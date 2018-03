Diese wird mit einer musikalischen Lesung am Mittwoch, 4. April, um 17.30 Uhr im Kaufhaus Hemelingen in der Hemelinger Bahnhofstraße 21 erstmals präsentiert. In der 11. Ausgabe nimmt das Thema „psychiatrische Medikamente“ einen großen Raum ein, ebenso wie mehrere Berichte zum Bereich Psychotherapie. Daneben enthält sie ein Interview mit Ortsamtsleiter Jörn Hermening und viele andere, lustige, ernste oder auch traurige Geschichten. Neu ist beim Zwielicht der „kleine Kompass“, ein beinahe zwanzigseitiger Sonderteil über psychosoziale Hilfen in Bremen.