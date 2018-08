Wijnand Linke (von links), Lothar Dräger und Ulrich Schlüter bei der Einwohnerversammlung. (PETRA STUBBE)

60 Seiten stark ist das Veranstaltungsheft zum 70. Lampionfest der Kuhkamp-Siedlung in Osterholz. Die Siedlung wurde 1932 nach dem „Reichsheimstättengesetz“ am Rande von Osterholz auf Marschland gegründet. Lothar Dräger, erster Vorsitzender des Vereins Siedlergemeinschaft Kuhkamp, zog 1975 zu seiner Frau, deren Großeltern schon Kuhkamp-Siedler waren. „Ich mache das hier gerne“ sagt der Ruheständler entspannt, mitten im Gewimmel der Festveranstaltung.

Viel Eigeninitiative

Der erste Festakt ist immer die Einwohnerversammlung im Zelt, bei der es bei Bier und auch Pommes um politische Fragen oder aktuelle Themen der Siedler geht. „Wir sind kein Gallier Dorf“, sagt Lothar Dräger, „neue Nachbarn werden immer extra eingeladen.“ Die Betonung ist wichtig, denn hier nennen sich alle beim Vornamen. Wer dazu kommt, fühlt sich bei dieser jahrelangen Gemeinschaft schon etwas außen vor. Seit Jahren unterstützt der Osterholzer Beirat den Kuhkamp-Verein mit 1000 Euro zum Fest, die bei weitem nicht reichen. Viel Eigeninitiative und Engagement seien erforderlich, wie Dräger dazu knapp bemerkt.

An diesem Abend sind Vertreter der SWB und des Deichverbands aufs Podium geladen. Die SWB wird eine Fernwärmeleitung neben der Osterholzer Heerstraße von Tenever nach Sebaldsbrück zu Mercedes legen. Die Kuhkamp-Siedler werden schnell hellhörig, auch wenn die Leitung noch Abstand hält. Der Deichverband soll Stellung nehmen, ob ein Bauprojekt der Firma Müller und Bremermann mit 50 Wohneinheiten bei Starkregen für Überflutungen sorgen könnte.

Fernwärmetrasse

Wijnand Linke von der SWB freut sich, dass Mercedes bald auf die Verbrennung von Öl verzichten könne und saubere Fernwärme nutze. Die Verlängerung der Fernwärmetrasse umfasst eineinhalb Kilometer und wird in kleinen Abschnitten von 50 bis 80 Meter ausgeführt. Das bedeutet: Es wird aufgegraben und es werden Zu- und Abflussrohre von 25 Zentimetern Innendurchmesser plus Isolierung verlegt. Baubeginn ist Anfang kommenden Jahres, Fertigstellung soll im Herbst 2019 sein. Auf Nachfrage ergänzt Linke, dass die Fernwärme aus Hastedt kommt und damit durch Kohleverbrennung produziert wird. Über alternative Wärmeerzeugung werde für Hastedt nachgedacht, und in Uni-Nähe werde die Müllverbrennung für Fernwärme genutzt. Die Trasse könnte verlängert werden. Anlieger sollen je nach Aufwand die Möglichkeit bekommen, sich anzuschließen.

Wasserablauf gewährleistet

Das Bauprojekt von Müller und Bremermann macht vielen Kuhkamp-Siedlern Bauchschmerzen. Dräger weist noch mal auf die 50 bis zu 70-jährigen Eichen hin, die gefällt worden seien, was das Klima verändere. Das Gelände sein ganzflächig für Bebauung genutzt, wirke erhaben wie eine Hallig. Das Abwasser sehen die Siedler als Problem. Lothar Dräger begrüßt Wolf Dülge, den technischen Leiter des Deichverbandes, der das Verfahren erklärt: Der Deichverband stelle bei Bauvorhaben Forderungen, aber das Ressort Bau und Umwelt entscheide. Durch Bebauung dürften allerdings keine Verschlechterungen für den Ablauf von Wasser entstehen, sonst müssten Rückhaltebecken gebaut werden. Beim Bauprojekt von Müller und Bremermann, das jeden Quadratmeter bebaubarer Fläche voll ausnutze, sei ein unterirdischer Stauraumkanal gebaut worden, der Wasser von Sturzregen aufnehmen könne und nach und nach, wie bei Wiesen, nicht in die Siedlung, sondern ins Holter Fleet abgebe. „Es ist keine Verschlechterung zu befürchten. Da spielen die Höhe des Geländes und der Baumbestand keine Rolle“, beruhigt Wolf Dülge die Anwohner.

Die Kuhkamp-Siedler wollen sich damit nicht zufriedengeben. Es gibt Fragen zu vier oder fünf Meter Breite der Unterhaltsstreifen an Gräben, oder ob die Einzäunung eines Rückhaltebeckens an anderer Stelle möglich sei. Andere bemängeln geknickte Äste an Entwässerungsgräben und auch den liegen bleibenden Rasenschnitt, wenn Unterhaltungsstreifen durch den Deichverband gemäht worden seien. Käufer der Wohneinheiten von Müller und Bremermann mussten übrigens einen Anteil Waldgelände mit erwerben. Von wem der Wald denn gepflegt werde, interessiert die Siedler.

Spielmannszüge und mehr

Nach der Diskussion kann das Fest beginnen. Am Freitag ziehen Spielmannszüge durch die Siedlung und abends ist Feuershow auf dem Festplatz. Sonnabend ist Flohmarkt rund um die Marktstände mit Süßem und Deftigem und Durstlöschern. Der Sonnabend beginnt bei Kaffee und Kuchen im Zelt, bietet Ponyreiten und anschließend Disco mit einer Happy Hour. Zum Sonntag gehört der Zeltgottesdienst wie der Frühschoppen bei Blasmusik. Das Fest beschließt um 15 Uhr Zauberer Friedrich.

Geselligkeit wird in der Siedlergemeinschaft aber auch außerhalb des Kuhkamp-Festes gelebt: Es gab Reisen, beispielsweise nach Aachen, eine Kohlfahrt, Oktoberfest, Tagesausflüge, den Nikolausbesuch, ein Kinderfest und vieles mehr im Laufe des Jahres.

Weitere Informationen

Kontakt zur Siedlergemeinschaft Kuhkamp über Lothar Dräger, Telefon 40 30 49.