Rayan el Chehab, Berufspraktikantin vom Amt für soziale Dienste, notierte die Anliegen der Anwohner. (PETRA STUBBE)

Illegal abgeladener Sperrmüll, stapelweise entsorgte Zeitungen und achtlos weggeworfene Verpackungen – im Stadtteil Osterholz gibt es ein Müllproblem. Das soll sich nicht auf den Spielplatz Kölner Straße durchschlagen, sagt Stefan Kunold vom Quartiersbildungszentrum Blockdiek. Er zählt auf engagierte Bürger, die ein Auge auf das Gelände des Spielplatzes an der Kölner Straße haben sollen. Erst vor einem Jahr war der Spielplatz nach aufwendiger Sanierung wieder eröffnet worden.

Im Schatten der hohen Mietshäuser wirkt die belebte Grünfläche wie eine kleine Oase im Vorstadt-Dschungel. Geschützt von Büschen und Bäumen liegt der Spielplatz ein wenig versteckt an der Kölner Straße. Es ist ein ruhiger Ort, der Radfahrer und Spaziergänger zum Verweilen einlädt und mit seinen bunten Spielgeräten den Blockdieker Nachwuchs anzieht. An diesem Nachmittag vergnügen sich viele Kinder in dem weitläufigen Sandkasten. Die zahlreich vorhandenen Sitzgruppen sind voll belegt, und an einem der Tische wartet Stefan Kunold vom örtlichen Quartiersbildungszentrum auf engagierte Anwohner.

Bei selbst gebackenen Kuchen und Kaffee hofft Kunold nicht nur auf Helfer aus der Nachbarschaft, sondern auch auf das Feedback der Bewohner zur aktuellen Situation vor ihrer Haustür. Bereit, alles zu notieren, sitzt Rayan El Chehab mit gezücktem Kugelschreiber neben ihm. Die Berufspraktikantin vom Amt für Soziale Dienste will die Anliegen der Spielplatzbesucher an die Behörde weitergeben. „Wenn ein paar Leute dabei wären, die Lust haben, sich für den Spielplatz einsetzen, dann würde ich das toll finden“, sagt Stefan Kunold.

Das Gelände soll sauber bleiben, das ist ihr gemeinsames Anliegen. Es hat Jahre gedauert, bis die einst verwahrloste Fläche mit den maroden Geräten wieder auf Vordermann gebracht wurde. Ein Teil der Kosten wurde über Spenden finanziert. „20 000 Euro haben die golfenden Fußballer damals beigesteuert“, erklärt Quartiersmanager Kunold. Bei den Turnieren der "Gofus" gehen prominente Sportstars für den guten Zweck an den Start.

Dass ein Ortstermin auf dem Spielplatz stattfindet, darüber haben die Beschäftigten der Tagespflegestätte des Arbeiter-Samariter-Bundes informiert. 300 Flyer haben sie in die Briefkästen eingeworfen. Einen der Zettel hatte Studentin Candan Topaloglu in der Post. Sie ist vorbeigekommen, um ihre Sicht auf die Dinge zu schildern. „Wenn wir beim Spielen Glasscherben im Sandkasten finden, dann ist das absolut nicht okay“, sagt die alleinerziehende Mutter. Mit Beschwerden hält sie sich allerdings nicht auf. Die Studentin krempelt lieber selbst die Ärmel hoch und packt an. „Ich habe hier schon öfter mal was aufgesammelt“, bestätigt die junge Frau. Macht sie sich mit ihrem Kind auf den Weg ums Eck, dann hat sie durchaus mal ein Paar Gummihandschuhe und einen Müllsack dabei. Manchmal sei es nur eine leere Softdrink-Tüte, aber an anderen Tagen seien es eben auch mehrere Flaschen, die achtlos weggeworfen wurden.

Dass sie vor etwa einem Jahr augenscheinlich benutzte Einwegspritzen entdeckt hat, wie Candan Topaloglu erzählt, empört sie noch heute. „Das ist wirklich die Grenze, das geht gar nicht“, sagt die Anwohnerin mit Nachdruck. Glücklicherweise sei das ein einmaliger Vorfall gewesen. Der Spielplatz ist offenbar kein Anlaufpunkt von Drogenabhängigen, und auch Trinker treffen sich vornehmlich woanders im Stadtteil. „Die Flaschen sind von Jugendlichen, die sich hier am Abend treffen“, vermutet die Studentin.

Ein Mal in der Woche rückt das Reinigungsteam des Umweltbetriebs Bremen nach Blockdiek aus. Auf dem Spielplatz an der Kölner Straße kümmert es sich um die Grünpflege und entsorgt den Müll aus den Behältern. Ganz offensichtlich mit Erfolg, denn abgesehen von einem verwehten Stück Papier ist an diesem Nachmittag alles in bester Ordnung. Drei Tage ist es her, dass die Stadt dort hat aufräumen lassen. Es gebe andere Bereiche im Stadtteil, an denen sehr viel mehr Abfall anfalle.

Anwohnerin Kirsten Lorenz verfolgt die Entwicklung rund um den Spielplatz seit 52 Jahren. Lange hat sie in einem der angrenzenden Häuser gewohnt. Inzwischen kommt sie mit ihren Enkeln vorbei. Ihr sind vor allem Hundebesitzer ein Dorn im Auge, die ihre Vierbeiner auf der kleinen Wiese vor den Spielgeräten frei laufen lassen, erzählt sie am improvisierten Kaffeetisch. „Dort spielen die Kinder Fußball, und es ist wirklich nicht schön, wenn man die Hunde dort ihr Geschäft machen lässt“, sagt Lorenz und bekräftigt: „Ein Spielplatz ist keine Hundetoilette.“ In der Vergangenheit habe sie hin und wieder an die Vernunft der Gassi gehenden Besitzer appelliert. Auf Verständnis sei sie nicht immer getroffen. „Hinweisschilder sind eine gute Sache“, findet Kirsten Lorenz. „Sobald ein Schild dasteht, hat man wenigstens die Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass so etwas nicht erlaubt ist.“ Genau wegen solcher Vorschläge ist Rayan El Chehab zum Ortstermin gekommen. „Die Anwohner wissen am besten, wo es hakt“, sagt sie und schreibt mit, was die Frauen berichten. Am Ende sind es nur zwei Stimmen, die Rayan El Chehab und Stefan Kunold mitnehmen können. Den Kuchen packt Kunold wieder ein, aber den Bürgerdialog will er weiter fortsetzen. Der Spielplatz liegt ihm besonders am Herzen. „Wir müssen alle gemeinsam dafür sorgen, dass das hier nicht wieder so verkommt, wie vor der Sanierung.“