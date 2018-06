David Ulrich arbeitet an seiner Internet-Seite „Bookrebels“. Dort kann man Bücher tauschen, verkaufen oder sich vernetzen. (PETRA STUBBE)

Sie schlummern in den Regalen, verstauben, werden entstaubt, vielleicht mal verliehen, dann vergessen und am Ende schlimmstenfalls weggeworfen: gute Bücher. Mit „Bookrebels“ möchte der Hemelinger David Ulrich auf die Suche nach neuen Lesern für die Lektüre gehen. Und noch mehr als das. Über die Internet-Plattform soll ein Austausch der Bücher und über die Bücher stattfinden, es können Bücher verliehen und gekauft werden, und Bücherfreunde erhalten die Möglichkeit, sich in Gruppen zusammenzufinden.

„Grundsätzlich ist Bookrebels eine soziale Plattform“, beschreibt Ulrich seine Idee, mit der er noch in den Startlöchern steht. Den ersten Gedanken hierfür habe er Mitte 2016 gehegt, seit Mitte vergangenen Jahres tüftelt er an der konkreten Umsetzung.

Mithilfe einer für die Plattform entwickelten App lasse sich das Online-Regal schnell einrichten, beschreibt Ulrich die Vorgehensweise. Kurz die ISBN-Nummer einscannen und die eigene Sammlung sei archiviert. In diesem ersten Schritt würden nicht nur Bücher erfasst, sondern auch aussortiert. Danach ließen sich Leseziele setzen, etwa: Will ich mehr Bücher dieser Art lesen? Brauche ich eine Ergänzung oder Aktualisierung meiner Fachliteratur?

Ulrich hat sich selbst schon oft ähnliche Fragen gestellt. Über 1000 Bücher befinden sich in seiner privaten Sammlung, davon viele Geschichtsbücher und Thriller. Aber auch die Harry-Potter-Reihe hat der zweifache Vater gelesen. Doch wer kennt schon die Büchersammlung seines Nachbarn oder Kollegen? Wieso neue Bücher kaufen, wenn gut erhaltene um die Ecke lagern? Diese Fragen trieben den 43-Jährigen an, eine Art Facebook für Bücher zu entwickeln. Außerdem sei es doch bestimmt einfach nur ganz spannend, wenn beispielsweise prominente Nutzer von Bookrebels ihre Bibliothek online stellten, überlegt Ulrich laut.

Um das eigene Profil zu prägen, sei entscheidend dabei, dass man das Buch gelesen habe, so Ulrich. Wer Lust hat, kann seine Lektüre kommentieren sowie Bilder und Videos dazu posten. Eine Matching-Funktion zeige dann an, welcher Diskussionspartner geeignet ist. Von fremden Bücherregalen könne man sich weiter inspirieren lassen. Zudem hat jeder die Möglichkeit, mithilfe der Plattform sein eigenes Leseverhalten analysieren.

Beruflich hat Ulrich eher weniger Berührungspunkte mit Büchern. Als Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik arbeitet er bei einem Zulieferer des Automobilkonzerns Daimler-Benz. Vor neun Jahren verschlug es ihn von München nach Bremen. „Irgendwann fragst Du Dich: Kommt da noch was?“, beschreibt er, was ihn antrieb, seine Energie in die Entwicklung einer Bücher-Plattform zu stecken. Viel Zeit hat er bereits darin investiert. Ohne die Unterstützung seiner Familie wäre dies nicht möglich gewesen, betont er. Noch finanziere er seinen Plan selbst. Firmengründung, Domain sichern, Steuerberater, Website entwickeln – all diese Kosten gehen auf sein Konto.

Auf insgesamt etwa 35 000 Euro schätzt Ulrich die Kosten für eine erste einsatzfähige Version. Bis zum 20. Juni läuft noch die Crowfunding-Kampagne „We free books“ auf „Startnext“. Ab fünf Euro kann man dabei sein und bekommt Zugang zur Plattform, noch bevor sie offiziell verfügbar ist. Zu allen Premiumfunktionen gibt es für ein Jahr lang für zehn Euro Zugang.

Mit diesem Geld wird die erste Beta-Version finanziert, mit der Ulrich in etwa einem halben Jahr rechnet. Dann habe er auch Feedback der ersten Nutzer erhalten. „Der User findet Wege, an die man niemals gedacht hat“, weiß er und rechnet damit, dann noch Änderungen vornehmen zu müssen. Am Ende soll Bookrebels sich über Werbung finanzieren und kostenlos zugänglich sein. Allein Premiumkunden müssen für die Nutzung zahlen.

Weitere Informationen

Nähere Informationen im Internet unter www.bookrebels.de.