Nikolai in Mahndorf. Inhalt der Komödie in drei Akten: In der Praxis von Frau Doktor Brockmöller treffen die Dorfbewohner mit all ihren Zipperlein aufeinander. Eine selbst gebraute Wundertinktur soll alle Beschwerden lindern. Dieses Medikament hat allerdings unerwünschte Nebenwirkungen. Kartenvorverkauf ist am Sonntag, 18. März, von 10.30 bis 11.30 Uhr im Hotel Haberkamp, Uphuser Dorfstraße 1, Achim-Uphusen. Dort ist auch die Premiere am Sonnabend, 7. April, um 20 Uhr, weitere fünf Aufführungstermine bis zum 15. April, um 11 Uhr, folgen.