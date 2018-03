Hartmut Bitterer und sein Bild "Das Paradies": Der Künstler aus Osterholz schwört auf Acrylfarbe. (PETRA STUBBE)

Und es ist bereits das dritte Mal, nach 2007 und 2010, dass das Bürgerhaus Hemelingen hier Zugast ist. Martin Koroscha ist der Leiter der acht Kunstgruppen im Bürgerhaus und vertritt an diesem Tag die beteiligten Künstler. Koroscha zeigt sich begeistert. „Der Lichthof hier ist einfach toll“, schwärmt er und deutet auf den lichtdurchfluteten Aufenthaltsbereich. Über zwei Stockwerke spielt sich hier ein Großteil des sozialen Lebens in der Stiftungsresidenz Riensberg ab, zur Rückseite öffnet sich eine gläserne Front. Im ersten Stock hängen sie gut sichtbar für Bewohner und Gäste: Die über 30 Kunstwerke der Ausstellung mit dem Titel „...weiter...“.

„Alle, die hier ausgestellt sind, sind ein Stück weiter“, begründet Martin Koroscha den Namen und zugleich die Auswahl der Künstler aus all seinen Malgruppen im Bürgerhaus Hemelingen. Sie alle haben schon einmal eine eigene Ausstellung auf die Beine gestellt oder eine Künstlervita erstellt. Doch noch wichtiger sei der eigene künstlerische Stil, die ureigene Handschrift. „Man möchte nicht nur abbilden, sondern etwas eigenes mit seinen Bildern ausdrücken“, führt er aus. Jede der Künstlerinnen und auch den einen Künstler, der hier ausgestellt ist, könne er an seinen Werken zwischen Dutzenden anderen ausmachen.

Um die Wirkung des Lichts geht es Ingrid Doepken bei ihrem Motiv. (PETRA STUBBE)

Bereits beim Aufbau gebe es hier immerzu einen regen Austausch mit den Senioren. „Ich genieße das sehr“, so Martin Koroscha. „Soziales Wirken der Kunst ist mir wichtig“. Deshalb seien für ihn Ausstellungen in Seniorenresidenzen etwas ganz besonderes. Es gehe dort immer sehr persönlich zu. Das sei einfach eine andere Ebene als in Galerien, wo sich Kommunikation anders abspiele. „Ich bin immer dankbar, wenn ich erleben kann, wohin und zu wem meine Werke oder die meiner Schülerinnen und Schüler gehen, sollten Bilder verkauft werden“, berichtet der Kursleiter. Dies sei allerdings nicht der primäre Zweck der Ausstellung. Viele Bilder stünden zwar zum Verkauf, aber eigentlich gehe es um etwas Anderes: Den nächsten Schritt für die, die dort ausstellen.

Martin Koroscha leitet seit 25 Jahren die acht Gruppen im Bürgerhaus Hemelingen, mit je bis zu zwölf Malerinnen und Malern. Dort gibt er seinen Schützlingen oft Themen vor, zu denen diese dann malen. Aus einem von ihnen ergaben sich einige Bilder von Martina Bomke aus dem Viertel in der Ausstellung. Eines ihrer Bilder zeigt ein abstrahiertes Segelschiff im Sturm, direkt daneben ein etwas gemächlicheres Abbild mit dem Titel „Tag am Meer“.

Riensberg Ausstellung (PETRA STUBBE)

Beide seien ganz verschieden, auch wenn sie in Spachteltechnik mit Acryl entstanden sind: „Manchmal hat man ein Bild vor Augen, wie zum Beispiel beim Segelschiff“, erklärt Martina Bomke. „Aber manchmal passieren auch Dinge und das Bild ergibt sich einfach“. Immerzu fange sie damit an, das Thema auf unterschiedliche Weise auszureizen, erzählt sie. Inzwischen widmet sich die dreifache Mutter seit vier Jahren der Malerei. Obwohl sie erst seit relativ kurzer Zeit bei Martin Koroscha male, könne sie sich ihr Leben heute nicht mehr ohne vorstellen, sagt sie.

Der einzige Mann und auch einer der wenigen Herren der mehr als 60 Malerinnen und Maler im Bürgerhaus ist Hartmut Bitterer aus Osterholz. Er malt seit August 2013 bei Koroscha. Das Mittel seiner Wahl ist Acrylfarbe, obwohl er früher viel mit Öl gemalt habe, erklärt er. „Mit Acryl lässt sich mehr experimentieren als mit Öl“, sagt er, und verweist auf die Möglichkeiten, strukturell und regelrecht dreidimensional zu arbeiten.

Riensberg Ausstellung (PETRA STUBBE)

Zudem seien die Farben beständiger und kräftiger. Ein Werk von ihm besteht indes aus mehr als Farbe. Ein aufgeschlagenes Buch, mit leicht angebrannten Buchseiten und übergossen mit rostfarbener Flüssigkeit sticht ins Auge und weckt Interesse. Hartmut Bitterer lässt sich um eine Erklärung des „rostigen Effekts“ in dieser Arbeit nicht lange bitten: Eine echte Rostfarbe habe er eingesetzt, die aus einer Eisengrundierung bestehe, zu der ein Oxidationsmittel hinzugegeben wurde.

Eine der erfahrensten in der Riege der Ausstellenden ist Martina Kraft aus Bassen bei Oyten. Seit 22 Jahren ist sie Mitglied einer Malgruppe bei Martin Koroscha. „Er bringt mich immer wieder weiter, wenn ich an einem Bild verzweifle“, hat sie nur gute Worte für ihren künstlerischen Wegbegleiter und Lehrer übrig. Doch generell herrsche in ihrer Malgruppe ein klares Miteinander: „Wir arbeiten sehr viel zusammen, alle schauen sich die Bilder an und wir diskutieren darüber.“

Riensberg Ausstellung (PETRA STUBBE)

Ihr Beitrag zur Ausstellung sind Gemälde der winterlichen Landschaft nahe ihres Heimatortes. Baumstümpfe, blanke Bäume und Gehölz dominieren vor unscharfen Hintergründen die Szenerie. Es sind mit Acryl abstrahierte Fotos, bestätigt Martina Kraft. All ihre landschaftlichen Vorlagen nehme sie, wenn möglich, selbst auf. Zum Teil zu Hause in der Umgebung oder auch im Urlaub auf Reisen mit dem Wohnmobil.

Besonders auffällig sind auch die von ihr verwendeten Rahmen: Der Rand ist mehrere Zentimeter dick und gehört für sie untrennbar zum Motiv dazu: „Ich male direkt, wenn ich an den Rand der Fläche komme, um die Ecke weiter“, schildert sie ihr Vorgehen. „So ist man auch schon ganz im Bild, sobald man es seitlich im Raum erblickt.“