Mark Scheibe wird die Sänger mit dem Internationalen Streichquartett begleiten. (PETRA STUBBE)

Christel Fangmann läuft über den Platz und zeigt nach links und rechts: „Auf diesen Balkonen, werden die Sänger und Sängerinnen auftreten und hier wird das Streichquartett spielen“, sagt sie. Fangmann ist Eventmanagerin und organisiert zusammen mit der Gewoba und dem Komponisten und Sänger Mark Scheibe das Konzert „ die singenden Balkone.“ Das besondere: Die Sänger treten auf verschiedenen Balkonen der Hochhäuser auf, während sich das Publikum auf dem Boulevard zwischen OTe-Bad, und der Ludwigshafener- und Koblenzerstraße befindet.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) werde das Konzert dieses Jahr eröffnen. Fangmann freut sich besonders darüber, dass sich der neue Regierungschef auf diese Weise den Menschen in Tenever vorstellen wird: „Es wäre auch schön, wenn er noch Gitarre spielen würde, das kann er nämlich. Leider will er das nicht machen, aber vielleicht ja doch.“

Die Eventmanagerin sagt, sie organisiere am liebsten Events, die nicht so herkömmlich seien. Das trifft auf die singenden Balkone gleich in zweifacher Hinsicht zu. Denn wo sonst wird noch vom Balkon aus gesungen? Und außerdem leben in Tenever Menschen unterschiedlichster Nationen zusammen. Es wird also auf jeden Fall ein bunter Abend.

Sänger und Sängerinnen vor allem aus Tenever

Fangmann organisiert unter anderem die Künstler. Besonders schwierig: Alle sollen aus Tenever kommen und möglichst zum ersten Mal auf einem Balkon auftreten. Im fünften Jahr der Veranstaltung ist das nicht leicht, weiß Fangmann. „Ich gehe vorher zu den Stadtteilsitzungen, damit mich die Leute kennen lernen und ich Sänger und Sängerinnen finde“, sagt sie. Wenigstens einen Bezug zu dem Stadtteil sollten die Interessenten haben.

Der Rapper Zako hat diesen auf jeden Fall, schließlich ist er hier groß geworden und wohnt auch in einem der Hochhäuser. Als er den Raum betritt begrüßt er zunächst die Eventmanagerin. Die beiden kennen sich schon. Alle sprechen sich hier mit Vornamen an. Zako war auch bei der Premiere der Singende Balkone 2015 schon dabei.

„Tenever ist meine Heimat“, sagt der 24-Jährige. Ihn stört, dass die Menschen ein schlechtes Bild von Tenever hätten: „Viele haben Vorurteile über Tenever, ich sag dir, ich gehe hier einen Tag mit dir spazieren und du wirst alle Vorbehalte verloren haben.“ Hier seien alle liebevoll und respektvoll zueinander, egal welcher Gruppe sie angehören würden. Aber es sei nicht immer alles so schön gewesen wie heute, früher habe es viele Schlägereien und „Messerstechereien“ gegeben. „Leute wurden vor meinen Augen erstochen“, sagt der Rapper. Mütter hätten ihre Kinder verloren. Doch das sei vorbei, sein Leben sei ihm zuviel Wert. „Die Leute haben das eingesehen und heute ist es friedlich“.

In seiner Musik geht es Zako um Unterdrückung und darum, dass man sich behaupten muss, auch Verantwortung übernehmen kann. Ein Zitat aus einem seiner Songs: „Ich bin immer noch am Lächeln, egal wie viel ich leide und egal wie tief ich falle, niemals werde ich euch beneiden.“ Ob er noch einmal bei den singenden Balkonen auftreten wird ist noch nicht klar. Darüber entscheidet der musikalische Leiter Mark Scheibe.

Vielfalt als Markenzeichen

„Ich weise ungern jemanden zurück, aber ich muss manchmal das große Ganze im Auge behalten“, sagt der Komponist und Sänger. Er sitzt in der Ecke eines großen Veranstaltungsraumes im OTe-Zentrum und probt mit den interessierten Sängern. Und er wird die Veranstaltung moderieren und die Künstler auf dem Piano begleiten, unterstützt wird er dabei von einem Streichquartett. „Mir ist es immer wichtig einen Kontakt zu dem Publikum aufzubauen. So wie ich ein Fest bei mir zu Hause auch machen würde und ich möchte alle einladen, dabei zu sein“, sagt er. Dass alle Künstler unterschiedliche Stile haben, macht ihm keine Sorgen. Im Gegenteil, ihm gehe es um die Vielfalt der Menschen und eben auch der musikalischen Stile: „Der größte Zauber dabei ist, dass die Veranstaltung wie das Leben selbst ist: Voriges Mal hatten wir einen russischen Frauenchor wo die Älteste 90 war und die Jüngste zehn Jahr alt.“

Scheibe hat selbst auch einen Bezug zu Tenever. Seit 2007 leitet er das Kultur- und Musikförderprojekt „Melodie des Lebens“ für die „Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.“ Das Projekt ist ein Erfolg, vielfach ausgezeichnet und findet eben in Tenever statt. Dafür wohnt Scheibe jedes Jahr zeitweise in Tenever, in einem der Hochhäuser: „Am Anfang fand ich das ganz fürchterlich, weil ich nicht ins Hochhaus wollte, aber mittlerweile bin ich da richtig glücklich.“

Fangmanns Handy klingelt, einer der Sänger hat Bedenken in seinen Arbeitsklamotten zur Probe kommen. Kurz darauf erscheint er dann doch. „Wenn es die anderen nicht stört, macht es mir auch nichts aus“, sagt der Künstler, der sich selbst T-Boy nennt. Wie die meisten hier, lebt er nicht hauptsächlich von der Musik. Er arbeitet noch als Elektriker und Klempner. Aus seiner Arbeitshose guckt eine Zange. Ursprünglich kommt er aus Gambia, seit 1991 ist er hier in Deutschland.

„Ich mache Reggae, so wie Bob Marley“, sagt er und lacht. In seiner Musik geht es ihm auch um Unterdrückung und Frieden, ähnlich wie bei Zako. „Er ist ein stabiler Junge, der will was erreichen“, sagt Zako zustimmend. Auch T-Boy hat eine Verbindung zu Tenever, in den 1990er-Jahren hat er hier noch gelebt, damals sei immer viel los gewesen, sagt er. Heute wohnt er nicht weit entfernt. Mark Scheibe gefällt der Song gut. Die Musiker vereinbaren noch einen Probentermin, bevor dann am Dienstag, 17. September ab 19 Uhr das Konzert beginnt.