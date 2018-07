Rolf und Erika Diehl mit Kameras und Zubehör und dem gesponserten Elektro-Fahrrad. (PETRA STUBBE)

Das Jahr ist gerade erst zur Hälfte herum, und doch hat es für Rolf und Erika Diehl bereits mehr Schwierigkeiten mit sich gebracht, als ihnen lieb sind. Seit neun Jahren berichtet das Ehepaar nun schon ehrenamtlich über Ereignisse und Entwicklungen in der Vahr. Seit im April 2009 die erste Folge des „Vahreport“ bei Radio Weser.TV auf Sendung gegangen ist, hat sich einiges getan.

Eine in vieler Hinsicht turbulente Zeit begann für Rolf und Erika Diehl im Herbst vergangenen Jahres, als der alte Videoschnitt-Rechner nach acht Jahren Höchstleistung seinen Dienst quittierte. Da sich der Vahreport aus Förder- und Spendengeldern finanziert, gestaltete sich die Beschaffung eines neuen Computers zunächst schwierig. Anfang 2018 kam dann das nächste Problem hinzu: Die Internetseite des Vahreports, www.vahreport.de, wurde bereits zum zweiten Mal gehackt und war für längere Zeit nicht erreichbar. Um künftig einen besseren Schutz sicherzustellen, entschied sich Rolf Diehl, die Seite zu einem professionellen Anbieter zu verlegen. Außerdem habe das Angebot an die neue EU-Datenschutzrichtlinie angepasst werden müssen. „Das hat die Vahreport-Kasse ganz erheblich belastet“, sagt der 77-Jährige.

Zusätzlich zu den technischen Komplikationen hatte Rolf Diehl mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im März musste er am Knie operiert werden, es folgte eine langwierige Genesung. Während seines Krankenhausaufenthalts übernahm seine Frau die wichtigsten Termine, während die Internetseite von einem Bekannten aktuell gehalten wurde. Einige Vahreport-Folgen hatte Rolf Diehl bereits vorproduziert, denn eine ausgelassene Sendung hätte den Verlust des Sendeplatzes (jeden ersten und dritten Dienstag im Monat von 18.45 Uhr bis 19.30 Uhr) bei Radio Weser.TV bedeutet.Seit Anfang Juni ist der „Vahreporter“ nun wieder an der Arbeit – und trotz Sommerpause gibt es viel zu tun: Neben der Aufarbeitung des in seiner Abwesenheit gedrehten Materials müssen die mehr als 2000 Videos auf der neuen Seite auf Funktion überprüft werden. „Von mir aus kann der Sommer noch ein bisschen länger dauern“, sagt Rolf Diehl lachend, denn nach den Ferien warten bereits „haufenweise Termine“ auf den ehrenamtlichen Reporter.

Damit er trotz seiner gesundheitlichen Einschränkung weiterhin alle Teile der Vahr mit der schweren Filmausrüstung erreichen kann, stellten ihm die Sponsoren des Vahreports kürzlich ein Elektrofahrrad zur Verfügung. Auch der langersehnte Computer, der die großen Datenmengen des Videomaterials sehr viel schneller verarbeiten kann, kam vor wenigen Wochen an. Ohne die finanzielle Unterstützung der Kooperationspartner wäre das nicht möglich gewesen, betont Rolf Diehl: „Ihnen gebührt großer Dank.“ Doch die anfängliche Freude schlug schnell in Ernüchterung um, denn der neue Rechner ist durch einen technischen Defekt derzeit nicht nutzbar und muss repariert werden. „Es war eine verrückte Zeit“, fasst Rolf Diehl die Ereignisse der vergangenen Monate zusammen.

Aufgeben kam für das Ehepaar Diehl jedoch nicht in Frage. Nicht nur aus Verpflichtung gegenüber dem eigenen Projekt, sondern vor allem wegen der Freude am Berichten. Mit dem Vahreport wolle man zeigen, welche Organisationen, Angebote und Veranstaltungen es in der Vahr gebe, wie sich der Stadtteil verändere – und warum der eher schlechte Ruf keineswegs gerechtfertigt sei.

In neun Jahren sind rund 8000 Videos, 60 000 Fotos und mehr als 220 Sendungen entstanden, die teilweise auf der Internetseite des Vahreports abzurufen sind. Verschiedene DVDs, etwa zur Entstehung und zum 60-jährigen Bestehen der Vahr sind ebenfalls erhältlich. „Das ist ein echter Wissensschatz“, sagt Erika Diehl. Auch das Aalto-Hochhaus spielt immer wieder eine Rolle in den Beiträgen und Dokumentation von Rolf Diehl. Das fast 60 Jahre alte Gebäude ist seit elf Jahren das Zuhause des Ehepaar Diehl und aus dem Stadtbild der Vahr längst nicht mehr wegzudenken.

In einem winzigen Zimmer der außergewöhnlich geschnittenen Wohnung hat sich Rolf Diehl seinen Arbeitsplatz eingerichtet. Täglich verbringt er dort viel Zeit mit dem Sichten, Schneiden und Hochladen des gesammelten Bildmaterials. Etwa 220 Arbeitsstunden investiert das Ehepaar jeden Monat in den Vahreport – und das ehrenamtlich. Wie sie das zu zweit schaffen? „Der hintere Raum hat magische Kräfte“, scherzt Erika Diehl. Tatsächlich helfe ihre gemeinsame Erfahrung im Gastronomiebereich, mit dem Arbeitspensum umzugehen, erklärt Rolf Diehl. „Das klassische Feierabend-Denken hat es bei uns nie gegeben.“ Nur den Sonnabend halten sie sich gerne frei, etwa um gemeinsam auf dem Markt einkaufen zu gehen.

Am Anfang sei die Umsetzung des Projekts „echt ein Kampf“ gewesen, gibt der „Vahreporter“ zu. Doch entgegen aller Zweifel hat sich die Sendung etabliert und stetig weiter entwickelt: Wurde für die Moderation etwa anfangs noch ein provisorisches „Aufnahmestudio“ mitten im Wohnzimmer aufgebaut, gibt es inzwischen einen eigens dafür zur Verfügung gestellten Kellerraum im Aalto-Hochhaus. Auch für das Ehepaar Diehl brachte der Erfolg des Vahreports Veränderungen mit sich: „Wir sind in der Vahr bekannt wie ein bunter Hund“, sagt Rolf Diehl, selbst von kleineren Kinder werde er oft als „der Mann mit der Kamera“ erkannt. Wie oft sie auf die Sendungen angesprochen werden, spiegele das große Interesse der Bewohner an Themen aus der Vahr wieder. Das entschädige für die aufwendige Arbeit, die hinter dem Vahreport steckt, sagt der 77-Jährige: „Es ist schön, wenn man vielen damit eine Freude machen kann“.

Am Dienstag, 31. Juli, wird die 225. Ausgabe des Vahreports auf Radio Weser.TV laufen. „Jetzt steuern wir die 250 an und dann sehen wir weiter. Wir gehen dann ja auch schon auf die 80 zu“, sagt Erika Diehl. Schon öfter hätten die beiden um Unterstützung gebeten, würden vor allem gerne mehr mit jungen Leuten zusammen arbeiten. Doch ein Nachfolger sei derzeit weit und breit nicht in Sicht, der hohe Zeitaufwand des Ehrenamts schrecke viele ab. Allen Schwierigkeiten der jüngsten Zeit zum Trotz bleibt der Vahreport also erst einmal weiter fest in der Hand des Ehepaars, versichert Erika Diehl: „Wir machen es gerne und so lange wir können.“