das Bürgerhaus ohne pädagogische Fachkraft auskommen. „Wir hoffen, dass sich diese Situation sobald, wie möglich ändert. Auch wenn wir im letzten Jahr alles versucht haben, die fehlende Kraft aufzufangen, kam es doch zu Einschränkungen in dem Bereich.“ Der Bürgermeister konnte den Anwesenden nur bedingt Mut machen. „Andreas Bovenschulte sagte zwar, dass er keinen Koffer mit Geld dabei habe, sich aber für uns Bürgerhäuser einsetzen werde“, berichtet Eva-Maria Ehlers, die ihre Hoffnung auf höhere Zuschüsse noch nicht aufgegeben hat.

Für dieses Jahr zumindest hat das Team erneut ein breites Angebot zusammengestellt. Neben zahlreichen regelmäßigen Terminen wie Yoga, Puzzeltreff, Nachhilfe, Qi Gong, Bauchtanz, Salsa, Tango Argentino, Skatklub, Englischkursus oder Malgruppe stehen Konzerte, Ausstellungen und Theater auf dem Programm. Groß und Klein treffen sich bei den Winterspielplätzen und Puzzelsonntagen am 2. und 16. Februar. Und Spielzeugfans kommen auf der Sammlerbörse am 8. März auf ihre Kosten (Eintritt 1,50 Euro, Kinder unter 12 Jahren frei). Das beliebte Hemelinger Chorfest geht in diesem Jahr am 25. April über die Bühne. Tradition hat ebenfalls der Hemelinger Markt, der am 13. Juni zum 36. Mal veranstaltet wird. „Im Sommer veranstalten wir außerdem wieder unsere sonntäglichen Terrassenkonzerte“, erzählt Ehlers. „Den Anfang macht am 21. Juni das Duo Oakfish und am 12. Juli treten The Cats Back aus den Niederlanden auf. Der Eintritt ist frei.“

Ehlers freut sich schon auf einen Termin, der noch in weiterer Ferne liegt: „Am 2. Oktober organisieren wir zum achten Mal das Hemelinger Lichterfest. Wie jedes Jahr sorgen die Akteure der Gruppe Spice für eine akrobatische Feuershow. Musik gibt es von der Bremer Reggae-Band Coffee.“ Passend dazu hofft die Veranstalterin jetzt nur noch auf gutes Wetter. Auch wenn, wie sie immer wieder hat feststellen können, die Bremerinnen und Bremer sich von Sturm und Regen nicht abschrecken lassen.

Weitere Informationen

Bürgerhaus Hemelingen, Godehardstraße 4, Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr und bei Veranstaltungen. Kontakt und Infos auf www.buergerhaus-hemelingen.de.