Bremens dienstältester Ortsamtsleiter: Seit mehr als 20 Jahren ist Ulrich Schlüter für den Stadtteil Osterholz im Einsatz. (PETRA STUBBE)

Herr Schlüter, 2020 stand ganz klar im Zeichen von Corona. Wie haben Sie den Ausnahmezustand wahrgenommen?

Ulrich Schlüter: Alle müssen ihren Beitrag leisten, die Pandemie bestimmt den Alltag. Aufgrund der Pandemie haben wir unsere Arbeitsweise anders strukturieren müssen und haben das mit den Beiratssitzungen in den großen Schulaulen eigentlich ganz gut hinbekommen. Von daher haben wir zumindest dort die Öffentlichkeit mitnehmen können. In den nicht-öffentlichen Fachausschusssitzungen waren zumindest die Pressevertreter zugelassen. Außerdem gab es eine Vielzahl von Anfragen per Telefon und per E-Mail von Osterholzer Bürgerinnen und Bürgern, die sich viel Gedanken um ihr Wohnumfeld machen.

Die wirklich schönen Stadtteilfeste sind leider abgesagt worden, wie zum Beispiel das Ellener Dorffest. Auch Verabschiedungen konnten nicht stattfinden. Und der persönliche Kontakt fehlte. Das empfinde ich als sehr bedauerlich. Man sieht es auf den Festen: Das ist der Kitt, der den Stadtteil zusammenhält. Leider mussten auch die Besuche bei Hochbetagten ausfallen, das ist etwas, was ich vermisse, denn das sind Termine, wo man immer viel über den Stadtteil und das Leben der Menschen erfährt.

Das ist schon eine Bürde für den Stadtteil. Wir haben deutlich die Defizite gesehen, die vorhanden sind. Der Beirat hat sich schon vor zehn Jahren mit dem Quartiersbildungszentrum in Blockdiek auf den Weg gemacht und gemerkt, dass wir was für die Gesundheit im Stadtteil machen müssen. Aber leider ist nicht viel passiert. Den Gesundheitstreff Ost haben wir beispielsweise nur mithilfe der Bremer Heimstiftung angehen können, aber auch darüber ist seit über einem Jahr noch nicht entschieden. Auch um die Streetworker mussten wir kämpfen, obwohl die schon längst in anderen Stadtteilen aktiv sind. Wir sind nicht ernst genommen worden in Bezug auf Gesundheit.

Die Strukturen gerade in den Stadtrandlagen sind ausgedünnt. Eigentlich müssten wir viel mehr Stellen vor Ort haben und Strukturen, wo wir nicht betteln und bitten müssen, damit man auch mal Dinge durchsetzen kann. Man muss sich die Frage stellen, ob es richtig war, die Ortsämter so zu beschneiden. Aber die Überlegungen gehen weiter, wie wir mit Corona umgehen. Da gibt es zum Beispiel die Überlegung ein Info-Zentrum im Ote-Saal einzurichten. Das sind so erste Pflänzchen. Aber gerade in den Hochhäusern ist der Corona-Schutz schwierig, das wird man nicht auflösen können.

Wir haben da ganz unterschiedliche Erfahrungen. Die Streetworker wurden über die Senatskanzlei zugesagt und sind über das Gesundheitsressort angestellt. Da hat die Senatskanzlei sehr schnell reagiert. Gleiches gilt für die Maskenpflicht bei uns in Teilen des Stadtteils, das ging ganz klasse. Was dagegen schade ist, dass trotz Einladung keine Vertreter des Bildungs- und des Gesundheitsressorts zu einer Sitzung erschienen sind und wir dadurch erst gar keine Informationen zur Corona-Situation an unseren Schulen bekommen haben.

Das Positive ist, dass die Menschen relativ gelassen mit der Situation umgehen. Andererseits haben einige die Maskenpflicht nur sehr zögerlich umgesetzt, besonders junge Männer. Und die tragen damit die Ansteckungsgefahr in die Familien. Da ist noch Nachholbedarf.

Es gab Versuche mit der Innenstadtpolitik Kontakt aufzunehmen, aber ich hätte mir von dort mehr Engagement gewünscht. Schwer zu verstehen ist auch, warum in Niedersachsen andere Regeln für Saunen, die früher öffnen durften, galten als in Bremen. Die Oase geht auf einen städtebaulichen Vertrag zwischen den Weserpark-Investoren und der Stadt Bremen zurück, die dort ein Schwimmbad errichten mussten. Daraus entstand die Oase. Knapp 2000 Menschen, vor allem ältere, aus dem Bremer Osten haben die Oase regelmäßig aufgesucht. Das trug zum Wohlbefinden der Menschen im Stadtteil bei. Und dann fallen jetzt auch 80 Arbeitsplätze weg für Menschen, die vielleicht nicht so einfach eine neue Stelle finden. Außerdem war die Geschäftsführung sehr aktiv und hat sich in den Stadtteil eingebracht.

Wir haben neue Technik bekommen und dadurch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Auch Go-To-Meeting-Zugänge (ein Online-Konferenz-System) haben wir. Die klassische Beiratsarbeit wird aber erhalten bleiben, denn nicht alle Bürger haben die technischen Ausstattung und deswegen werden wir weiter zweigleisig fahren. Wenn sich allerdings die neue Corona-Variante weiter verbreitet, müssen wir schauen, ob wir auf rein virtuelle Sitzungen setzen. Wir werden das monatlich entscheiden.

Wir werden das noch mal austesten, aber richtige Quantensprünge sind es auch nicht. Wenn zum Beispiel Fragen aus dem Netz kommen, dann brauchen wir jemanden, der das moderiert, und für die Sitzung auch eine Kamera. Das ist schon sehr personalintensiv. Die Beiratsarbeit ist eher formal für den Mittelstand, von daher wird es wieder Präsenzsitzungen geben. Wir können nicht ganz ins Netz, denn damit würden wir Menschen ausschließen.

Es ist so, dass Konferenzen stattfinden, aber es ist ein ganz schwieriges Verhandeln. Wir werden ein stückweit vertröstet auf das Frühjahr und den kommenden Sommer. Man muss immer bitten und betteln, aber wir werden uns da noch etwas einfallen lassen. Anfang des Jahres wird eine Arbeitsgemeinschaft einberufen, weil es nur ganz kleine Fortschritte gibt. Die Dinge aus dem Wohnungsaufsichtsgesetz, die das Ordnungsamt veranlasst hat, sind vom Eigentümer umgesetzt, aber alles andere ist bisher Stückwerk. Für mich waren aber die Bewohner der Neuwieder Straße 3 die große Überraschung, wie bescheiden und höflich diese aufgetreten sind, das fand ich ganz erstaunlich. Diese Menschen haben so viel erlitten, darunter viele Jesiden, und haben so viel Dankbarkeit gezeigt. Das war für mich die schönste Erfahrung in diesem Jahr.

Ganz positiv ist die Entwicklung auf dem neuen Ellener Hof. Wir haben dort ein vollständig vermietetes Studentenwohnheim, Maribondo und die AOK haben ihre Gebäude fertig. Die jungen Menschen, aber auch die Stiftungen dort werden den Stadtteil verändern. Auch in der Großen Laake gibt es neue Reihenhäuser. Das ist noch mal ein Anreiz für die Mittelschicht, in Osterholz zu wohnen. Wir haben die meisten Anmeldungen an den Grundschulen in ganz Bremen. Das ist eine Herausforderung und ein Anlass, keine Strukturen abzubauen, sondern zum Beispiel den Schulbau voranzubringen. Eigentlich muss der Senat da viel schneller liefern.

Wir haben viele jungen Leute, aber auch alte Menschen im Stadtteil, deswegen brauchen wir auch die Straßenbahn, dann können die Familien wenigstens vielleicht ein Auto abmelden. Schon vor zwei, drei Jahren reichten die Zahlen für die Wirtschaftlichkeit aus und da kommen ja noch weitere Wohngebiete hinzu. Für Mercedes-Arbeiter wäre auch ein Park-and-ride-Service denkbar. Das würde schneller gehen, als auf der Osterholzer Heerstraße im Stau zu stehen.

Ich bin natürlich sehr zufrieden, dass zumindest die Beiratssitzungen möglich waren und sich keiner angesteckt hat. Die Pandemie hat auch eine Entschleunigung erfordert und Gedanken gefördert, was wirklich im Leben zählt. Müssen es wirklich drei weite Flugreisen im Jahr sein? Die Pandemie hat zu neuen Gedanken geführt und das finde ich gar nicht schlecht. Wir haben viele Möglichkeiten gehabt, Dinge in der Umgebung neu zu entdecken, und ich denke, dass das auch zu einem bewussteren Leben führen kann. Allerdings ist das Miteinander nicht so möglich. Etwas, was ich vermisse. Und wir müssen auch daran denken, dass es Menschen gibt ohne Familie und da sollten wir uns mehr öffnen, wenn es wieder möglich ist.

Zur Person

Ulrich Schlüter

wuchs als jüngstes von sechs Kindern in Lemwerder auf. Er studierte Rechtswissenschaften in Bielefeld und Göttingen. 1999 wurde Schlüter, der zuvor als Rechtsanwalt tätig war, vom Beirat Osterholz zum Ortsamtsleiter gewählt. Ein Amt, das er seitdem bekleidet. Damit ist Ulrich Schlüter Bremens dienstältester Ortsamtsleiter.