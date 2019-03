Seit mehr als einem Jahr warten 14 Hausbesitzer in Rablinghausen auf einen Internetanschluss. (dpa/Daniel Reinhardt)

Wenn Jan Gimbel morgens zur Arbeit fährt, kommt er immer an derselben Werbetafel vorbei. Die Telekom rühmt sich darauf für ihren schnellen Glasfaserausbau in Deutschland. Nach 15 Monaten ohne Internet wirkt das Plakat für den Ingenieur mittlerweile nur noch zynisch. „Ich glaube an eine Verzögerungstaktik der Telekom – oder chronische Unfähigkeit“, sagt Gimbel.

E-Mails checken, Filme und Serien schauen oder einen Arzt suchen – ohne einen funktionierenden Internetanschluss ist man heutzutage schnell abgehängt; er gehört quasi zur Grundversorgung. Gerade bei Neubauten ist es daher wichtig, frühzeitig einen Anschluss zu beantragen, da oft noch die letzten Meter Kabel verlegt werden müssen.

Anschluss bereits frühzeitig beantragt

Das dachten sich auch Jan Gimbel und 13 weitere Hausbesitzer im Goltermannweg in Rablinghausen. Zwischen Januar und Mai 2018 hätten sie laut Gimbel jeweils einen Neuanschluss bei der Telekom beantragt, einige sogar bereits Ende 2017. Kostenpunkt: Knapp 800 Euro pro Anschluss. Mehr als ein Jahr und unzählige Telefonate sowie E-Mails später warten Gimbel und seine Mitstreiter noch immer auf die Leitung. Um den Überblick zu behalten, hat Gimbel das monatelange hin und her zwischen Telekom, Amt für Straßen und Verkehr und diversen Baufirmen in einer Liste dokumentiert.

„Im Februar [vergangenen Jahres, Anm. d. Red.] schlug die Telekom einen Wechsel von Kupfer- auf Glasfaserleitungen vor“, sagt Gimbel. Da Glasfaserleitungen deutlich schneller sind, willigte Gimbel ein. Als er im Sommer dann einen Internetvertrag mit der Telekom abschließen wollte, folgte die Ernüchterung. „Nach mehrfachem Nachhaken stellte sich heraus, dass die Telekom schlicht vergessen hatte, einen Tiefbauer zu beauftragen, der die Kabel verlegt.“

Als die Strom- und Wasseranschlüsse verlegt wurden, habe das zuständige Tiefbauunternehmen aber trotzdem vorsorglich auch einen Internetanschluss verlegt – nur offenbar den falschen. Anstatt der angekündigten Glasfaserleitung wurden die veralteten Kupferkabel verwendet. „Ärgerlich, aber besser als gar kein Internet“, sagt Gimbel. Das funktionierte anschließend aber immer noch nicht, denn die verlegten Kabel wurden nicht mit dem Telekom-Netz verbunden.

Um die Leitungen an das Netz anzuschließen und die letzten Meter Kabel zu verlegen, musste also ein neues Tiefbauunternehmen her. „Die Telekom hat dann behauptet, dass es in Bremen schwierig sei, einen Tiefbauer zu finden“, sagt Jan Gimbel. Zudem gebe es Schwierigkeiten mit dem Amt für Straßen und Verkehr. „In der Tat ist es so, dass uns hier keine Baugenehmigung vorliegt und sich das Vorhaben deshalb verzögert“, sagt ein Telekom-Sprecher auf Anfrage. Es werde alles versucht, so schnell wie möglich weiterzukommen. Man wolle „am Ball bleiben“.

Widersprüchliche Aussagen

Das Amt für Straßen und Verkehr weist die Kritik zurück. „Im besagten Fall liegt uns kein Antrag vor“, sagt Sprecher Martin Stellmann. Es könne sich aber auch um einen baulichen Eingriff handeln, der nicht unbedingt einem Antragsverfahren unterliege. „Was wir in allen Fällen fordern, ist ein Nachweis der fachlichen Eignung der bauausführenden Firma, damit diese im öffentlichen Raum tätig werden darf.“ Warum die Telekom die Kunden nicht versorgt, könne man nicht sagen.

„Jeder schiebt sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe“, sagt Bijan Salehi, der ebenfalls schon seit Monaten auf einen Internetanschluss wartet. Zwischenzeitlich habe die Telekom immerhin Hot-Spots zur Verfügung gestellt, allerdings sei das Datenvolumen stark begrenzt. „Streaming ist damit nicht möglich oder nur für kurze Zeit“, sagt Salehi. „Es gibt ständig widersprüchliche Aussagen oder wir werden einfach gar nicht informiert.“ Wenn er bei der Service-Hotline anrufe, müsse er dann jedes Mal dieselbe Geschichte erzählen – sofern er überhaupt durchkomme.

Zur Sache

Förderprogramm für Glasfaser

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) plant ein Förderprogramm für einen schnelleren Glasfaserausbau in Deutschland. Damit sollen „graue Flecken“ beseitigt werden, wie aus einem Eckpunktepapier hervorgeht. Welche Gebiete konkret förderfähig sind, soll mit einem sogenannten Marktabfrageverfahren ermittelt werden. Damit sollen sogenannte NGA-Flecken festgestellt werden – das sind Lücken in der Versorgung mit neuartigen Zugangstechniken wie Glasfaser. Das Konzept ist aber offenbar noch nicht mit der Europäischen Kommission abgestimmt. Deren Beihilferegeln untersagten bislang, Glasfaserausbau in Gebieten zu fördern, in denen es bereits Angebote mit Datengeschwindigkeiten von mehr als 30 Megabit in der Sekunde gibt. Die Bundesregierung will Milliarden in den flächendeckenden Ausbau von Gigabit-Netzen investieren, kommt damit aber nur schleppend voran.