Das Oberstufengebäude an der Schulstraße hat in Richtung Neustadtswallanlagen bereits eine Frischekur in den Außenanlagen erhalten. (Roland Scheitz)

Es ist das letzte Puzzleteil, das noch fehlt für die Umgestaltung des Campus Leibnizplatz: Der „Käfig“ genannte Bolzplatz der Schule bekommt nun schon bald eine Generalüberholung, sodass er hinterher den Namen Sportplatz verdient haben soll. So wünscht es sich zumindest Karsten Schmidt vom Umweltbetrieb Bremen, der am Donnerstagabend dem Beirat Neustadt die Pläne dazu vorgestellt hat. Das Stadtteilparlament gab sein Einverständnis für die Bauarbeiten.

Ziel ist es, dass der Sportplatz später als verbindendes Element zwischen dem Oberstufengebäude an der Schulstraße und der Oberschule mit Quartiersplatz und dem Theater am Leibnizplatz funktioniert. Zum einen optisch, weil für Wege und Sitzbänke die gleichen Materialien wie auf dem restlichen Campusgelände verwendet werden.

Zum anderen soll eine bessere Verbindung zum Stadtteil auch darüber entstehen, dass der erneuerte Platz ansprechender und besser nutzbar ist und er dadurch auch mehr junge Menschen animieren soll, nach Schulschluss den Platz öffentlich zu nutzen. Anstatt des heutigen Sandplatzes, der bei Regen auch schnell schlammig wird, werden die Mädchen und Jungen in Zukunft auf zwei getrennt angelegten Gummiplätzen Fußball, Handball oder Basketball spielen können. „Das ist gelenkschonender als Asphalt“, erklärte Schmidt.

Kunstrasen hingegen sei zu pflegeintensiv, auch wenn ein Vertreter von Werder Bremen diesen bevorzugt an dieser Stelle gesehen hätte. Ausgetauscht werden auch die Ballfangnetze, die zur Schulstraße hin höher ausfallen werden und in hellen Gelb- und Grüntönen auch einladender wirken sollen als ihre Vorgänger.

„Wir hatten uns zwar schon etwas an die Sandkiste gewöhnt, freuen uns aber über die geplante Erneuerung“, sagte Hergen Fröhlich aus der Vereinsabteilung Soziales Engagement. Werder Bremen bietet wöchentlich ein Sportangebot auf dem Bolzplatz an, auch in Kooperation mit der Oberschule sowie dem SOS-Kinderzentrum Neustadt.

Mehrere Beiratsmitglieder bedauerten, dass für die Baumaßnahme eine geschützte Zierkirsche gefällt werden muss, damit der Zugang zum Sportplatz befestigt werden kann. Karsten Schmidt sicherte zu, in unmittelbarer Nähe in den Neustadtswallanlagen einen Ersatzbaum pflanzen zu lassen. Welche Sorte das sein werde, sei in der Baumschutzverordnung festgelegt.

Eine Beleuchtung sei aber nicht vorgesehen, antwortete Schmidt auf eine Nachfrage aus dem Beirat. „Der Platz soll nicht bis tief in die Nacht hinein bespielt werden, schließlich steht ein Wohnhaus in der Nachbarschaft.“ Damit der Platz möglichst lange schön und für viele Menschen gut nutzbar bliebe, sei es auch wichtig, dass alle Sportlerinnen und Sportler die Platzregeln einhalten, betonte der Planer. Dazu zähle unter anderem ein Glasflaschen-, Rauch- und Alkoholverbot.

Baubeginn könnte frühestens im Herbst 2021 sein. Die veranschlagten Kosten belaufen sich auf 549.000 Euro aus dem Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“.