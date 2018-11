Die Russisch-Orthodoxe Gemeinde feiert ihre Gottesdienste im Stehen. (PETRA STUBBE)

Die Kirche in der Kleinen Westerholzstraße ist nicht groß. Sie gehörte zunächst der Neu-Apostolischen Kirche, später den Pfingstlern und nun hat sie die Russisch-Orthodoxe Gemeinde gekauft. Sie hat einen recht sperrigen Namen, sie heißt Gemeinde der Heiligen Kaiserlichen Märtyrer (Bremen/Bremerhaven) und gehört zur Berliner Diözese der Russisch-Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats. Der Gemeindevorstand ist der Erzpriester Alexander Bertash, ein gebildeter Mann. Er ist Arzt und hat als Kunsthistoriker und Theologe promoviert. Alexander Bertash ist aus Sankt Petersburg nach Bremen gekommen.

Die Mehrzahl der Gemeindemitglieder ist russischstämmig oder spricht Russisch. Entsprechend werden die Predigt und zum Teil private Rituale auf Russisch gehalten. Die Sprache der Liturgie ist Kirchenslawisch. Vier Mal im Jahr spricht man Deutsch. Der Priester erzählt: „Zu uns kommen auch viele Griechisch-Orthodoxe, Georgische und Ukrainische. Insgesamt kommen Christen 14 verschiedener Nationalitäten.“ Die Kirche sieht anders aus, als man es in Deutschland gewohnt ist. Der eigentliche Versammlungsraum ist quer zum Altar angeordnet. Links ist eine raumhohe Wand aus farbigen Glasbausteinen. Dieser Außenwand gegenüber stehen zwei Reihen mit Bänken, die für Alte und Kranke reserviert sind.

Dahinter ist ein Begegnungsraum. Er ist durch eine große Glasscheibe vom Versammlungsraum getrennt. Beim Betreten des großen Raumes blickt auf eine Wand, die dicht an dicht mit Ikonen geschmückt ist. Zur Außen- und zur Seitenwand hin stehen weitere Ikonen auf Pulten. Im Zentrum des Raumes liegen Teppiche auf den Boden. Eine Orgel gibt es nicht. Der Priester erklärt: „Unsere Kirchenmusik kennt nur ein einziges Instrument, nämlich das, was Gott uns gegeben hat. Unsere Stimme.“ Es wird also viel gesungen, und die Gesänge sind gleichzeitig Gebete. Die orthodoxen Gläubigen stehen beim Gebet, ja beim ganzen Gottesdienst. Er kann durchaus zweieinhalb Stunden dauern.

Der Begriff Orthodox kommt aus dem Altgriechischen. Er ist zusammengesetzt aus orthos (aufrecht, richtig) und doxa (Verehrung, Glaube, Lobpreisung), es geht also um die reine Lehre des Christentums. Die Orthodoxen Kirchen bilden mit 300 Millionen Gläubigen die nach dem Katholizismus zweitgrößte christliche Glaubensgemeinschaft. Sie besteht aus einer Anzahl lokaler Kirchen: der Russisch-, Rumänisch-, Bulgarisch-, Griechisch-, Serbisch-Orthodoxen und weiterer.

Die Liturgie wird in den entsprechenden Sprachen abgehalten. Die orthodoxen Priester dürfen heiraten. Bischöfe jedoch sind Mönche, und sie führen ein entsprechendes Leben. Frauen bleibt auch in der Orthodoxen Kirche das Priesteramt verwehrt. Die Vorstände der lokalen Kirchen sind die Patriarchen oder die Metropoliten. In den Orthodoxen Kirchen sind alle Bischöfe rechtlich und geistlich gleichgestellt; ein Patriarch, Metropolit oder Erzbischof hat gegenüber einem Bischof keine höhere Autorität und keine Jurisdiktion im Gebiet eines anderen Bischofs, steht den Bischöfen seines Gebiets aber als Primus inter pares (Erster unter Gleichen) vor und vertritt die Kirche nach außen. Für eine ganze Kirche bindende Entschlüsse können aber nur von der Gemeinschaft der Bischöfe und der Fülle der ganzen Kirche an einem Konzil oder einer Synode getroffen werden. Innerhalb seines Gebiets hat jeder Bischof die geistliche Jurisdiktion. Die Bremische Gemeinde soll rund 900 Mitglieder haben. „Das stimmt sicher ungefähr“, sagt Alexander Bertash, „genau kann man es nicht sagen, weil wir keine Kirchensteuer zahlen. Wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Jeden Sonntag kommen wenigstens 130 Personen in den Gottesdienst.“ Am 11. November war es in der Kirche besonders voll, denn der zuständige Bischof kam zu Besuch und feierte mit der Gemeinde den Gottesdienst. Tichon Zajcev wurde 1967 als Alexander Zajcev in Moskau geboren und 2009 zum Bischof geweiht. Im Dezember 2017 wurde er zum Administrator der Diözese von Berlin und Deutschland ernannt. Er genießt in der Gemeinde hohes Ansehen.

Die Frage nach der Bedeutung der vielen Ikonen beantwortet der kunsthistorisch gebildete Priester so: „Die meistens auf Holz gemalten Bilder sind kirchlich geweiht und haben für die Theologie und Spiritualität der Ostkirchen eine sehr große Bedeutung. Sie sind auch im privaten Bereich als Andachtsbilder verbreitet. Der Zweck der Ikonen ist, den Glauben an die tatsächliche Fleischwerdung und Menschwerdung Gottes in Jesus Christus darzustellen. Dieser Glaube gehört zum absoluten Kernbereich des orthodox-christlichen Glaubens und begründet die Möglichkeit der Vergottung des Menschen und die ganze orthodoxe Spiritualität. Ikonen-Malerei ist eine liturgische Handlung und ist hinsichtlich Komposition und Farbgebung und der Materialien genau festgelegt.“

Gäste sind in der Gemeinde willkommen. Man verabschiedet sich übrigens mit drei Umarmungen. Die Zahl ist dabei eine Referenz an die Heilige Dreifaltigkeit – den einen Gott in drei Personen, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.