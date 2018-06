Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt erinnert am Mahnmal Irrstern an die Tötung psychisch erkrankter und behinderter Menschen. (fotos: PETRA STUBBE)

Schwüle Hitze drückt auf die Gemüter. Fernab der Bäume am Rand hat sich in der Mitte der Rasenfläche im Park des Klinikums Bremen-Ost eine Menschenmenge versammelt. Nicht beschattet, aber überschattet von der Vergangenheit schaut sie geeint auf das steinerne Mahnmal, den Irrstern. Welches Wetter vor fast 80 Jahren am 30. Mai 1940 herrschte, spielte für die Männer und Frauen in dem vom Grundstück der damaligen Bremer Nervenklinik fahrenden Bus keine Rolle. Für sie begann die letzte Reise ihres Lebens, dabei hatten sie Heilung, Hilfe und Empathie von Ärzten erwartet. 36 psychisch kranke Patientinnen und Patienten fuhren in Richtung Wehnen bei Oldenburg ab. 34 starben dort an vorsätzlichem Nahrungsentzug. Sie gehörten zu den ersten von über 700 Patienten des heutigen Klinikums Ost, die aufgrund des Tötungsprogramms, „Euthanasie“ genannt, der Nationalsozialisten zwischen 1938 und 1944 zu Tode kamen. Insgesamt sind in Bremen und Bremerhaven nach heutigem Kenntnisstand 900 Frauen, Männer und Kinder Opfer der menschenverachtenden Psychiatrie- und Gesundheitspolitik im Nationalsozialismus geworden.

Unter „Euthanasie“ – übersetzt in etwa „guter Tod“ – fasst man die systematischen Morde insbesondere an Menschen mit körperlichen und/oder geistigen beziehungsweise psychischen Beeinträchtigungen zur Zeit des Nationalsozialismus zusammen, als Teil der sogenannten nationalsozialistischen „Rassenhygiene“. Die deutsche Gemeinschaft sollte von „Ballast“ befreit werden, um die „reichsweite völkisch-arische“ Aufwertung hin zu einem „sauberen Volkskörper“ zu fördern. Nicht nur in Bremen haben Behörden und auch die Presse dieses Gedankengut unhinterfragt unterstützt und bei der Verbreitung und Durchsetzung geholfen. Das Gesundheitssystem war williger Helfer. Mindestens 250 000 psychisch kranke und behinderte Menschen wurden dadurch in Deutschland ermordet worden. Dazu kommen nach Schätzungen bis zu 400 000 Zwangssterilisierungen von vor allem psychisch kranken und geistig behinderten Männern und Frauen.

Besondere Verantwortung

In seinen einleitenden Worten verweist Olaf Kuhnigk, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Bremen-Ost, auf die besondere Verantwortung der Psychiatrien in der Bundesrepublik, sich ihrer Vergangenheit und Verwicklung in die Verbrechen der Nationalsozialisten zu stellen. Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt, die nach ihm an das Rednerpult tritt, setzt hier nahtlos an und spricht über „das dunkelste Kapitel der deutschen Psychiatrie-Geschichte“.

„Es ist nicht leicht, über Massenmord an wehrlosen, kranken und schutzbedürftigen Menschen zu sprechen“, sagt sie, und betont, den Philosophen George Santayana zitierend, „wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen“. Man dürfe hier den Ewig-Gestrigen am rechten Rand und ihrem Wunsch des Vergessens nicht nachgeben.

Quante-Brandt fragt nach dem Warum und wie es dazu kommen konnte. Eine Antwort hat sie nicht wirklich, aber sie benennt Zahnräder, die zu einem bestialischen System gehörten, das diese Medizinverbrechen ermöglichte und durchführte. Der Medizinhistoriker Volker Roelcke von der Universität Gießen stellt klar, dass medizinische Verbrechen nicht nur von einigen wenigen fanatischen Nazi-Ärzten begangen wurden. Das sei ein Mythos. Die Verbrechen wurden von einem System begangen, das auf viele Mittäter aufbaute: „Ohne diese wäre die Entwertung, Ausgrenzung und Tötung der von den Faschisten als „Lebensunwerten“ titulierten Menschen nicht möglich gewesen“, betont auch Quante-Brandt.

Oftmals wurden die Sterbedaten und die eigentliche Todesursache von beteiligten Ärzten, Behörden und Ämter verschleiert. Ihre Rede schließt die Senatorin, nachdem zwei Einzelschicksale vorgestellt hat, mit einer Entschuldigung: „Auch wenn diese Verbrechen nun schon viele Jahrzehnte her sind, möchte ich mich als Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien Hansestadt Bremen noch einmal im Namen unserer Stadt bei allen Angehörigen entschuldigen.“

Auch bei ihm entschuldigt sie sich, bei Friedrich Buhlrich aus Delmenhorst, Angehöriger des Gedenkkreises. Zwei Krankenpflege-Schüler, Ibrahim Budak und Elena Feldmann, verlesen zwei persönliche Briefe von Buhlrichs Mutter. Er verlor drei Adoptiv-Geschwister, Hans, Erika und Margret. Als Hans, kaum zehn Jahre alt, ohne Diagnose, nur aufgrund einer pauschalen Annahme, er sei „schwachsinnig“, in eine Anstalt eingeliefert wurde und kurz darauf starb, stand das Schicksal seiner Schwestern im Dritten Reich fest. Aufgrund der Verwandtschaft folgte wegen eines „angedeuteten Klumpfußes“ bei Erika und ihrer Schwester Margret, acht und drei Jahre alt, die Einweisung, da „ein Aufenthalt der Kinder im Bunker nicht mehr tragbar sei“. Beide starben wenige Monate später. Wenig ist klar, doch litt Erika wohl an Unterernährung. Sie hatte sich fast alle Haare ausgerissen und offenbar aufgegessen. Ihre Eltern starben, ehe sie von den Verbrechen des Systems erfahren konnten. Sie bekamen kein weiteres Kind, aus Angst vor einer Behinderung desselbigen. Friedrichs Adoption war somit für sie die einzige Chance auf ein neues Stück Glück. Dabei war wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur Hans auffällig gewesen, seine Schwestern nicht. Selbst die perverse, menschenverachtende Logik des Systems Euthanasie griff hier nicht, doch trotz des bürokratischen Versuchs einer unmöglichen Rechtfertigung mordete das System.

Eva Quante-Brandt verweist auf Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Heute bleibt nur, allen Ermordeten am „Irrstern“ zu gedenken und stets im Alltag daran zu erinnern, auf dass solch ein System der Ausgrenzung und des Missbrauchs staatlicher Macht niemals wieder Gestalt annimmt.