Die Ersatzbusse können nicht an allen Straßenbahnhaltestellen stoppen. (Christian Walter)

Wegen Arbeiten am Grünzug entlang der Strecke werden ab diesem Montag, 4. Februar, jeweils zwischen 20.30 und 3.15 Uhr, die Straßenbahnen der Linien 1 und N 1 ab der Haltestelle Kurt-Huber-Straße in der Vahr und der Endhaltestelle im Bahnhof Mahndorf in beide Richtungen durch Busse ersetzt. Die Arbeiten enden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 8. Februar, gegen 3.15 Uhr.

Der Ersatzbus mit der Nummer 1 E kann nicht überall die gewohnten Straßenbahnhaltestellen bedienen, sondern hält an den südlich der Trasse liegenden Bushaltestellen der Linien 22, 24, 25, 29, 33 und 34. Das bedeutet eine Wegführung ab Kurt-Huber Straße über die Geschwister-Scholl-Straße, Hinter dem Rennplatz, Ludwig-Roselius-Allee, Osterholzer, Rockwinkeler und Schevenmoorer Landstraße, Graubündener und Züricher Straße. Zwischen Schweizer Eck und Nußhorn entspricht die Linienführung wieder dem Weg der Straßenbahn. Für die Verbindung zwischen Nußhorn und Bahnhof Mahndorf müssen Fahrgäste die Buslinie 39 mit Umstieg an der Haltestelle Weserpark-Süd nutzen. Für den Ersatzverkehr gelten geänderte Abfahrtzeiten, die an den Haltestellen ausgehängt und über die VBN-App abrufbar sind.