Hoch das Bein und halten! Gymnastik auf dem Stuhl kann ganz schön anstrengend sein. (PETRA STUBBE)

„Fitness im Alter“ wird heute als Schlagwort oft gebraucht. „Fit im Alter – Der mobile Fitnesspfad“ heißt ein Angebot des Familien- und Quartierszentrums Neue Vahr Nord, das Andrea Strebe seit 2010 anbietet. Senioren zwischen 60 und 97 Jahren nehmen an dem eineinhalbstündigen Trainingsprogramm teil. Und es ist kein kleiner Kreis: 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind es an schwachen Tagen, 50 Teilnehmer in normalen Runden. Im Gemeindesaal der Heilig-Geist-Kirche gleich neben dem Familien- und Quartierszentrum, in das anschließend viele der Teilnehmer zum Mittagstisch gehen, sitzt Andrea Strebe im Stuhlkreis und begrüßt fast jede und jeden mit Namen, fragt nach dem Enkel, der Gesundheit, der Nachbarin.

Der Programmablauf ist immer gleich. Einige Chi-Gong-Übungen im Stehen zum Warmwerden, Stuhlgymnastik, die anstrengender ist, als es sich anhört, die Trinkpause, Tanzen nach Popmusik nach Choreografie und zum Abschluss Entspannung mit der Klangschale oder einer Fantasiereise.

Ausflug an die Nordsee

„Übrigens fahren wir bald mit 50 Leuten nach Sahlenburg zum Wattwandern“, erwähnt Andrea Strebe ein weiteres geselliges Angebot des Familien- und Quartierszentrums, das mit zehn Euro, inklusive Verpflegung, leicht erschwinglich, aber lange ausgebucht ist. „Breiter Fußstand“, fordert Strebe die Teilnehmer auf, als sanfte Musik einsetzt. Weite Bewegungen, Atmen, Ausschütteln, mit veränderter Fußstellung geht es weiter. Das Trinkglas einer Teilnehmerin am Stuhlbein muss weg. „Unfallgefahr“, klärt Strebe auf. „Mit den Armen die Kraft heranziehen und lockerlassen. Wie der Grashalm im Wind. Kopf hängen lassen und locker auf den Beinen schwanken“, instruiert Strebe die Frauen und Männer vor der Stuhlgymnastik, bei der die Beine hochgehalten und noch höher gehoben werden sollen, aber bitte ohne abzusetzen. „Inge!“, ruft Strebe, und Inge möchte dreimal den linken Arm ganz weit über die rechte Schulter schieben und mit dem rechten Arm nachdrücken. Alle folgen Inges Vorbild. Michaelis ruft eine weitere Frau auf, die eine weitere Übungen von allen fordert.

Die Trinkpause ist notwendig, und sofort stehen Gruppen zusammen. Es wird geklönt, die Teilnehmer wechseln die Gruppen. Es wird gefragt, erzählt, gesucht, getrunken und erwartet, denn gleich kommt das Tanzen. Erwartet wird auch das jährliche gemeinsame Weihnachtessen, das aber noch in weiter Ferne liegt.

Der mobile Fitnesspfad ist ein offenes Angebot. „Nein, anmelden braucht man sich nicht. Einfach herkommen“, meint Andrea Strebe, und ein Beitrag, ein Obolus wird auch nicht fällig, denn die Trainerstunden werden in Höhe einer Aufwandsentschädigung durch Mittel des Familien- und Quartiersbildungszentrum unterstützt, und den Raum stellt die Heilig-Geist-Kirche zur Verfügung, die das Zentrum unterstützt.

„Wir machen Hula-Hopp ohne Reifen“, geht es weiter, bevor der Gute-Laune-Hit von 1978, YMCA, einsetzt und die ganze Gruppe im Gleichtakt die Choreografie der als Arbeiter, Indianer, Kops und Cowboys gekleideten Village People interpretiert. Vorneweg Andrea Strebe. Song und Bewegungen sind so geläufig wie beliebt. Der Saal rumst unter dem gleichen Stampfen der Beine, weite Armschwünge durchschneiden die Luft. Energie aus jedem Körper, in jeder Bewegung. Vor einer Stunde, als die Tänzer mit ihren Rollatoren und an Stöcken, gebeugt oder schlurfend in den Gemeindesaal kamen, hätte man diese Vitalität gar nicht für möglich gehalten. Nicht so eingeübt klappt Dschingis Khan, der deutsche Beitrag zum Grand Prix der Eurovision 1979, der einen glorreichen vierten Platz erreichte. Gleich wird die Traumreise kommen oder der beruhigende Gong der Klangschale.

Es gibt keinen Leistungsgedanken, keinen Stress und auch keine Langeweile, wie sie vielleicht zu Hause herrscht. „Ich bin von meinen Enkeln gekommen“, berichtet beispielsweise eine Teilnehmerin, und die wohnen außerhalb Bremens in Ganderkesee. Die Bewegung, den Tanz, die Geselligkeit, die Ansprache, die Freundinnen, das Essen hinterher, das Vertrautsein auf dem Fitnesspfad wollte sie sich aber nicht entgehen lassen, auch nicht in einer Woche mit Enkel-Aufsichtspflichten.

„Fit im Alter – der mobile Fitnesspfad“, mit Andrea Michaelis im Gemeindesaal der Heilig-Geist-Kirche, August-Bebel-Allee 284, jeden Donnerstag um 10.30 Uhr, kostenfrei.