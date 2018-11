Torsten Friedrichs von der Deutschen Bundesbank erklärte den Schülern die Geldpolitik der "Bank der Banken". (PETRA STUBBE)

50 000 Euro – so viel Geld hatte wohl bisher keiner der Schüler der Wilhelm-Olbers-Oberschule in der Hand. Der Bundesbanker Torsten Friedrichs verteilte gleich mehrere kompakte Rollen mit diesem Wert an die Schüler – allerdings mehr oder weniger als Konfetti. Es handelte sich dabei um gepresste, geschredderte Geldscheine, die die Bundesbank aus dem Verkehr gezogen hat. Doch das war natürlich nur schmückendes Beiwerk des Besuchs. Der eigentliche Anlass: Die Deutsche Bundesbank bietet Schulen die Möglichkeit, ehemalige Schüler einzuladen, die nun bei der Bundesbank arbeiten. In den Schulen stellen sie ihre Arbeit vor, denn die Bundesbank und auch die Europäischen Zentralbank sind seit den Finanzkrisen ab 2008 stärker in die Öffentlichkeit gerückt. Was sie genau tun, ist aber für viele Menschen immer noch recht unverständlich. Über die Funktion der Währungshüter sprechen die Angestellten der Bundesbank darum beim Programm „Back to School“.

Leitzins, Fazilität und Tendergeschäfte – das Vokabular von Bankern gleicht in seiner Fülle einer eigenen Sprache. Mit Torsten Friedrichs hatten die rund 80 Schüler der Wirtschaftsklassen an der Wilhelm-Olbers-Schule aber einen Banker, der die komplizierte Materie meist anschaulich auf ein verständliches Niveau herunter brach.

Stippvisite in die alte Heimat

„Es ist ein schönes Gefühl, ein bisschen wie nach Hause kommen“, sagte Torsten Friedrichs über seinen Besuch in Hemelingen, wo er auch aufgewachsen ist. Für ihn ist klar, warum die Wirtschaft und das Geldwesen im Unterricht eine Rolle spielen müssen. „Weil das Geld unser Leben bestimmt.“ Man müsse wissen, wer entscheidet. „Ich denke, das ist wichtig heutzutage.“ Früher sei die Bundesbank ein Fremdwort gewesen, das habe sich inzwischen geändert. Friedrichs selbst ist erst nach Umwegen zur Bundesbank gekommen. Nach seinem Abschluss 1975 führte ihn sein Weg in eine Hotelfachschule, dann zur Bundeswehr und erst 1991 zur Bundesbank in Bremen. „Ich habe in der Geldbearbeitung angefangen, da lagen Millionen rum.“ Die ersten Tage habe er Angst gehabt, etwas anzufassen, sagt er scherzhaft. 2003 kam Torsten Friedrichs schließlich als Sachbearbeiter in die Kosten- und Rechnungsabteilung. Bei der Bundesbank ist er außerdem als Ausbildungsbeauftragter zuständig.

In kurzen Auszügen umriss er die Aufgaben der Bundesbank. „Wir geben unter anderem das Bargeld aus und sind die Hüter der Währungsreserven.“ Diese bestehen aus 3800 Tonnen Gold, die inzwischen größtenteils in Deutschland lagern. „Das stellt aber nicht annähernd den Wert dar, der im Umlauf ist“, sagte Torsten Friedrichs. „Wir sind außerdem die Bank des Staates und die Bank der Banken.“ Jede staatliche Institution muss bei der Bundesbank ein Konto haben. Die Bundesbank vergibt außerdem Kredite an andere Banken.

Der Unterschied zu einer normalen Bank: „Unser Ziel ist Preisstabilität, das Ziel der Geschäftsbanken ist Gewinn.“ Als ideal gelte eine leichte Inflation, eine Preissteigerung von etwa 1,8 Prozent im Jahr. „Das versuchen wir, damit das, was sie im Portemonnaie haben, auch im nächsten Jahr etwas wert ist.“ Dafür stehen der Bundesbank und der Europäischen Zentralbank verschiedene Mittel zur Verfügung. Dazu zählt zum Beispiel der Leitzins. Das ist der Zinssatz, mit dem sich Banken bei den Notenbanken Geld leihen können.

Studium bei der Bundesbank

Ganz uneigennützig sind die Besuche der Bundesbanker in den Schulen natürlich nicht. Deutlich wurde dies, als Torsten Friedrichs am Schluss seines Vortrages auf die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bundesbank hinwies. Die sind sehr gut – die Bundesbank betreibt eine eigene Hochschule und zahlt schon während des Studiums ein Gehalt –, aber auch die Banker müssen um Nachwuchs kämpfen. Den vorhandenen Plätzen an den Hochschulgängen stehen nur wenige geeignete Kandidaten gegenüber.

Ob von den Schülern der Wirtschaftsklassen jemand den Weg zum Bundesbanker einschlägt, ist offen. Marlon, 17, jedenfalls möchte erst mal eine Ausbildung machen, obwohl der angehende Abiturient mit dem Leistungsfach Wirtschaft direkt ins Studium einsteigen könnte. Zumindest konnte er dem Vortrag einiges Brauchbares entnehmen: „Das war sehr informativ und gut für den Unterricht. Ich denke, davon kann man einiges gut gebrauchen.“

Die 50 000-Euro-Rollen fanden trotz ihres zerpflückten Zustandes reißenden Absatz bei den Schülern. Und es war auch gleich mit einem Aha-Erlebnis verbunden: Banknoten sind gar nicht aus Papier, sondern bestehen aus Baumwolle.